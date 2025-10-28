卡西歐推出金屬極簡設計G-SHOCK新品 佩戴舒適度再升級
重塑防震結構與流線型外觀
東京 2025年10月28日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社(Casio Computer Co., Ltd.)今天宣布，其G-SHOCK品牌防震手表G-STEEL系列再添一位新成員。該表款兼具標志性堅固品質與流線型金屬外觀。新款GST-B1000D采用極簡設計，佩戴起來更舒適。
秉承卡西歐的理念——「Through the power to put wonder at hand, bring new levels of joy to lives one by one（以讓驚喜觸手可及之力，為每個人的生活添彩增樂）」——公司不斷為世界提供前所未有的價值。G-SHOCK的誕生，源自開發者打造「永不損壞之表」的熱忱，憑借其堅固的結構和先進的功能，為人們帶來驚喜和靈感。
新款GST-B1000D防震手表，采用當代極簡設計，既展現了金屬之美，也提供了極為舒適的佩戴體驗。
該腕表搭載全新研發的緊湊型模塊，具有太陽能動力(Tough Solar)和采用Bluetooth®的智能手機連接(Mobile Link)*功能。這使得該腕表在保留完整功能的同時，實現了纖薄輕巧的設計，提升了佩戴舒適度。
* 需要下載專用CASIO WATCHES應用程序。
流線型表圈結合了直線與圓形發絲紋處理，並輔以鏡面拋光，盡顯精致金屬質感。八角形表殼和表盤上的磚紋圖案，其靈感源自初代G-SHOCK DW-5000C的設計。
GST-B1000D-1A腕表承襲了G-SHOCK的基因，其嵌入式表盤采用初代G-SHOCK的經典配色：紅色象征直面挑戰的激情，藍色代表防水性能，黃色則昭示非凡防震性能。極簡設計風格百搭，無論是商務、休閒還是戶外場合，都能完美適配。
型號
顏色
GST-B1000D-1A
黑色
GST-B1000D-2A
藍色
GST-B1000D-3A
綠色
