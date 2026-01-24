شركة Huawei Cloud تكشف عن سياسات شركاء المبيعات العالمية لعام 2026 التي تستهدِف النجاح المشترك في عصر الذكاء الاصطناعي

سنغافورة, 24 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أُقيم حفل إطلاق سياسات شركاء المبيعات العالمية لشركة Huawei Cloud في 22 يناير في سنغافورة، تحت شعار "الذكاء المشترك، والنجاح المشترك". كشف Charles Yang، النائب الأول لرئيس Huawei ورئيس التسويق العالمي وخدمات المبيعات في Huawei Cloud، عن سياسات شركاء المبيعات العالمية لشركة Huawei Cloud لعام 2026. تركّز هذه السياسات على تحسين الثقة أكثر، وتعزيز الربحية، وتبسيط آليات التعاون، ودعم نمو الشركاء. الهدف هو بناء منظومة شركاء صحية ومزدهرة وقادرة على الاستدامة الذاتية.

سياسات الشركاء: المزيد من الثقة، والمزيد من الربحية، والمزيد من التبسيط، والمزيد من النمو

Charles Yang, Senior Vice President of Huawei and President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service Li Shi, President of Huawei Cloud Computing Global Sales Dale Chen, Director of Huawei Cloud Asia Pacific Sales Partner Development

أوضح Charles Yang أن عصر الذكاء الاصطناعي يوفّر فرصًا هائلة ويفرض تحديات كبيرة على Huawei Cloud وشركائها. وشركة Huawei Cloud تكرّس جهودها للابتكار المنهجي، وتقديم قدرات حوسبة غير مسبوقة للذكاء الاصطناعي عبر العُقدة الحوسبية الفائقة CloudMatrix الأقوى في الصناعة. بالإضافة إلى ريادتها في نماذج Pangu المُخصّصة للسيناريوهات الصناعية الرئيسية، فإن منصة MaaS التابعة لشركة Huawei Cloud تدعم طيفًا واسعًا من النماذج والتطبيقات. جنبًا إلى جنب مع حوكمة البيانات الشاملة والأمن المتكامل من البداية إلى النهاية، تسهم هذه المبادرات في بناء منظومة مزدهرة تدفع النمو السريع للشركاء. كما استعرضَ بمزيد من التفصيل سياسات الشركاء لدى Huawei Cloud لعام 2026.

تعزّز Huawei Cloud ثقة الشركاء من خلال تحديد حدود الأعمال وإستراتيجيات السوق بوضوح، بما يضمن عدم التنافس على الأرباح. ستظل هذه السياسات دون تغيير خلال السنوات الثلاث المُقبلة.

لتعزيز ربحية الشركاء، تُطلق Huawei Cloud خمسة تحسينات على السياسات، تشمل: تقديم خصومات وحوافز تنافسية، وتعزيز التعاونات في المشاريع للفوز بالمزيد من المشاريع، والاستفادة من قوة علامتها التجارية لاستقطاب عملاء جدد وتوسيع حضور الشركاء في السوق.

ولتسهيل الشراكات، تلتزم Huawei Cloud بإرشادات مُحددة للتعاون، وتُكافح الفساد. ستتم ترقية مركز الشركاء ليصبح منصة عمل مُوحّدة وسلسة، لرفع الكفاءة وتسهيل التعاون.

بالنسبة لنمو الشركاء، فتقدّم Huawei Cloud دعمًا شاملًا، بما في ذلك برامج تمكين متدرجة وحوافز عملية.

وقال Yang: "السحابة والذكاء الاصطناعي هما سباق ماراثوني مدته 30 عامًا وقد بدأ للتوّ". وأضاف: "الشركاء الذين تختارهم لا يقلّون أهمية عن الوجهة التي تسعى إليها. فالشراكة الحقيقية لا تقوم على المزايا قصيرة الأجل، بل على رفيقٍ لدربٍ طويلٍ. تلتزم Huawei Cloud بالوقوف إلى جانب شركائها من أجل مستقبلٍ مستدامٍ ومفيدٍ للطرفين".

تعزيز منظومة شركاء صحية ومزدهرة ومُستدامة ذاتيًا

استعرض Li Shi، رئيس مبيعات الحوسبة العالمية في Huawei Cloud، إنجازات العام الماضي، مُوضحًا كيف حققت Huawei Cloud وشركاؤها تقدمًا جنبًا إلى جنب. في عام 2025، نمت أعمال شركاء Huawei Cloud بأكثر من 50%. كما استمر عدد الشركاء في التوسع وواصلت التعاونات مع الشركاء في التعمُّق. حتى الآن، تمتلك Huawei Cloud أكثر من 40 موزعًا عالميًا و50 مزودَ حلول سحابية أساسي أو رفيع المستوى كشركاء خارج الصين. تضم المنظومة أكثر من 4,000 شريك عالمي ومئات الآلاف من العملاء الدافعين مقابل الخدمات.

