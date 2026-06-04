HiTHIUM presenta su solución LDES de 8 horas y nuevos productos en SNEC 2026

SHANGHAI, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 3 de junio de 2026, HiTHIUM, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de almacenamiento de energía, presentó en SNEC 2026 su primera solución de almacenamiento de energía de larga duración (LDES) nativa de 8 horas, el sistema ∞Power de 6,9 MWh BESS. También presentó su nueva batería de almacenamiento de energía de gran capacidad ∞Cell de 650 Ah y la solución de producto ∞Power de más de 10 MWh.

Hithium Booth

A medida que se expanden las instalaciones de energías renovables a nivel mundial, la duración del almacenamiento de energía está evolucionando rápidamente, pasando de las tradicionales 2-3 horas a 4-8 horas. El LDES desempeña un papel cada vez más importante en la integración de energías renovables, la flexibilidad y resiliencia de la red eléctrica, y el funcionamiento seguro y estable de los sistemas eléctricos.

En respuesta a la demanda de eficiencia de costes, seguridad, confiabilidad y entrega a gran escala propia de la era LDES, HiTHIUM ha desarrollado un sistema tecnológico completo que abarca celdas de batería dedicadas y soluciones BESS integradas, impulsado por sus fortalezas principales en liderazgo de costes, excelencia en el servicio, seguridad y confiabilidad.

Diseñado a medida para 8 horas, redefine el estándar de valor para LDES

En la exposición, el equipo de HiTHIUM presentó las tendencias e innovaciones de productos LDES. En su discurso principal titulado "Energía de larga duración, energía verde duradera: soluciones de sistemas de almacenamiento de energía de ultralarga duración y lanzamiento de nuevos productos", Kay Ye, directora de producto de HiTHIUM, señaló que, en medio de la creciente penetración de las energías renovables, la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, una intensificación de la curva de demanda energética y la creciente presión sobre la estabilidad de la red, LDES se está consolidando como una nueva infraestructura para la seguridad del sistema eléctrico.

Para abordar los principales desafíos de la industria, HiTHIUM presentó el sistema LDES ∞Power de 6,9 MWh y 8 horas de autonomía. Impulsado por la primera celda de batería de 1300 Ah del mundo dedicada a LDES, el sistema está diseñado a nivel de celda para lograr una capacidad superior a 6,9 MWh y una salida estable de 8 horas dentro de un contenedor estándar de 20 pies. Con una vida útil de hasta 25 años, admite la instalación en paralelo y en tándem, lo que ayuda a reducir el uso del terreno y los costes de construcción del proyecto.

El sistema integra innovaciones respetuosas con el medio ambiente, como refrigerante de bajo GWP, diseño para la prevención de fugas y componentes estructurales reciclables. Para mayor seguridad, HiTHIUM ha desarrollado una arquitectura de protección multicapa que abarca la seguridad intrínseca de la celda, la protección activa y pasiva a nivel del contenedor de la batería y la gestión inteligente BMS.

La nueva ∞Cell de 650 Ah hace su debut

Otro aspecto destacado fue el lanzamiento de la batería de almacenamiento de energía de gran capacidad ∞Cell 650Ah y la solución de producto ∞Power 10+MWh de HiTHIUM. Respaldada por una sólida capacidad de I+D en celdas de batería y soluciones ESS, HiTHIUM continúa mejorando su cartera de productos con el valor para el cliente como eje central. Los nuevos productos enriquecen la cartera de baterías y sistemas de gran capacidad de HiTHIUM, mejorando la rentabilidad general de los proyectos gracias a una mayor densidad energética y una mayor eficiencia en la integración del sistema, a la vez que ofrecen más opciones para escenarios diversificados y fortalecen la competitividad global.

Además, HiTHIUM presentó una cartera integral de productos que incluye celdas de batería ∞Cell de 1300 Ah, 1175 Ah y 587 Ah, el sistema de almacenamiento de energía ∞Power de 6,25 MWh con autonomía de 2 a 4 horas, los sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio ∞Cell N162 Ah y ∞Power N2,28 MWh con autonomía de 1 hora, gabinetes de almacenamiento de energía comerciales e industriales ∞Block de 261 kWh y 418 kWh, y productos de almacenamiento de energía residencial como HeroEE MaxPower 8 AIO y HeroEE16.

Profundización de la presencia en el sudeste asiático con una cooperación estratégica de 1 GWh en Vietnam

Durante la exposición, HiTHIUM y DSS Solar firmaron un acuerdo de cooperación estratégica de tres años por un valor de 1 GWh para los mercados de almacenamiento de energía residencial, comercial e industrial de Vietnam. Esta alianza combina las fortalezas de HiTHIUM en soluciones de productos, fabricación avanzada y capacidades de cadena de suministro con los canales locales y los servicios de desarrollo de proyectos de DSS Solar para promover la implementación a gran escala en Vietnam y apoyar la transición energética regional y el desarrollo verde.

Con una estrategia basada en baterías de iones de litio y de sodio, HiTHIUM ha establecido una completa gama de productos que abarca aplicaciones de 1 a 8 horas. De cara al futuro, HiTHIUM seguirá priorizando los sistemas LDES, impulsando la innovación y la expansión global para acelerar la implementación a gran escala y apoyar la transición energética verde a nivel mundial.

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