Gotion dirige le lancement du corridor logistique électrique Europe-Afrique

Un nouveau modèle de fret intercontinental à faible émission de carbone prend forme

RABAT, Maroc, 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- Gotion, Green Power Morocco (GPM) et Chery Heavy Trucks ont signé un accord pour le développement d'un corridor logistique électrique pour poids lourds entre le Maroc et la France, faisant progresser le fret transcontinental à faibles émissions.

L'itinéraire de 2 000 km relie Agadir (sud du Maroc) à Perpignan (sud de la France) en passant par le port de Tanger, par lequel transitent environ 2 000 poids lourds par jour. Les partenaires introduiront progressivement des camions électriques et des infrastructures de soutien afin de réduire le volume des émissions le long de cette artère commerciale clé.

Modèle de partenariat évolutif

Gotion et GPM formeront une coentreprise afin de gérer les flottes électriques, les stations d'échange de batteries, la répartition intelligente et le stockage de l'énergie. Le déploiement initial comprend 100 poids lourds électriques équipés de systèmes de batteries Gotion, l'expansion future étant liée aux performances et à l'état de préparation de l'infrastructure. Chery apporte son savoir-faire en matière d'ingénierie et de fabrication de véhicules commerciaux.

Innovation en matière de chargement et d'échange

Une solution d'échange de batteries est en cours de développement en vue de minimiser les temps d'arrêt et améliorer l'efficacité opérationnelle des poids lourds, soutenue par des travaux sur la normalisation des batteries et la gestion de leur cycle de vie.

Corridors commerciaux à faibles émissions

Le projet associe l'électrification, l'infrastructure énergétique et la logistique numérique pour créer un modèle évolutif de diminution des émissions du fret. Aucune déclaration de neutralité carbone n'est faite à ce stade ; les futures déclarations de performance environnementale nécessiteront des données vérifiées et une certification.

Selon Phil Jenkins, PDG de GPM Holding : « Cette coopération associe la technologie des batteries de Gotion à la fabrication de Chery afin d'adapter les solutions logistiques électriques aux besoins régionaux. Le secteur de la logistique au Maroc présente un fort potentiel à long terme. »

De son côté, Li Zhen, président de Gotion High-Tech ajoute : « Il s'agit d'une étape importante dans l'élargissement des scénarios d'application de nos technologies de batteries, qui soutiennent des solutions pratiques et évolutives de transport de marchandises à faibles émissions. »