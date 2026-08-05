Envision und Sasol treiben mit einer Zusammenarbeit im Bereich grüner Wasserstoff in Südafrika die Entwicklung zukünftiger Energiesysteme voran

CHIFENG, China, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grüner Technologien, gab heute eine Zusammenarbeit mit Sasol, einem globalen Energie- und Chemieunternehmen, bekannt, um die Designstudie für eine potenzielle Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff am Sasol-Standort Sasolburg in Südafrika voranzutreiben. Die Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Schritt dar, um zu untersuchen, wie zukünftige Energiesysteme Technologien für erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Elektrolyseure integrieren können, um neue Wege zur Förderung der Entwicklung kohlenstoffarmer Kraftstoffe und Chemikalien zu erschließen, einschließlich potenzieller Anwendungen im Bereich eMethanol und nachhaltiger Flugkraftstoffe (eSAF).

Die Zusammenarbeit wurde im Rahmen eines Besuchs des südafrikanischen Ministers für Elektrizität und Energie, Dr. Kgosientsho Ramokgopa, im Chifeng Hydrogen Net Zero Industrial Park von Envision in der Inneren Mongolei im Rahmen der südafrikanisch-chinesischen Energieinvestitionskonferenz besonders hervorgehoben.

Unter Nutzung der Expertise von Envision in den Bereichen erneuerbare Energien, Batterie-Energiespeichersysteme, grüner Wasserstoff und KI-gestütztes Energiemanagement wird die Konzeptstudie untersuchen, wie erneuerbare Stromerzeugung, Energiespeicher und Elektrolysesysteme integriert werden können, um die Produktion von grünem Wasserstoff unter Berücksichtigung der Energieverfügbarkeit, der Marktbedingungen und der betrieblichen Anforderungen zu optimieren.

Die Konzeptstudie soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden und technische sowie wirtschaftliche Erkenntnisse liefern, um potenzielle zukünftige Investitionsentscheidungen zu unterstützen. Sasol prüft derzeit Möglichkeiten, seine bestehenden industriellen Kapazitäten und Infrastruktur zu nutzen, und untersucht gleichzeitig Technologien, die seinen Weg zur Energiewende sowie zukünftige Marktchancen unterstützen können.

„Grüner Wasserstoff wird eine entscheidende Rolle bei der Neugestaltung schwer zu dekarbonisierender Industriezweige und der Schaffung neuer Wege für nachhaltiges Wachstum spielen. Durch KI-gestützte Energieinfrastruktur und innovative Technologien in den Bereichen erneuerbare Energien, Speicherung und grüner Wasserstoff arbeitet Envision mit globalen Partnern wie Sasol zusammen, um zukunftsweisende Energiesysteme zu entwickeln, die unbegrenzt, intelligent und kostengünstig sind, die industrielle Transformation zu beschleunigen und neue Chancen für Industrien und Gemeinden weltweit zu schaffen", sagte Kane Xu, Senior Vice President und President der International Product Line bei Envision Energy.

„Die Konzeptstudie mit Envision ist ein wichtiger Schritt, um zu bewerten, wie integrierte Technologien aus den Bereichen erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Elektrolyseure eine kostengünstige Produktion von grünem Wasserstoff in Sasolburg unterstützen könnten. Indem wir auf weltweit führendes Fachwissen zurückgreifen, können wir bewerten, wie diese Technologien zu zukünftigen, kohlenstoffärmeren Wertschöpfungsketten für Kraftstoffe und Chemikalien beitragen können, und dabei auf den bestehenden industriellen Kompetenzen von Sasol aufbauen", sagte Danie Cronje, Senior Vice President für: Business Building bei Sasol.