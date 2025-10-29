Casio تطلق طرازًا جديدًا من سلسلة G-SHOCK بتصميم معدني مبسَّط ومقاييس أنسب

صدر عن

CASIO COMPUTER CO., LTD

29 أكتوبر, 2025, 15:41 AST

بنية مقاومة للصدمات بتصميم جديد وخطوط خارجية انسيابية

طوكيو, 29 أكتوبر ، 2025/PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "كاسيو كو ليمتد" (Casio Computer Co. ، Ltd.) عن إطلاق إضافة جديدة لخط G-STEEL من علامة G-SHOCK من الساعات المقاومة للصدمات ، والتي تجمع بين الصلابة المعهودة وخطوط خارجية معدنية أنيقة. يتميز طراز GST-B1000D الجديد بتصميم بسيط مع مقاييس أنسب.

Continue Reading
2025_7_17_Casio_Gshock_1000_Product_DEL__2__1
2025_7_17_Casio_Gshock_1000_Product_DEL__2__1
GST-B1000D-1A　GST-B1000D-2A　GST-B1000D-3A
GST-B1000D-1A　GST-B1000D-2A　GST-B1000D-3A

استرشادًا "بهدف كاسيو" المتجسّد في عبارة: "من خلال القدرة على صنع ساعة يد تدهش العقول، نجلب مستويات جديدة من الفرح لحياة الأفراد كلٍ على حدة" ، تواصل الشركة جلب قيمة غير مسبوقة للعالم. ساعات G-SHOCK ، التي وُلِدت من شغف المطور بصناعة ساعة غير قابلة للتحطم، تجلب الدهشة وتُلهم الناس ببنيتها القاسية ووظائفها المتقدمة.

يمثل طراز GST-B1000D الجديدة ساعة مقاومة للصدمات مع تصميم مبسّط معاصر يُظهر جمال المعدن ويوفر مقاييس مريحة للغاية.

تحتوي الساعة على وحدة مضغوطة تم تطويرها حديثًا ومجهزة بمهام Tough Solar و Mobile Link * باستخدام تقنية Bluetooth ®. يتيح ذلك نموذجًا رفيعًا وتصميمًا خفيف الوزن دون التهاون في جودة الوظائف، مما يعزز الراحة على المعصم.

*يتطلب ذلك تنزيل تطبيق CASIO WATCHS المخصص.

يتميز الإطار المبسّط بمزيج من الصقل الدقيق للحواف، إلى جانب لمعان المرآة ، لإظهار نسيج معدني راقٍ. تم استلهام تصميم الهيكل الثماني الأبعاد ونمط الطوب على قرص الساعة من تصميم طراز DW-5000C ، أول طرازات سلسلة G-SHOCK على الإطلاق.

يعكس طراز GST-B1000D-1A الحمض النووي لسلسلة G-SHOCK بفضل القرص الداخلي الخاص به ، والذي يستخدم ألوانًا مميِّزة مستوحاة من أول طرازات سلسلة G-SHOCK ؛ حيث يرمز الأحمر إلى الشغف في مواجهة التحديات ، والأزرق إلى مقاومة الماء ، والأصفر إلى المقاومة المتميزة للصدمات. التصميم المبسّط متعدد الاستخدامات بما يكفي للتناغم مع أي نمط ، من ملابس العمل، إلى الملابس غير الرسمية، إلى نمط الهواء الطلق.

الطراز

اللون

GST-B1000D-1A

أسود

GST-B1000D-2A

أزرق

GST-B1000D-3A

أخضر

 

الصورة -  https://mma.prnewswire.com/media/2805666/2025_7_17_Casio_Gshock_1000_Product_DEL__2__1.jpg

الصورة -  https://mma.prnewswire.com/media/2805667/PRN__GST_B1000D.jpg

 

 

من نفس المصدر

Casio تستعد لإطلاق G-SHOCK بحجم الحلقة

Casio تستعد لإطلاق G-SHOCK بحجم الحلقة

أعلنت اليوم "كاسيو كومبيوتر كو ليمتد" ( Casio Computer Co. ، Ltd .) عن إصدار DWN-5600 ، ساعة G-SHOCK الجديدة التي تتضمن بنية مقاومة للصدمات ومقاومة...
شركة Casio تُطلق تجارب قائمة على الميتافيرس بالتعاون بين G-SHOCK ومنصة The Sandbox

شركة Casio تُطلق تجارب قائمة على الميتافيرس بالتعاون بين G-SHOCK ومنصة The Sandbox

أعلنت شركة .Casio Computer Co., Ltd اليوم عن تعاون مع منصة ألعاب الميتافيرس The Sandbox القائمة على تقنيات Web3*[1]، وذلك ضمن مشروع VIRTUAL G-SHOCK...
المزيد من الإصدارات من هذا المصدر

استكشف

بيع بالتجزئة

بيع بالتجزئة

المنتجات المنزلية / الاستهلاكية / التجميلية

المنتجات المنزلية / الاستهلاكية / التجميلية

الموضة

الموضة

المنتجات / الخدمات الجديدة

المنتجات / الخدمات الجديدة

المزيد من البيانات الصحفية في مواضيع ذات صلة