卡西歐將發布紀念TOM'S五十周年的EDIFICE系列

新款EFS-S641TMS是TOM'S與EDIFICE合作推出的產品，它融入了傳奇TOM'S KP47 Starlet賽車的設計元素，以紀念TOM'S成立五十周年。表盤和皮革表帶環采用這款特別賽車的車身顏色——白色、紅色和綠色。金屬表帶環呈錐形，並帶有兩個不同大小的孔，讓人聯想到汽車側視鏡的支臂。

腕表表面上的一對內嵌式表盤的靈感來源，是TOM'S原創Igeta車輪的標志性形狀設計。這些內嵌式表盤采用車輪輻條的獨特形狀，其輪廓看起來像是一個銳利的標記(#)，確保大量光線能夠穿過，從而為腕表提供動力。表盤3點鍾位置采用透視設計的雙層結構蜂窩圖案，其靈感來源於賽車的前格柵，底層的紫色色調則讓人聯想到發動機的汽缸蓋罩。EFS-S641TMS腕表流露出對設計的熱情，直至最細微的細節，它真正捕捉到了20世紀70年代在賽車界轟動一時的傳奇賽車TOM'S KP47 Starlet的外貌，同時也傳達了TOM'S想要繼續參加賽車運動五十年的決心。

SOURCE 卡西歐計算機株式會社