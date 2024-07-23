卡西歐將發布紀念TOM'S五十周年的EDIFICE系列
23 7月, 2024, 14:00 CST
東京2024年7月23日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社(Casio Computer Co., Ltd.)今天宣布，基於「速度與智能」的品牌理念，EDIFICE系列的最新款腕表正式發布。這款TOM'S五十周年紀念版EFS-S641TMS腕表的設計主題，源於具有歷史意義的TOM'S KP47 Starlet賽車，該車憑借一系列破紀錄的勝利，讓TOM'S一夜成名。
TOM'S是一支成立於1974年的日本頂級賽車隊，而EDIFICE品牌自2013年以來一直是其官方合作伙伴。在TOM'S的早期階段，特制的KP47 Starlet在20世紀70年代的一系列小型巡回賽中取得了令人印象深刻的連勝，包括22個桿位、20場勝利和3次系列賽冠軍，因此在車隊歷史上留下了不可磨滅的印記。
新款EFS-S641TMS是TOM'S與EDIFICE合作推出的產品，它融入了傳奇TOM'S KP47 Starlet賽車的設計元素，以紀念TOM'S成立五十周年。表盤和皮革表帶環采用這款特別賽車的車身顏色——白色、紅色和綠色。金屬表帶環呈錐形，並帶有兩個不同大小的孔，讓人聯想到汽車側視鏡的支臂。
腕表表面上的一對內嵌式表盤的靈感來源，是TOM'S原創Igeta車輪的標志性形狀設計。這些內嵌式表盤采用車輪輻條的獨特形狀，其輪廓看起來像是一個銳利的標記(#)，確保大量光線能夠穿過，從而為腕表提供動力。表盤3點鍾位置采用透視設計的雙層結構蜂窩圖案，其靈感來源於賽車的前格柵，底層的紫色色調則讓人聯想到發動機的汽缸蓋罩。EFS-S641TMS腕表流露出對設計的熱情，直至最細微的細節，它真正捕捉到了20世紀70年代在賽車界轟動一時的傳奇賽車TOM'S KP47 Starlet的外貌，同時也傳達了TOM'S想要繼續參加賽車運動五十年的決心。
SOURCE 卡西歐計算機株式會社
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