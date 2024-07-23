Casio تحتفل بمرور 50 عاماً على تأسيس فريق TOM'S بإصدار ساعة EDIFICE جديدة

صدر عن

CASIO COMPUTER CO., LTD

23 يوليو, 2024, 09:00 AST

طوكيو، 23 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Casio Computer Co Ltd، اليوم عن إطلاق أحدث إضافة إلى مجموعة ساعات EDIFICE التي تستند إلى مفهوم العلامة التجارية "السرعة والذكاء". تتميز ساعة EFS-S641TMS التي تحتفي بالذكرى الخمسين لفريق TOM'S بتصميم مستوحى من سيارة السباق التاريخية TOM'S KP47 Starlet، والتي جعلت شركة TOM'S ظاهرة بين عشية وضحاها من خلال سلسلة انتصاراتها القياسية.

Continue Reading
EFS-S641TMS
EFS-S641TMS
EFS-S641TMS
EFS-S641TMS

يُعد فريق TOM'S، الذي تأسس عام 1974، أحد أبرز فرق السباقات اليابانية، وتُشكل علامة EDIFICE شريكًا رسميًا للفريق منذ عام 2013. سطّرت سيارة KP47 Starlet المميزة قصةً لا تُنسى في تاريخ الفريق، حيث حققت سلسلة انتصارات مذهلة في سباقات Tourenwagen خلال سبعينيات القرن الماضي، ضمت حصيلة بطولاتها 22 مركزًا أوليًا، و20 فوزًا، و3 ألقاب للبطولة.

تعد ساعة EFS-S641TMS الجديدة ثمرة تعاون مميز بين فريق TOM'S وEDIFICE، حيث تحتفي هذه الساعة بالذكرى الخمسين لتأسيس فريق TOM'S من خلال دمج عناصر تصميمية مستوحاة من سيارة السباق الأسطورية TOM'S KP47 Starlet. يتميز قرص الساعة والسوار الجلدي بألوان السيارة البيضاء والحمراء والخضراء التي لا تُمحى من الذاكرة. أما حلقة السوار المعدنية فتتميز بشكلها الانسيابي المميز مع فتحتين غير متساويتين في الحجم، استوحيتا من ذراعَي تثبيت مرآتي السيارة الجانبيتين.

يتميز وجه الساعة بمجموعة ثنائية من الأقراص الفرعية المستوحاة من الشكل الأيقوني لعجلات Igeta الأصلية من TOM'S. وتحاكي هذه الأقراص الفرعية الشكل المميز لقضبان تلك العجلات، والتي تشبه علامة الوسم (#) الحادة، في شكل صورة ظلية، مما يسمح بدخول الكثير من الضوء لتشغيل الساعة. أما النقش على شكل شمع النحل عند موضع الساعة الثالثة، فهو مستوحى من الشبك الأمامي للسيارة الأسطورية، ويأتي بتصميم شفاف مزدوج الطبقات، كما يبرز تحت هذا النقش تدرج لوني أرجواني خفي، يذكّر بغطاء رأس أسطوانة المحرك. وتتجلى في ساعة EFS-S641TMS العاطفة تجاه التصميم الدقيق حتى في أدق التفاصيل، إذ تعكس بكل روعة مظهر السيارة الأسطورية التي آثارت ضجة في عالم رياضة المحركات في السبعينيات، ولكنها لا تكتفي بذلك، بل تنقل لنا أيضًا عزيمة فريق TOM'S على مواصلة السباق لخمسين عامًا أخرى.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2463441/EFS_S641TMS.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2463442/5_2_J_E_EFS_S641TMS_72dpiefs_s641tms_1a.jpg

من نفس المصدر

Casio تطلق G-SHOCK مع سجلات التمرين وملاءمة أكثر راحة

Casio تطلق G-SHOCK مع سجلات التمرين وملاءمة أكثر راحة

أعلنت شركة كاسيو للكمبيوترات المحدودة (Casio Computer Co., Ltd.) اليوم عن إطلاق GBD-300، وهي إضافة جديدة إلى مجموعة G-SQUAD الرياضية في عائلة ساعات...
Casio تحتفل بالذكرى السنوية الخمسين لإصدار الساعة المستوحاة من طراز "Sky and Sea" الجديد

Casio تحتفل بالذكرى السنوية الخمسين لإصدار الساعة المستوحاة من طراز "Sky and Sea" الجديد

أعلنت شركة Casio Computer Co Ltd اليوم عن إصدار خمسة موديلات جديدة من طراز "Sky and Sea" والذي يشمل خمسة من علاماتها التجارية للساعات هي: Casiotron ، ...
المزيد من الإصدارات من هذا المصدر

استكشف

Image1

المنتجات المنزلية / الاستهلاكية / التجميلية

Image1

بيع بالتجزئة

Image1

الرياضة العامة

Image1

مجوهرات

المزيد من البيانات الصحفية في مواضيع ذات صلة