Broadpin nomme Helmut Binder au poste de CEO

Le nouveau directeur général souligne l'opportunité d'aller de l'avant ensemble et de construire la prochaine phase de croissance

BERGEN OP ZOOM, Pays-Bas, 20 février 2026 /PRNewswire/ -- Broadpin annonce aujourd'hui la nomination de Helmut Binder au poste de CEO, marquant ainsi le début d'une nouvelle étape dans la croissance mondiale de l'entreprise. Binder possède une vaste expérience du leadership international, ayant guidé des entreprises privées ou financées par des fonds d'investissement et des organisations à croissance rapide à des moments clés tels que l'internationalisation, l'intégration des fusacs et la transformation culturelle dans le monde entier.

Helmut Binder, Broadpin CEO

Binder succède à Sebo Wijnberg, qui a joué un rôle central dans l'avancement de plusieurs initiatives majeures au cours de l'année écoulée. Il s'agit notamment du déploiement de la plateforme mondiale de gestion de la relation client de Broadpin, du développement de son modèle opérationnel cible et du lancement de la marque unifiée Broadpin.

« Broadpin dispose d'un fort potentiel mondial et d'une équipe respectée et talentueuse dans toutes les régions », déclare Helmut Binder, CEO de Broadpin. « Ce qui me motive le plus, c'est la possibilité de construire notre prochain chapitre ensemble, avec clarté, un objectif commun et un engagement cohérent envers nos clients pour les servir globalement sur l'ensemble de l'environnement logiciel Oracle. Les possibilités qui s'offrent à nous sont considérables et je me réjouis de travailler avec mes collègues, mes prospects et mes clients dans le monde entier pour les concrétiser. »

« Les nombreuses années d'expérience d'Helmut à la tête d'organisations internationales et dans l'alignement des équipes sur des priorités communes en tant que CEO font de lui la personne idéale pour guider Broadpin vers l'avenir », selon IceLake Capital. « Nous apprécions la base établie par Sebo et nous nous réjouissons de la prochaine phase de croissance sous la direction d'Helmut. »

Aller de l'avant - ensemble

Alors que Broadpin entre dans cette nouvelle phase, l'accent est mis sur l'importance de l'alignement global de la culture de collaboration et d'un sens commun de la direction. Les principales priorités de l'entreprise resteront les suivantes

L'excellence client : renforcer les partenariats et apporter une valeur mesurable sur chaque marché.

renforcer les partenariats et apporter une valeur mesurable sur chaque marché. Génération de la demande à grande échelle : élaborer une approche coordonnée et fondée sur des données de la croissance dans les régions.

élaborer une approche coordonnée et fondée sur des données de la croissance dans les régions. Exécution disciplinée : fonctionner avec des attentes claires, des responsabilités et des processus cohérents dans le monde entier.

fonctionner avec des attentes claires, des responsabilités et des processus cohérents dans le monde entier. Une équipe mondiale : renforcer les comportements qui unissent Broadpin - la collaboration, la transparence, l'intégrité, l'expertise technique et un engagement commun à tenir notre promesse envers les clients.

« Ces principes reflètent notre façon de travailler, l'avenir que nous voulons façonner et les valeurs qui unissent nos équipes au-delà des frontières », ajoute Binder. « Lorsque nous avançons avec un objectif commun et que nous agissons ensemble, nous créons une dynamique forte qui profite à notre personnel, à nos clients et à nos partenaires. J'ai une grande confiance dans les possibilités qui s'offrent à nous et je suis honoré de conduire Broadpin vers son prochain chapitre ».

À propos de Broadpin

Broadpin (anciennement ITG) est un cabinet mondial de conseil en solutions Oracle formé par l'unification de Project Partners, Promatis, Quistor et PITSS, chacun étant un leader reconnu dans sa région et son domaine d'expertise. Avec des décennies d'expérience combinée, Broadpin réunit une connaissance approfondie d'Oracle, une capacité de livraison éprouvée et un engagement commun pour aider les clients à atteindre des résultats significatifs et mesurables.

Broadpin fournit des services de conseil Oracle de bout en bout dans le monde entier, y compris les implémentations ERP, la migration vers le cloud, l'optimisation des processus, l'analyse et la transformation numérique. En combinant la portée mondiale avec l'expertise locale, Broadpin soutient les organisations dans tous les secteurs d'activité en renforçant la clarté, en accélérant les performances et en générant une valeur à long terme de leurs investissements dans Oracle.

Relations avec les médias :

Megan Testani

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2797531/Broadpin_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2915675/Helmut_Binder.jpg