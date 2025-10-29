Casio تطلق طرازًا جديدًا من سلسلة G-SHOCK بتصميم معدني مبسَّط ومقاييس أنسب

بنية مقاومة للصدمات بتصميم جديد وخطوط خارجية انسيابية

طوكيو, 29 أكتوبر ، 2025/PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "كاسيو كو ليمتد" (Casio Computer Co. ، Ltd.) عن إطلاق إضافة جديدة لخط G-STEEL من علامة G-SHOCK من الساعات المقاومة للصدمات ، والتي تجمع بين الصلابة المعهودة وخطوط خارجية معدنية أنيقة. يتميز طراز GST-B1000D الجديد بتصميم بسيط مع مقاييس أنسب.

استرشادًا "بهدف كاسيو" المتجسّد في عبارة: "من خلال القدرة على صنع ساعة يد تدهش العقول، نجلب مستويات جديدة من الفرح لحياة الأفراد كلٍ على حدة" ، تواصل الشركة جلب قيمة غير مسبوقة للعالم. ساعات G-SHOCK ، التي وُلِدت من شغف المطور بصناعة ساعة غير قابلة للتحطم، تجلب الدهشة وتُلهم الناس ببنيتها القاسية ووظائفها المتقدمة.

يمثل طراز GST-B1000D الجديدة ساعة مقاومة للصدمات مع تصميم مبسّط معاصر يُظهر جمال المعدن ويوفر مقاييس مريحة للغاية.

تحتوي الساعة على وحدة مضغوطة تم تطويرها حديثًا ومجهزة بمهام Tough Solar و Mobile Link * باستخدام تقنية Bluetooth ®. يتيح ذلك نموذجًا رفيعًا وتصميمًا خفيف الوزن دون التهاون في جودة الوظائف، مما يعزز الراحة على المعصم.

*يتطلب ذلك تنزيل تطبيق CASIO WATCHS المخصص.

يتميز الإطار المبسّط بمزيج من الصقل الدقيق للحواف، إلى جانب لمعان المرآة ، لإظهار نسيج معدني راقٍ. تم استلهام تصميم الهيكل الثماني الأبعاد ونمط الطوب على قرص الساعة من تصميم طراز DW-5000C ، أول طرازات سلسلة G-SHOCK على الإطلاق.

يعكس طراز GST-B1000D-1A الحمض النووي لسلسلة G-SHOCK بفضل القرص الداخلي الخاص به ، والذي يستخدم ألوانًا مميِّزة مستوحاة من أول طرازات سلسلة G-SHOCK ؛ حيث يرمز الأحمر إلى الشغف في مواجهة التحديات ، والأزرق إلى مقاومة الماء ، والأصفر إلى المقاومة المتميزة للصدمات. التصميم المبسّط متعدد الاستخدامات بما يكفي للتناغم مع أي نمط ، من ملابس العمل، إلى الملابس غير الرسمية، إلى نمط الهواء الطلق.

الطراز اللون GST-B1000D-1A أسود GST-B1000D-2A أزرق GST-B1000D-3A أخضر

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2805666/2025_7_17_Casio_Gshock_1000_Product_DEL__2__1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2805667/PRN__GST_B1000D.jpg