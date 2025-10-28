카시오, 미니멀한 메탈 디자인과 향상된 착용감의 지샥(G-SHOCK) 출시

새로워진 내충격구조와 유선형 외관

도쿄 2025년 10월 28일 /PRNewswire/ -- 카시오 컴퓨터(Casio Computer)가 특유의 견고함과 세련된 메탈 외관을 결합한 내충격 시계 브랜드 지샥(G-SHOCK)의 G-STEEL 시리즈 신제품을 출시한다고 오늘 발표했다. 새로운 GST-B1000D는 착용감이 향상된 미니멀한 디자인이 특징이다.

카시오는 "손 안의 경이로움으로 하나하나의 삶에 새로운 기쁨을 선사한다"라는 기업 이념을 바탕으로 계속해서 세상에 전례 없는 가치를 제공해 오고 있다. 깨지지 않는 시계를 만들고자 하는 개발자의 열정에서 탄생한 지샥 시계는 견고한 구조와 첨단기능으로 사람들에게 경이로움을 선사하고 영감을 준다.

(PRNewsfoto/CASIO COMPUTER CO., LTD) GST-B1000D-1A GST-B1000D-2A GST-B1000D-3A (PRNewsfoto/CASIO COMPUTER CO., LTD)

이번에 출시된 GST-B1000D는 메탈 소재의 아름다움을 표현하면서도 매우 편안한 착용감을 제공하는 현대적 미니멀리즘 디자인의 내충격 시계다.

이 시계는 태양광 동력(Tough Solar) 기능과 블루투스(Bluetooth®)를 이용한 스마트폰 연결(Mobile Link)* 기능을 탑재한 새로 개발된 컴팩트 모듈을 특징으로 한다. 이를 통해 기능성을 저하시키지 않으면서도 슬림 및 경량 디자인을 구현하여 손목에 보다 편안하게 착용할 수 있다.

* 전용 CASIO WATCHES 앱 다운로드 필요.

유선형 베젤은 직선 및 원형 헤어라인 마감과 미러 폴리싱을 조합해 메탈 특유의 세련된 질감을 살렸다. 팔각형 케이스와 다이얼의 벽돌 패턴은 최초의 지샥인 DW-5000C의 디자인을 계승했다.

GST-B1000D-1A는 도전을 향한 열정을 상징하는 레드, 방수를 나타내는 블루, 뛰어난 내충격성을 의미하는 옐로우 등 최초의 지샥에서 영감을 받은 액센트 컬러를 사용한 인셋 다이얼로 지샥의 DNA를 반영한다. 또한 미니멀한 디자인은 비즈니스부터 캐주얼, 아웃도어까지 어떤 스타일에도 잘 어울리는 다재다능함을 자랑한다.

모델 색상 GST-B1000D-1A 블랙 GST-B1000D-2A 블루 GST-B1000D-3A 그린

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD