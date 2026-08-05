Envision y Sasol impulsan los sistemas energéticos del futuro en Sudáfrica

-Envision y Sasol impulsan los sistemas energéticos del futuro mediante la colaboración en materia de hidrógeno verde en Sudáfrica

CHIFENG, China, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, anunció hoy una colaboración con Sasol, empresa global de energía y productos químicos, para avanzar en el estudio de diseño de un posible sistema de hidrógeno verde en las operaciones de Sasolburg de Sasol en Sudáfrica. Esta colaboración representa un paso importante en la exploración de cómo los futuros sistemas energéticos pueden integrar energía renovable, almacenamiento de energía y tecnologías de electrolizadores para abrir nuevas vías que apoyen el desarrollo de combustibles y productos químicos con bajas emisiones de carbono, incluyendo posibles aplicaciones en eMetanol y combustibles de aviación sostenibles (eSAF).

Esta colaboración se destacó durante la visita del Ministro de Electricidad y Energía de Sudáfrica, Dr. Kgosientsho Ramokgopa, al Parque Industrial de Hidrógeno de Emisiones Netas Cero de Envision en Chifeng, Mongolia Interior, en el marco de la Conferencia de Inversión Energética Sudáfrica-China.

Aprovechando la experiencia de Envision en energías renovables, sistemas de almacenamiento de energía en baterías, hidrógeno verde y gestión energética basada en inteligencia artificial, el estudio de diseño evaluará cómo integrar la generación de energía renovable, el almacenamiento de energía y los sistemas de electrolizadores para optimizar la producción de hidrógeno verde en función de la disponibilidad energética, las condiciones del mercado y los requisitos operativos.

Se prevé que el estudio de diseño finalice a finales de este año y proporcionará información técnica y comercial para respaldar posibles decisiones de inversión futuras. Sasol está evaluando oportunidades para aprovechar sus capacidades industriales e infraestructura existentes, al tiempo que explora tecnologías que puedan respaldar su transición energética y futuras oportunidades de mercado.

"El hidrógeno verde desempeñará un papel fundamental en la transformación de industrias difíciles de descontaminar y en la creación de nuevas vías para el crecimiento sostenible. Mediante infraestructura energética impulsada por IA y tecnologías innovadoras en energías renovables, almacenamiento e hidrógeno verde, Envision colabora con socios globales como Sasol para ser pioneros en sistemas energéticos futuros que sean infinitos, inteligentes y económicos, acelerando la transformación industrial y creando nuevas oportunidades para industrias y comunidades en todo el mundo", declaró Kane Xu, vicepresidente sénior y presidente de la línea de productos internacionales de Envision Energy.

"El estudio de diseño realizado con Envision representa un paso importante para evaluar cómo las tecnologías integradas de energías renovables, almacenamiento de energía y electrolizadores podrían respaldar la producción de hidrógeno verde a un coste competitivo en Sasolburg. Al aprovechar la experiencia líder a nivel mundial, podemos evaluar cómo estas tecnologías pueden contribuir a futuras cadenas de valor de combustibles y productos químicos con bajas emisiones de carbono, al tiempo que desarrollamos las capacidades industriales existentes de Sasol", declaró Danie Cronje, vicepresidente sénior de Desarrollo de Negocios de Sasol.