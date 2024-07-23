Casio تحتفل بمرور 50 عاماً على تأسيس فريق TOM'S بإصدار ساعة EDIFICE جديدة

طوكيو، 23 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Casio Computer Co Ltd، اليوم عن إطلاق أحدث إضافة إلى مجموعة ساعات EDIFICE التي تستند إلى مفهوم العلامة التجارية "السرعة والذكاء". تتميز ساعة EFS-S641TMS التي تحتفي بالذكرى الخمسين لفريق TOM'S بتصميم مستوحى من سيارة السباق التاريخية TOM'S KP47 Starlet، والتي جعلت شركة TOM'S ظاهرة بين عشية وضحاها من خلال سلسلة انتصاراتها القياسية.

يُعد فريق TOM'S، الذي تأسس عام 1974، أحد أبرز فرق السباقات اليابانية، وتُشكل علامة EDIFICE شريكًا رسميًا للفريق منذ عام 2013. سطّرت سيارة KP47 Starlet المميزة قصةً لا تُنسى في تاريخ الفريق، حيث حققت سلسلة انتصارات مذهلة في سباقات Tourenwagen خلال سبعينيات القرن الماضي، ضمت حصيلة بطولاتها 22 مركزًا أوليًا، و20 فوزًا، و3 ألقاب للبطولة.

تعد ساعة EFS-S641TMS الجديدة ثمرة تعاون مميز بين فريق TOM'S وEDIFICE، حيث تحتفي هذه الساعة بالذكرى الخمسين لتأسيس فريق TOM'S من خلال دمج عناصر تصميمية مستوحاة من سيارة السباق الأسطورية TOM'S KP47 Starlet. يتميز قرص الساعة والسوار الجلدي بألوان السيارة البيضاء والحمراء والخضراء التي لا تُمحى من الذاكرة. أما حلقة السوار المعدنية فتتميز بشكلها الانسيابي المميز مع فتحتين غير متساويتين في الحجم، استوحيتا من ذراعَي تثبيت مرآتي السيارة الجانبيتين.

يتميز وجه الساعة بمجموعة ثنائية من الأقراص الفرعية المستوحاة من الشكل الأيقوني لعجلات Igeta الأصلية من TOM'S. وتحاكي هذه الأقراص الفرعية الشكل المميز لقضبان تلك العجلات، والتي تشبه علامة الوسم (#) الحادة، في شكل صورة ظلية، مما يسمح بدخول الكثير من الضوء لتشغيل الساعة. أما النقش على شكل شمع النحل عند موضع الساعة الثالثة، فهو مستوحى من الشبك الأمامي للسيارة الأسطورية، ويأتي بتصميم شفاف مزدوج الطبقات، كما يبرز تحت هذا النقش تدرج لوني أرجواني خفي، يذكّر بغطاء رأس أسطوانة المحرك. وتتجلى في ساعة EFS-S641TMS العاطفة تجاه التصميم الدقيق حتى في أدق التفاصيل، إذ تعكس بكل روعة مظهر السيارة الأسطورية التي آثارت ضجة في عالم رياضة المحركات في السبعينيات، ولكنها لا تكتفي بذلك، بل تنقل لنا أيضًا عزيمة فريق TOM'S على مواصلة السباق لخمسين عامًا أخرى.

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