Gotion na czele inicjatywy utworzenia Europejsko-Afrykańskiego Korytarza Elektrycznego Transportu Towarowego

Nowy model niskoemisyjnego transportu międzykontynentalnego nabiera kształtu.

RABAT, Maroko, 7 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Gotion, Green Power Morocco (GPM) oraz Chery Heavy Trucks podpisały porozumienie w sprawie stworzenia korytarza logistycznego dla ciężkich pojazdów elektrycznych między Marokiem a Francją z myślą o rozwoju międzykontynentalnego transportu towarowego o niższej emisji.

Trasa o długości 2000 km łączy Agadir na południu Maroka z Perpignan na południu Francji przez port w Tangerze. Obecnie każdego dnia przejeżdża nią około 2 tys. ciężarówek. Partnerzy przedsięwzięcia zamierzają stopniowo wprowadzać ciężarówki elektryczne oraz tworzyć niezbędną infrastrukturę, aby zmniejszyć emisje na trasie tego kluczowego szlaku handlowego.

Model Partnerstwa Skalowalnego

Gotion i Green Power Morocco (GPM) utworzą spółkę joint venture, która będzie zarządzać flotami pojazdów elektrycznych, stacjami wymiany akumulatorów, inteligentnym systemem dyspozycyjnym oraz magazynowaniem energii. Na początek przewidziano wdrożenie 100 elektrycznych ciężarówek wyposażonych w systemy akumulatorów Gotion, a ewentualne rozszerzenie przedsięwzięcia zależeć będzie od uzyskiwanych rezultatów i gotowości infrastruktury. Chery wnosi do współpracy swoje zaplecze w zakresie inżynierii i produkcji pojazdów użytkowych.

Innowacje w ładowaniu i wymianie akumulatorów

Trwają prace nad stacją wymiany akumulatorów, która zminimalizuje przestoje i zwiększy wydajność operacyjną ciężarówek elektrycznych. Inicjatywa obejmuje również prace nad standaryzacją akumulatorów oraz zarządzaniem ich cyklem życia.

Korytarze transportowe o niższej emisji

Inwestycja łączy działania w obszarach elektryfikacji, infrastruktury energetycznej oraz logistyki cyfrowej, a w jej rezultacie ma powstać skalowalny modelu redukcji emisji w transporcie towarowym. Na obecnym etapie nie padają żadne deklaracje dotyczące neutralności węglowej. Wiążące informacje w zakresie efektywności środowiskowej zostaną podane po przeanalizowaniu zweryfikowanych danych oraz uzyskaniu stosownych certyfikatów.

Komentarz Phila Jenkinsa, dyrektora generalnego GPM Holding: „W ramach współpracy łączymy technologię akumulatorów Gotion z zapleczem produkcyjnym Chery, aby dostosować elektryczne rozwiązania logistyczne do regionalnych potrzeb. Sektor logistyczny Maroka posiada duży potencjał w długiej perspektywie".

Komentarz Li Zhena, prezesa zarządu Gotion High-Tech: „Jest to ważny krok w kierunku szerszego zastosowania naszych technologii akumulatorów z myślą o wsparciu praktycznych i skalowalnych rozwiązań transportowych o niższej emisji".