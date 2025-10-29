Casio Luncurkan G-SHOCK Berbahan Logam dengan Desain Minimalis yang Lebih Nyaman Dipakai

Dengan visi Casio Purpose — "Ketangguhan yang menghadirkan keajaiban di tangan pengguna, membawa kebahagiaan baru bagi setiap orang" — Casio terus menghadirkan nilai tambah dan inovasi yang menginspirasi dunia. Terlahir dari semangat untuk menciptakan jam tangan yang tidak mudah rusak, G-SHOCK menjadi simbol ketangguhan dan teknologi canggih.

Model terbaru GST-B1000D merupakan jam tangan tahan benturan dengan desain minimalis modern yang menonjolkan keindahan logam sekaligus memberikan kenyamanan maksimal di pergelangan tangan pengguna.

Jam tangan ini dilengkapi modul baru yang berukuran ringkas, serta memiliki fitur Tough Solar dan Mobile Link berbasiskan Bluetooth® sehingga dapat terkoneksi dengan aplikasi CASIO WATCHES. Teknologi tersebut menghadirkan desain yang lebih ramping dan ringan tanpa mengurangi fungsi utama. Dengan demikian, GST-B1000D terasa lebih nyaman dipakai sehari-hari.

* Harus mengunduh aplikasi khusus CASIO WATCHES.

Bagian bezel dirancang dengan kombinasi pola garis lurus dan melingkar, dilengkapi efek mengilap yang mempertegas kemewahan tekstur logam. Desain casing GST-B1000D berbentuk oktagon dan menampilkan motif bata pada dial, terinspirasi dari model DW-5000C, model perdana G-SHOCK yang legendaris.

GST-B1000D-1A mempertahankan jati diri G-SHOCK dengan dial tambahan berwarna merah, biru, dan kuning — warna yang melambangkan semangat untuk menghadapi tantangan, daya tahan terhadap air, dan ketangguhan menghadapi guncangan. Dengan desain yang sederhana namun elegan, GST-B1000D cocok digunakan dalam berbagai kesempatan — mulai dari bisnis, kasual, hingga aktivitas di alam terbuka.

Model Warna GST-B1000D-1A Hitam GST-B1000D-2A Biru GST-B1000D-3A Hijau

