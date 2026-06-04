HiTHIUM stellt 8-Stunden-LDES-Lösung und neue Produkte auf der SNEC 2026 vor

SHANGHAI, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Am 3. Juni 2026 stellte HiTHIUM, ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen und -dienstleistungen, auf der SNEC 2026 seine weltweit erste 8-Stunden-Langzeit-Energiespeicherlösung (LDES), den ∞Power 6.9MWh BESS, vor. Darüber hinaus stellte das Unternehmen seine neue Großraumbatterie ∞Cell 650Ah und die Produktlösung ∞Power 10+MWh vor.

Hithium Booth

Mit dem weltweiten Ausbau der Anlagen für erneuerbare Energien entwickelt sich die Dauer der Energiespeicherung rasch von den traditionellen 2 bis 3 Stunden zu 4 bis 8 Stunden. LDES spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Integration erneuerbarer Energien, der Netzflexibilität und -belastbarkeit sowie dem sicheren und stabilen Betrieb von Stromsystemen.

Als Antwort auf die Nachfrage der LDES-Ära nach Kosteneffizienz, Sicherheit, Zuverlässigkeit und groß angelegter Lieferung hat HiTHIUM ein komplettes Technologiesystem aufgebaut, das sowohl spezielle Batteriezellen als auch integrierte BESS-Lösungen umfasst und sich auf seine Stärken in den Bereichen Kostenführerschaft, exzellenter Service sowie Sicherheit und Zuverlässigkeit stützt.

Natürliche Anpassung für 8 Stunden, Neudefinition des Wertstandards für LDES

Auf der Messe hielt das HiTHIUM-Team Vorträge über LDES-Trends und Produktinnovationen. In einer Grundsatzrede mit dem Titel "Long-Duration Powering, Green Energy Enduring: Kay Ye, Produktdirektor von HiTHIUM, stellte fest, dass angesichts des steigenden Anteils erneuerbarer Energien, häufigerer Wetterextreme, einer sich verschärfenden "Entenkurve" und eines zunehmenden Drucks auf die Netzstabilität LDES als neue Infrastruktur für die Sicherheit des Stromnetzes in Erscheinung tritt.

Um die wichtigsten Herausforderungen der Branche zu bewältigen, hat HiTHIUM das ∞Power 6.9MWh 8-Stunden LDES-System eingeführt. Das System wird von der weltweit ersten 1300-Ah-Batteriezelle angetrieben, die speziell für LDES entwickelt wurde, und ist auf Zellebene so konzipiert, dass es eine Kapazität von über 6,9 MWh und eine stabile 8-Stunden-Leistung in einem 20-Fuß-Standardcontainer erreicht. Mit einer Lebensdauer von bis zu 25 Jahren können die Anlagen nebeneinander und hintereinander aufgestellt werden, was zu einer Reduzierung des Flächenverbrauchs und der Baukosten beiträgt.

Das System umfasst umweltfreundliche Innovationen wie Kühlmittel mit niedrigem Treibhauspotenzial, eine Konstruktion zur Verhinderung von Leckagen und recycelbare Bauteile. Für die Sicherheit hat HiTHIUM eine mehrschichtige Schutzarchitektur entwickelt, die die intrinsische Zellsicherheit, den aktiven und passiven Schutz auf der Ebene des Batteriecontainers und das intelligente BMS-Management umfasst.

Die neue ∞Cell 650Ah gibt ihr Debüt

Ein weiteres Highlight war die Vorstellung der HiTHIUM-Produktlösungen ∞Cell 650Ah Großraumbatterie und ∞Power 10+MWh. Gestützt auf starke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten bei Batteriezellen und ESS-Lösungen baut HiTHIUM sein Portfolio weiter aus, wobei der Kundennutzen im Mittelpunkt steht. Die neuen Produkte bereichern das Portfolio von HiTHIUM an Großbatterien und -systemen und verbessern die Gesamtrentabilität von Projekten durch eine höhere Energiedichte und eine größere Effizienz der Systemintegration, während sie gleichzeitig mehr Optionen für unterschiedliche Szenarien bieten und die globale Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Darüber hinaus präsentierte HiTHIUM ein komplettes Portfolio mit ∞Cell 1300Ah, 1175Ah und 587Ah Batteriezellen, dem ∞Power 6.25MWh 2-4h BESS, dem ∞Cell N162Ah und ∞Power N2.28MWh 1h Natrium-Ionen-BESS, ∞Block 261kWh und 418kWh Energiespeicherschränke für Gewerbe und Industrie sowie Energiespeicherprodukte für Haushalte wie HeroEE MaxPower 8 AIO und HeroEE16.

Vertiefung der Präsenz in Südostasien durch strategische Zusammenarbeit mit 1GWh in Vietnam

Während der Messe unterzeichneten HiTHIUM und DSS Solar ein dreijähriges strategisches Kooperationsabkommen über 1 GWh für den vietnamesischen Markt für Energiespeicherung im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich. Die Partnerschaft kombiniert die Stärken von HiTHIUM in den Bereichen Produktlösungen, fortschrittliche Fertigung und Lieferkette mit den lokalen Vertriebskanälen und Projektentwicklungsdiensten von DSS Solar, um die Verbreitung in Vietnam zu fördern und die regionale Energiewende und grüne Entwicklung zu unterstützen.

Aufbauend auf einer dualen Technologie-Roadmap von Lithium-Ionen- und Natrium-Ionen-Batterien hat HiTHIUM eine vollständige Produktmatrix für 1- bis 8-Stunden-Anwendungen entwickelt. Mit Blick auf die Zukunft wird sich HiTHIUM weiterhin auf LDES als strategische Priorität konzentrieren und die Innovation und die globale Expansion vorantreiben, um den Einsatz in großem Maßstab zu beschleunigen und den globalen Übergang zu grüner Energie zu unterstützen.

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