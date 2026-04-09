فتح باب تقديم العطاءات للمدينة المضيفة لـ Games Of The Future (ألعاب المستقبل) للفترة من 2028 إلى 2030

تجمع Games of the Future (ألعاب المستقبل) بين الألعاب الرقمية الغامرة والمنافسة البدنية الواقعية، وهي منصة عالمية صُممت إلى إعادة ربط الجيل الرقمي بالنشاط البدني والرياضة. في جوهره، يعتمد الحدث على تخصصات phygital (phygital disciplines) لسد الفجوة بين الرياضة الافتراضية والتقليدية، من خلال تحفيز الشباب على الانتقال من الشاشات إلى المشاركة الفعلية، وتعزيز ارتباطهم طويل الأمد بأنماط الحياة الصحية والنشطة.

بالنسبة للمدن المضيفة، تمثل Games of the Future (ألعاب المستقبل) أداةً إستراتيجية لتعزيز منظومات الرياضة الشعبية والنخبوية، وزيادة مشاركة الشباب في النشاط البدني، ودعم نتائج الصحة العامة. وفي الوقت نفسه، يسرّع الحدث أجندات الابتكار عبر دمج التقنيات المتقدمة، والمنصات الرقمية، وصيغ الترفيه من الجيل الجديد، مما يرسّخ مكانة المدن المضيفة كرواد عند تقاطع الرياضة والتكنولوجيا وثقافة الشباب.

ندعو المدن والمنظمات المهتمة للمشاركة في عملية دولية تنافسية لاستضافة أحد أسرع الأحداث الرياضية نموًا في العالم، على أن تكون الخطوة الأولى تقديم خطاب نوايا بحلول 1 يوليو 2026. يجب على المدن التي تقدم عروضًا استيفاء موافقة مبكرة من جهة حكومية أو رسمية معنية، على أن يتم الإعلان عن متطلبات إضافية وجداول زمنية لاحقًا مع تقدم عملية الترشح.

يأتي فتح باب تقديم العطاءات عقب النجاح الأخير لنسخة Games of the Future (ألعاب المستقبل) لعام 2025 في أبوظبي، بالإمارات العربية المتحدة، والتي استقطبت أكثر من 40,000 متفرج في الموقع وحققت انتشارًا وتفاعلًا عالميين كبيرين. وفقًا لتقرير مستقل صادر عن IPSOS، حقق الحدث 461 مليون مشاهدة عبر البث، مع 137 مليون مشاهد فريد و59 مليون ساعة مشاهدة، إلى جانب 388 مليون مشاهدة إضافية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

هذا المستوى من التفاعل يضع Games of the Future (ألعاب المستقبل) إلى جانب المنافسات الدولية الراسخة، مما يؤكد حجم جمهورها العالمي والزخم المتسارع لحركة رياضة phygital (phygital movement). كما يبرز ذلك أيضًا الجاذبية القوية للحدث لدى فئة الشباب شديدة التفاعل، حيث إن 90% من المشاهدين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و34 عامًا.

ومع استمرار هذا الزخم في نسخة Games of the Future (ألعاب المستقبل) لعام 2026، المقرر إقامتها في أستانا، بكازاخستان خلال الفترة من 29 يوليو إلى 9 أغسطس، ومع وجود اهتمام قوي بالفعل بعملية اختيار المدينة المضيفة لعام 2027 — بما في ذلك العروض من البرازيل وصربيا وأوزبكستان — فإن فتح باب تقديم العطاءات لاستضافة الأعوام 2028 إلى 2030 يعزز من التوسع الدولي السريع لرياضة phygital (phygital sport).

قال John Hewitt، مدير التسويق والاتصالات الدولية في Phygital International: "إن استضافة Games of the Future (ألعاب المستقبل) تقدم أكثر من مجرد حدث عالمي؛ فهي توفر منصة لتعزيز تفاعل الشباب، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الحضور الدولي من خلال الرياضة والتكنولوجيا". "بناءً على نجاح أبوظبي، ومع اقتراب نسخة أستانا هذا الصيف، ندعو المدن الطموحة للمساهمة في صياغة الفصل التالي من هذه الحركة العالمية. نحن نبحث عن مدن شريكة تمتلك الرؤية والبنية التحتية والالتزام لتقديم نسخة من Games of the Future (ألعاب المستقبل) تعكس الثقافة المحلية وتساهم في تطور الرياضة."

تجمع كل نسخة نخبة من الرياضيين عبر عدة تخصصات phygital (phygital disciplines)، حيث تجمع بين الرياضة البدنية والألعاب الرقمية ضمن صيغة واحدة. تعمل مناطق الجماهير على مستوى المدينة، ومعارض الابتكار، والفعاليات المجتمعية على توسيع التجربة إلى ما هو أبعد من الأماكن والجماهير التقليدية، مما يحقق فوائد ملموسة للمدن المضيفة في مجالات السياحة والاستثمار وإشراك الشباب.

قال Stephane Timpano، الرئيس التنفيذي لشركة ASPIRE وعضو اللجنة المنظمة المحلية لـ Games of the Future (ألعاب المستقبل) أبوظبي لعام 2025: "أظهرت استضافة Games of the Future (ألعاب المستقبل) أبوظبي لعام 2025 أن الرياضة لم تعد مجرد منافسة بدنية، بل أصبحت نقطة التقاء بين القدرات الرقمية والأداء البشري. وبمشاركة نحو 850 متنافسًا من أكثر من 60 دولة، ساهم الحدث في تسريع تفاعل الشباب في قطاعات سريعة النمو مثل الألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والروبوتات، مع توفير منصة عالمية للتعاون بين مختلف القطاعات. وبذلك، رسّخت أبوظبي معيارًا موثوقًا يمكن للمدن المضيفة المستقبلية الاستفادة منه لتحويل هذا النموذج إلى أثر اقتصادي وتقدُّم تكنولوجي".

يتم اختيار المدن المضيفة من خلال عملية تقديم عطاءات دولية تنافسية، يتم تقييمها وفق مجموعة شاملة من المعايير تشمل جاهزية البنية التحتية، والقدرة على التنفيذ، والابتكار الرقمي، والتخطيط التراثي، وإشراك المجتمع، ومدى التوافق مع قيم رياضة phygital (phygital sport).

تُقيَّم جميع الطلبات من قِبل لجنة خبراء مستقلة تُشكَّلها شركة Phygital International، وتضم متخصصين في مجالات الرياضة والتكنولوجيا وتنظيم الفعاليات والحوكمة، وذلك لضمان عملية اختيار شفافة وقوية قائمة على الجدارة.

لمزيد من المعلومات حول استضافة Games of the Future (ألعاب المستقبل) ابتداءً من عام 2028، يُرجى زيارة phygitalinternational.com أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

شركة Phygital International هي المروّج لرياضات phygital عالميًا وتركز على ابتكار الرياضات وإعادة تعريفها. وهي الوصية والمالكة لحقوق Games of the Future (ألعاب المستقبل) وتشرف على عملية المناقصة الخاصة باختيار المدن المضيفة.

Games of the Future (ألعاب المستقبل) هو حدث دولي سنوي يدمج بين العالمين المادي والرقمي ويمثل قمة رياضات phygital. تجمع البطولة الجيل القادم من أبطال رياضات phygital من جميع أنحاء العالم للتنافس في مجموعة متنوعة من تخصصات وتحديات Phygital. وقد أُقيمت Games of the Future 2025في أبوظبي، فيما ستُقام Games of the Future 2026في أستانا.

