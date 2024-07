Casio lance EDIFICE pour commémorer le 50e anniversaire de TOM'S

TOKYO, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie du plus récent ajout à la gamme EDIFICE de garde-temps basés sur le concept de la marque « Speed & Intelligence ». La TOM'S 50th Anniversary Edition EFS-S641TMS présente un motif de conception basé sur la voiture de course historique TOM'S KP47 Starlet, qui a fait de TOM'S une sensation du jour au lendemain grâce à une série de victoires record.

TOM'S est une équipe de course japonaise de premier plan fondée en 1974, et la marque EDIFICE est un partenaire officiel depuis 2013. Dès les premiers jours de TOM'S, la KP47 Starlet spéciale a acquis une place inoubliable dans l'histoire de l'équipe après avoir remporté une série impressionnante de victoires dans des courses de tourisme mineures dans les années 1970, dont 22 pole positions, 20 victoires et 3 victoires en tant que champion de série.

La nouvelle EFS-S641TMS est le fruit d'une collaboration entre TOM'S et EDIFICE. Elle reprend les éléments de design de la légendaire KP47 Starlet de TOM'S pour commémorer le 50e anniversaire de la marque. Le cadran et le bracelet en cuir arborent les couleurs de la carrosserie de la voiture de course, à savoir le blanc, le rouge et le vert. La boucle métallique du bracelet a une forme effilée et deux trous de taille différente, évoquant les bras de fixation des rétroviseurs latéraux de la voiture.

Le cadran de la montre arbore une paire de cadrans incrustés, inspirés par la forme emblématique des roues Igeta originales de TOM'S. Les cadrans incrustés utilisent la forme distinctive des rayons de ces roues, qui ressemblent à une marque nette (#) en silhouette, permettant à une grande quantité de lumière de passer pour alimenter la montre. Le motif en nid d'abeille situé à 3 heures, qui est transparent grâce à une construction à deux couches, s'inspire de la calandre de la voiture de course, avec une teinte violette sous-jacente qui rappelle le couvre-culasse du moteur. Expression d'une passion pour le design jusque dans les moindres détails, l'EFS-S641TMS capture véritablement l'aspect de la légendaire machine de course qui a fait sensation dans le monde du sport automobile des années 1970, tout en traduisant la détermination de TOM'S à poursuivre la course pendant encore 50 ans.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2463441/EFS_S641TMS.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2463442/5_2_J_E_EFS_S641TMS_72dpiefs_s641tms_1a.jpg