بصفتها منظومة شركاء ملتزمة بمواصلة تعزيز الثقة والربحية والبساطة والنمو، فقد أعادت Huawei Cloud تعريف تصنيف حسابات العملاء ووضّحت مسؤوليات كل من Huawei وشركائها. تحافظ Huawei Cloud على استقرار هذه المنظومة وتوفّر الدعم لنجاح الشركاء من خلال نهج ثلاثي الأبعاد يشمل الحوافز والمزايا واللوائح التنظيمية. كما تُظهر Huawei Cloud هذا الدعم بمكافأة الشركاء، عبر ترقية إطار حوافز الشركاء بالكامل هذا العام.

تتكوّن هذه الترقية من أربع ركائز للدعم ستقدمها Huawei Cloud لشركائها؛ لتعزيز نموهم الشامل. الركائز الأربع هي: تعزيز صوت الشركاء في المنظومة الإعلامية العالمية لشركة Huawei Cloud، ومساعدة الشركاء على تحسين صورة علامتهم باستخدام أكثر من 50 نموذجًا مرجعيًا عالميًا للاتصالات الرئيسية، وترقية مزايا الشركاء مثل زيادة صندوق تطوير السوق والدعم الكامل لأنشطتهم الترويجية، وأخيرًا دعوة الشركاء للمشاركة في أنشطة التسويق العالمية لشركة Huawei Cloud.

ستعزز Huawei Cloud تمكين الشركاء من خلال نظام مُخصص يغطي مختلف الأدوار، بدءًا من الرؤى الإستراتيجية وصولًا إلى ممارسات المبيعات. بالنسبة للقادة ذوي المناصب التنفيذية (CXO)، ستُيسِّر Huawei Cloud تبادل الخبرات التنفيذية حول اتجاهات الصناعة، والتحول الرقمي، وإستراتيجية الذكاء الاصطناعي؛ لمواءمة الرؤى معهم. ستستفيد الفِرق الأساسية من الدورات التدريبية المتعلقة بالعمليات التجارية، والرؤى الصناعية، وإستراتيجيات النمو. وستتلقى فِرق تطوير الأعمال (BDs) ومصمِّمُو الحلول (SAs) ومديرو نجاح العملاء (CSMs) تدريبًا عمليًا، يشمل تمارين المبيعات ووِرش العمل التقنية؛ لتعزيز خبراتهم.







أوضح Dale Chen، مدير تطوير شركاء المبيعات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة Huawei Cloud، أن الشركة هي أسرع مزود رئيسي لخدمات السحابة العامة نموًا في المنطقة، والشريكُ المُفضّل للتحول الرقمي للمؤسسات. خلال السنوات الخمس الماضية، تجاوز معدل النمو السنوي المُركّب لشركة Huawei Cloud في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 40%، مع تحقيق أكثر من نصف هذه الإيرادات عبر الشركاء. في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تخدم Huawei Cloud أكثر من 50 جهة مالية، و200 جهة حكومية ومؤسسة، و500 عميل من شركات الإنترنت والتقنيات السحابية الأصلية. كما تخدم الفِرق المحلية أكثر من 10 دول في المنطقة. يتركز اهتمام Huawei Cloud وشركائها في آسيا والمحيط الهادئ على ترحيل الأنظمة المالية الأساسية إلى السحابة، ومساعدة شركات الاتصالات على تحقيق تحوّل الذكاء الاصطناعي وتحوّل XtoB (الحلول من أي طرف إلى الشركات)، والاستفادة من كفاءة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخدمات العامة للعملاء الحكوميين وعملاء الإنترنت. خدمة AI Token تعمل حاليًا في هونغ كونغ، مع وجود نماذج متعددة مفتوحة المصدر متاحة للاستخدام المباشر. تماشيًا مع إستراتيجية المنصة + المنظومة، تعمل Huawei مع شركائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لابتكار قيمة جديدة للصناعات.

خلال المؤتمر، شارك شركاء من تايلاند (Vonosis)، وسنغافورة (Wormwood)، والأرجنتين (Movistar)، وتركيا (Logosoft) شهاداتهم حول استكشاف الأسواق العالمية وتحقيق النمو المشترك.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2867968/Charles_Yang_Senior_Vice_President_Huawei_President_Huawei_Cloud_Global.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2867970/Li_Shi_President_Huawei_Cloud_Computing_Global_Sales.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2867972/Dale_Chen_Director_Huawei_Cloud_Asia_Pacific_Sales_Partner_Development.jpg