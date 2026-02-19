Broadpin designa a Helmut Binder como director ejecutivo

El nuevo director ejecutivo destaca la oportunidad de avanzar juntos y construir la próxima fase de crecimiento

BERGEN OP ZOOM, Países Bajos, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Broadpin anunció hoy la designación de Helmut Binder como director ejecutivo, lo que marca el comienzo de una nueva etapa en la trayectoria de crecimiento mundial de la empresa. Binder aporta una vasta experiencia en liderazgo internacional, tras haber guiado a empresas privadas, organizaciones respaldadas por fondos de capital privado y entidades en rápida expansión durante puntos de inflexión clave, tales como procesos de internacionalización, integración de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) y transformación cultural a nivel mundial.

Helmut Binder, director ejecutivo de Broadpin

Binder sucede a Sebo Wijnberg, quien desempeñó un papel central en el avance de varias iniciativas importantes durante el año pasado. Estas iniciativas incluyen el lanzamiento de la plataforma mundial de gestión de relación con los clientes (CRM) de Broadpin, el desarrollo de su modelo operativo objetivo (TOM) y el lanzamiento de la marca Broadpin.

"Broadpin tiene un fuerte potencial mundial y un equipo respetado y talentoso en todas las regiones", declaró Helmut Binder, director ejecutivo de Broadpin. "Lo que más me motiva es la oportunidad de construir nuestro próximo capítulo juntos, con claridad, un propósito compartido y un compromiso constante con nuestros clientes para atenderlos a nivel mundial en todo el entorno de software de Oracle. Las oportunidades que tenemos por delante son considerables, y espero trabajar con colegas, posibles clientes y clientes actuales de todo el mundo para hacer realidad esas oportunidades".

"Los muchos años de experiencia de Helmut al mando de organizaciones internacionales, en los que conformó equipos en torno a prioridades comunes como director ejecutivo lo convierten en el candidato perfecto para guiar a Broadpin hacia adelante", según IceLake Capital. "Apreciamos la fundación que Sebo estableció y esperamos la próxima fase de crecimiento bajo el liderazgo de Helmut".

Juntos, avanzaremos

A medida que Broadpin entra en esta siguiente etapa, se destaca la importancia de la alineación mundial, la cultura colaborativa y un sentido de dirección compartido. Las prioridades clave de la empresa seguirán siendo:

Excelencia para el cliente: fortalecimiento de alianzas y aporte de un valor medible en cada mercado.

fortalecimiento de alianzas y aporte de un valor medible en cada mercado. Generación de demanda a escala: desarrollo de un enfoque coordinado y basado en datos para el crecimiento en todas las regiones.

desarrollo de un enfoque coordinado y basado en datos para el crecimiento en todas las regiones. Ejecución disciplinada: operaciones con expectativas claras, responsabilidad y procesos coherentes en todo el mundo.

operaciones con expectativas claras, responsabilidad y procesos coherentes en todo el mundo. Un equipo global: refuerzo de los comportamientos que unen a Broadpin: colaboración, transparencia, integridad, experiencia técnica y el compromiso compartido de cumplir nuestra promesa a los clientes.

"Estos principios reflejan cómo trabajamos, el futuro que pretendemos crear y los valores que conectan a nuestros equipos a nivel internacional", agregó Binder. "Cuando avanzamos con un propósito compartido y actuamos juntos, creamos un fuerte impulso que beneficia a nuestra gente, a nuestros clientes y a nuestros socios. Tengo una gran confianza en las oportunidades que se avecinan y me siento honrado de llevar a Broadpin a su próxima etapa".

Acerca de Broadpin

Broadpin (anteriormente ITG) es una consultora mundial de soluciones de Oracle conformada por la unificación de Project Partners, Quistor y PITSS, cada una de ellas líder reconocida en su región y área de especialización. Broadpin cuenta con décadas de experiencia combinada, profundo conocimiento de Oracle, capacidad de entrega comprobada y un compromiso compartido para ayudar a los clientes a lograr resultados considerables y medibles.

Broadpin brinda servicios de consultoría Oracle de extremo a extremo en todo el mundo, incluida la implementación de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés), migración a la nube, optimización de procesos, análisis y transformación digital. Al combinar el alcance mundial con la experiencia local, Broadpin ayuda a las organizaciones de todos los sectores a crear claridad, acelerar el rendimiento y obtener valor a largo plazo de sus inversiones en Oracle.

