HiTHIUM présente sa solution LDES 8 heures et ses nouveaux produits au salon SNEC 2026

SHANGHAI, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 3 juin 2026, HiTHIUM, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de services de stockage d'énergie, a présenté sa première solution de stockage d'énergie longue durée (LDES) native de 8 heures au monde, le ∞Power 6,9MWh BESS, lors du salon SNEC 2026. Elle a également dévoilé sa nouvelle ∞Cell 650Ah, une batterie de stockage d'énergie de grande capacité, et sa solution ∞Power 10+MWh.

Hithium Booth

Avec l'expansion des installations d'énergie renouvelable dans le monde, la durée de stockage de l'énergie évolue rapidement, passant de 2 à 3 heures à 4 à 8 heures. La LDES joue un rôle de plus en plus important dans l'intégration des énergies renouvelables, la flexibilité et la résilience du réseau, et l'exploitation sûre et stable des systèmes électriques.

En réponse à la demande de rentabilité, de sécurité, de fiabilité et de livraison à grande échelle de l'ère LDES, HiTHIUM a construit un système technologique complet couvrant des cellules de batteries dédiées et des solutions BESS intégrées, en s'appuyant sur ses points forts en matière de leadership des coûts, d'excellence du service, de sécurité et de fiabilité.

Personnalisé de manière native pendant 8 heures, redéfinissant la norme de valeur pour la LDES

Lors de l'exposition, l'équipe d'HiTHIUM a présenté des exposés sur les tendances en matière de LDES et sur l'innovation des produits. Dans un discours d'ouverture intitulé "Long-Duration Powering, Green Energy Enduring" (Alimentation à long terme, énergie verte durable) : Kay Ye, directeur des produits chez HiTHIUM, a fait remarquer qu'avec l'augmentation de la pénétration des énergies renouvelables, la fréquence accrue des conditions météorologiques extrêmes, l'intensification de la "courbe du canard" et la pression croissante sur la stabilité du réseau, les systèmes de stockage de l'énergie à très longue durée apparaissent comme une nouvelle infrastructure pour la sécurité du système électrique.

Pour répondre aux principaux défis de l'industrie, HiTHIUM a lancé le système ∞Power 6.9MWh 8-hour LDES. Alimenté par la première cellule de batterie 1300Ah au monde dédiée à la LDES, le système est nativement conçu au niveau de la cellule pour atteindre une capacité de plus de 6,9MWh et un rendement stable de 8 heures dans un conteneur standard de 20 pieds. D'une durée de vie de 25 ans, il peut être déployé côte à côte ou dos à dos, ce qui permet de réduire l'occupation des sols et les coûts de construction.

Le système intègre des innovations respectueuses de l'environnement, notamment un liquide de refroidissement à faible PRG, une conception anti-fuites et des composants structurels recyclables. En matière de sécurité, HiTHIUM a développé une architecture de protection multicouche couvrant la sécurité intrinsèque des cellules, la protection active et passive au niveau du conteneur de la batterie, et la gestion intelligente du BMS.

La nouvelle ∞Cell 650Ah fait ses débuts

Un autre point fort a été la présentation de la batterie de stockage d'énergie de grande capacité ∞Cell 650Ah et de la solution ∞Power 10+MWh de HiTHIUM. S'appuyant sur de solides capacités de R&D dans le domaine des cellules de batteries et des solutions ESS, HiTHIUM continue d'améliorer son portefeuille en mettant l'accent sur la valeur ajoutée pour le client. Les nouveaux produits enrichissent la gamme de batteries et de systèmes de grande capacité de HiTHIUM, améliorant le rendement global des projets grâce à une densité énergétique plus élevée et à une plus grande efficacité de l'intégration des systèmes, tout en offrant davantage d'options pour des scénarios diversifiés et en renforçant la compétitivité mondiale.

En outre, HiTHIUM a présenté un portefeuille complet de scénarios comprenant les cellules de batterie ∞Cell 1300Ah, 1175Ah et 587Ah, les BESS ∞Power 6,25MWh 2-4h, les BESS ∞Cell N162Ah et ∞Power N2.28MWh 1h sodium-ion BESS, ∞Block 261kWh et 418kWh armoires de stockage d'énergie commerciales et industrielles, et des produits de stockage d'énergie résidentiels tels que HeroEE MaxPower 8 AIO et HeroEE16.

Renforcement de la présence en Asie du Sud-Est grâce à une coopération stratégique de 1GWh au Vietnam

Au cours de l'exposition, HiTHIUM et DSS Solar ont signé un accord de coopération stratégique de trois ans portant sur 1 GWh pour les marchés vietnamiens du stockage d'énergie résidentiel, commercial et industriel. Ce partenariat associe les atouts de HiTHIUM en matière de solutions de produits, de fabrication de pointe et de capacités de la chaîne d'approvisionnement aux canaux locaux de DSS Solar et à ses services de développement de projets, afin de promouvoir un déploiement à grande échelle au Viêt Nam et de soutenir la transition énergétique et le développement vert dans la région.

S'appuyant sur une double technologie de batteries lithium-ion et sodium-ion, HiTHIUM a établi une matrice complète de produits couvrant des applications d'une durée de 1 à 8 heures. À l'avenir, HiTHIUM continuera à se concentrer sur la LDES en tant que priorité stratégique, en favorisant l'innovation et l'expansion mondiale afin d'accélérer le déploiement à grande échelle et de soutenir la transition vers l'énergie verte au niveau mondial.

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