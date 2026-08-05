Envision et Sasol font progresser les systèmes énergétiques de demain grâce à une collaboration autour de l'hydrogène vert en Afrique du Sud

CHIFENG, Chine, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, leader mondial des technologies vertes, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Sasol, une entreprise internationale spécialisée dans l'énergie et la chimie, afin de faire avancer l'étude de conception d'un futur système d'hydrogène vert sur le site de Sasolburg, en Afrique du Sud. Cette collaboration marque une étape importante dans la recherche relative à la manière dont les futurs systèmes énergétiques pourront intégrer les énergies renouvelables, le stockage d'énergie et les technologies d'électrolyseur, afin d'ouvrir de nouvelles voies pour soutenir le développement de carburants et de produits chimiques à faible empreinte carbone, notamment dans le cadre d'applications potentielles telles que l'e-méthanol ou le carburant d'aviation durable.

Cette coopération a été mise en avant lors d'une visite du ministre sud-africain de l'électricité et de l'énergie, Kgosientsho Ramokgopa, au parc industriel « Hydrogène à émission zéro » d'Envision à Chifeng, en Mongolie-Intérieure, à l'occasion de la Conférence sur les investissements énergétiques entre l'Afrique du Sud et la Chine.

S'appuyant sur les compétences d'Envision en matière d'énergies renouvelables, de systèmes de stockage d'énergie par batterie, d'hydrogène vert et de gestion énergétique basée sur l'IA, cette étude de conception évaluera comment la production d'énergie renouvelable, le stockage d'énergie et les systèmes d'électrolyseur peuvent être intégrés afin d'optimiser la production d'hydrogène vert en fonction de la disponibilité énergétique, des conditions du marché et des exigences opérationnelles.

L'étude de conception, qui devrait être achevée dans le courant de l'année, fournira des informations techniques et commerciales utiles à la prise de décisions d'investissement futures. Sasol étudie les possibilités de tirer parti de ses capacités industrielles et de ses infrastructures existantes, tout en explorant les technologies susceptibles de soutenir sa transition énergétique et de lui ouvrir de nouvelles perspectives commerciales.

« L'hydrogène vert jouera un rôle crucial dans la transformation des secteurs où la réduction des émissions est difficile et dans la création de nouvelles trajectoires de croissance durable. Grâce à des infrastructures énergétiques alimentées par l'IA et à des technologies innovantes dans les domaines des énergies renouvelables, du stockage et de l'hydrogène vert, Envision collabore avec des partenaires mondiaux tels que Sasol pour mettre au point les systèmes énergétiques du futur, qui devront être sans limite, intelligents et abordables afin d'accélérer la transformation industrielle et de créer de nouveaux débouchés pour les industries et les communautés du monde entier », déclare Kane Xu, vice-président directeur et président de la division « Produits internationaux » chez Envision Energy.

« L'étude de conception menée avec Envision constitue une étape majeure pour évaluer dans quelle mesure l'intégration des énergies renouvelables, du stockage d'énergie et des technologies d'électrolyseur pourrait permettre à Sasolburg une production d'hydrogène vert à des coûts compétitifs. En nous fondant sur nos compétences de premier plan à l'échelle mondiale et sur les capacités industrielles existantes de Sasol, nous pouvons évaluer comment ces technologies pourraient contribuer à la mise en place de futures chaînes de valeur à faible empreinte carbone pour les carburants et les produits chimiques », commente Danie Cronje, vice-président directeur de Sasol chargé du développement commercial.