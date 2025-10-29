Casio lance la G-SHOCK avec une conception métallique minimaliste et un ajustement encore meilleur

Structure reconstruite résistante aux chocs et extérieur épuré

TOKYO, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle déclinaison de la gamme G-STEEL de la marque G-SHOCK de montres résistantes aux chocs, qui combine la robustesse caractéristique avec un extérieur métallique élégant. La nouvelle GST-B1000D possède un design minimaliste avec un ajustement amélioré.

Guidée par la mission de Casio - « Grâce au pouvoir de mettre l'émerveillement à portée de main, apportons de nouveaux niveaux de joie dans la vie de chacun » - l'entreprise continue de proposer une valeur sans précédent au monde. Nées de la passion d'un développeur pour créer une montre qui ne se casse pas, les montres G-SHOCK émerveillent et inspirent les gens par leur structure robuste et leurs fonctionnalités avancées.

La nouvelle GST-B1000D est une montre résistante aux chocs au design minimaliste contemporain qui exprime la beauté du métal tout en étant très confortable à porter.

La montre est équipée d'un nouveau module compact possédant la fonction Tough Solar et de la fonction Mobile Link* par Bluetooth®. Cela permet d'obtenir un profil fin et une conception légère sans compromettre la fonctionnalité, ce qui améliore le confort au poignet.

* Nécessite le téléchargement de l'application CASIO WATCHES dédiée.

Le contour de cadran profilé présente une combinaison de finitions capillaires droites et circulaires, ainsi qu'un polissage miroir, afin de faire ressortir une texture métallique raffinée. Le boîtier octogonal et le motif brique du cadran s'inspirent du design de la DW-5000C, la toute première G-SHOCK.

La GST-B1000D-1A représente l'ADN de G-SHOCK avec son cadran inséré, qui utilise des couleurs d'accentuation inspirées de la première G-SHOCK : le rouge symbolisant la passion de relever des défis, le bleu représentant l'étanchéité et le jaune signifiant une résistance exceptionnelle aux chocs. La conception minimaliste est suffisamment polyvalente pour s'adapter à tous les styles, qu'ils soient professionnels, décontractés ou de plein air.

Modèle Couleur GST-B1000D-1A Noir GST-B1000D-2A Bleu GST-B1000D-3A Vert

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805666/2025_7_17_Casio_Gshock_1000_Product_DEL__2__1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805667/PRN__GST_B1000D.jpg