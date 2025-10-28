卡西歐推出金屬極簡設計G-SHOCK新品 佩戴舒適度再升級

新款GST-B1000D防震手表，采用當代極簡設計，既展現了金屬之美，也提供了極為舒適的佩戴體驗。

該腕表搭載全新研發的緊湊型模塊，具有太陽能動力(Tough Solar)和采用Bluetooth®的智能手機連接(Mobile Link)*功能。這使得該腕表在保留完整功能的同時，實現了纖薄輕巧的設計，提升了佩戴舒適度。

* 需要下載專用CASIO WATCHES應用程序。

流線型表圈結合了直線與圓形發絲紋處理，並輔以鏡面拋光，盡顯精致金屬質感。八角形表殼和表盤上的磚紋圖案，其靈感源自初代G-SHOCK DW-5000C的設計。

GST-B1000D-1A腕表承襲了G-SHOCK的基因，其嵌入式表盤采用初代G-SHOCK的經典配色：紅色象征直面挑戰的激情，藍色代表防水性能，黃色則昭示非凡防震性能。極簡設計風格百搭，無論是商務、休閒還是戶外場合，都能完美適配。

型號 顏色 GST-B1000D-1A 黑色 GST-B1000D-2A 藍色 GST-B1000D-3A 綠色

SOURCE 卡西歐計算機株式會社