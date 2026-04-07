Gotion na čele spustenia európsko-afrického koridoru elektrickej logistiky
News provided byGotion
Apr 07, 2026, 07:20 ET
Formovanie nového modelu pre nízkouhlíkovú medzikontinentálnu nákladnú dopravu
RABAT, Maroko, 7. apríl 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosti Gotion, Green Power Morocco (GPM) a Chery Heavy Trucks podpísali dohodu o vybudovaní koridoru pre ťažkú elektrickú logistiku medzi Marokom a Francúzskom. Podporia tak medzikontinentálnu nákladnú dopravu s nižšími emisiami.
Trasa dlhá 2000 km spája Agadir (južné Maroko) cez prístav Tanger s Perpignanom (južné Francúzsko). V súčasnosti ju denne obsluhuje približne 2000 ťažkých nákladných vozidiel. Partneri postupne zavedú elektrické nákladné autá a podpornú infraštruktúru s cieľom znížiť objem emisií pozdĺž tejto kľúčovej obchodnej tepny.
Škálovateľný model partnerstva
Spoločnosti Gotion a GPM vytvoria spoločný podnik na správu elektrických vozových parkov, staníc na výmenu batérií, inteligentného dispečingu a skladovania energie. Na začiatok bude nasadených 100 ťažkých elektrických nákladných áut vybavených batériovými systémami Gotion, pričom ďalšie rozšírenie bude vychádzať z výkonu a pripravenosti infraštruktúry. Chery prináša schopnosti v oblasti konštrukcie a výroby úžitkových vozidiel.
Inovácie v nabíjaní a výmene batérií
Riešenie na výmenu batérií sa vyvíja s cieľom minimalizovať prestoje a zlepšiť prevádzkovú efektivitu ťažkých nákladných áut, čo podporuje aj práca na štandardizácii batérií a riadení ich životného cyklu.
Obchodné koridory s nižšími emisiami
Projekt kombinuje elektrifikáciu, energetickú infraštruktúru a digitálnu logistiku s cieľom vytvoriť škálovateľný model na znižovanie emisií v nákladnej doprave. V tejto fáze sa nevyhlasujú žiadne tvrdenia o uhlíkovej neutralite; tvrdenia o environmentálnej výkonnosti v budúcnosti si budú vyžadovať overené údaje a certifikáciu.
Phil Jenkins, generálny riaditeľ spoločnosti GPM Holding, hovorí: „Táto spolupráca spája technológiu batérií Gotion s výrobou Chery, pričom cieľom je prispôsobiť riešenia elektrickej logistiky regionálnym potrebám. Logistický sektor Maroka má silný dlhodobý potenciál."
Li Zhen, predseda spoločnosti Gotion High-Tech uviedol: „Ide o dôležitý krok k rozšíreniu scenárov využitia pre naše batériové technológie, ktorý podporuje praktické a škálovateľné riešenia nákladnej dopravy s nižšími emisiami."
