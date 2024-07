Casio veröffentlicht EDIFICE anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von TOM'S

TOKYO, 23. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Veröffentlichung der neuesten Ergänzung der Uhrenserie EDIFICE bekannt, die auf dem Markenkonzept „Geschwindigkeit & Intelligenz" basiert. Die EFS-S641TMS Edition anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von TOM'S verfügt über ein Designmotiv, das auf dem historischen TOM'S KP47 Starlet-Rennwagen basiert, der TOM'S mit einer Reihe von Rekordsiegen über Nacht zu einer Sensation machte.

TOM'S ist ein japanisches Top-Rennteam, das 1974 gegründet wurde, und die Marke EDIFICE ist seit 2013 offizieller Partner. In den Anfängen von TOM'S nahm der spezielle KP47 Starlet einen unvergesslichen Platz in der Geschichte des Teams ein, nachdem er in den 1970er Jahren eine beeindruckende Serie kleinerer Tourenwagenrennen gewonnen hatte, darunter 22 Pole-Positions, 20 Siege und 3 Serienmeistertitel.

Der neue EFS-S641TMS ist eine Zusammenarbeit zwischen TOM'S und EDIFICE und enthält Designelemente des legendären TOM'S KP47 Starlet Rennwagens, um an das 50-jährige Jubiläum von TOM'S zu erinnern. Das Zifferblatt und die Lederbandschlaufe sind in den Karosseriefarben des Rennwagens gehalten: Weiß, Rot und Grün. Die Schlaufe des Metallbands hat eine konische Form und zwei unterschiedlich große Löcher, die an die Befestigungsarme der Seitenspiegel des Autos erinnern.

Das Ziffernblatt ist von der legendären Form der Original-Igeta-Räder von TOM'S inspiriert und zeigt zwei eingelassene Zifferblätter. Die eingelassenen Zifferblätter greifen die charakteristische Form der Speichen dieser Räder auf, die wie eine scharfe Markierung (#) aussahen, und zwar in Form einer Silhouette, die dafür sorgt, dass viel Licht zur Stromversorgung der Uhr durchgelassen wird. Das Wabenmuster auf der 3-Uhr-Position, das ein durchsichtiges Design mit einer zweischichtigen Konstruktion aufweist, ist vom Kühlergrill des Rennwagens inspiriert und erinnert in seinem violetten Farbton an die Zylinderkopfhaube des Motors. Die EFS-S641TMS strahlt bis ins kleinste Detail Leidenschaft für Design aus und fängt den Look der legendären Rennmaschine ein, die in den 1970er Jahren in der Motorsportwelt für Furore sorgte, und vermittelt gleichzeitig die Entschlossenheit von TOM'S, weitere 50 Jahre lang Rennen zu fahren.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2463441/EFS_S641TMS.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2463442/5_2_J_E_EFS_S641TMS_72dpiefs_s641tms_1a.jpg