Huawei تطلق حل الرقمنة 2.0 للتكنولوجيا الطبية لتسهيل الرعاية الصحية الدقيقة باستخدام الذكاء الاصطناعي

شنغهاي ، 24 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت هواوي (Huawei) في مؤتمر "هواوي كونكت 2024" (HUAWEI CONNECT 2024)، عن تعاونها مع شركاء لإطلاق حل رقمنة التكنولوجيا الطبية 2.0 في جلسة الرعاية الصحية التي حملت عنوان (تعزيز الشمول لتوسيع نطاق تبنّي الذكاء في الرعاية الصحية). يطبق هذا الحل التشخيص بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراقبة الجودة الذكية ، مما يسهّل الرعاية الصحية الدقيقة بالإضافة إلى التشخيص والعلاج الهرمي.

Huawei and partners launch the Medical Technology Digitalization 2.0 Solution

المشاركون في حفل الإطلاق كانوا: "سون بونغفاي" ، نائب رئيس القطاع العام العالمي بشركة هواوي؛ و"هو يو" ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إي دي إماجنج إيه آي" (MED Imaging AI)؛ و"تشانغ يو" ، المدير العام لشركة "وانشيانغ ميديكال تكنولوجي كو ليمتد" (Wanxiang Medical Technology Co. ، Ltd.)؛ و"سون فينغ لاي"، مدير استراتيجية المنتجات في شركة "بيجين ديبوايز تكنولوجي كو ليمتد" (Beijing DeepWise Technology Co. ، Ltd.)؛ و"لو تشانغ" ، مدير تطوير الأعمال في شركة "كيه إف بي آي أو" (KFBIO).

تمكين الذكاء الاصطناعي ، الوصول إلى تشخيص وعلاج دقيقين ومتسقين

تمثل بيانات الصور الطبية 80٪ من البيانات السريرية. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لاستكشاف قيمة هذه البيانات بشكل كامل ، وهو أمر بالغ الأهمية للتشخيص السريري، واتخاذ القرارات، والوقاية من الأمراض. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والحوسبة والتخزين والشبكات ، يعمل حل هواوي لرقمنة التكنولوجيا الطبية 2.0 مع التطبيقات المبتكرة للشركاء في الصناعة لتنفيذ ممارسات مراقبة الجودة والتشخيص القائمة على الذكاء الاصطناعي ، مما يحسن بشكل كبير من جودة خدمات الرعاية الصحية وكفاءتها. حتى الآن ، تم تنفيذ هذا الحل في مشاريع مثل مستشفى الشعب الرابع في شانيانغ.

في مجال التصوير الطبي ، يمكن لهذا الحل تحديد جودة الصور بشكل ذكي وتسجيلها. تصل دقة مراقبة جودة الذكاء الاصطناعي إلى 98٪ ، مما يعزز جودة الصورة. بالإضافة إلى ذلك ، يدعم الحل التقسيم الذكي، والاكتشاف، والتحليل الكمّي لبيانات الصور، ويمكنه إكمال تحليل الذكاء الاصطناعي والتشخيص المساعد تلقائيًا ، مما يقلل بشكل فعال من معدلات التشخيص المفقود. يتم تقصير وقت التشخيص بنسبة 40٪ ، مما يزيد بشكل كبير من كفاءة التشخيص والعلاج. بالنسبة للموجات فوق الصوتية ، يَستخدم هذا الحل أجهزة التصوير الرقمية والذكية التي تعمل بنظام تشغيل OpenHarmony. مع بنية التكامل بين أجهزة الحافة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي المنتشرة في المركز ، يساعد الذكاء الاصطناعي ونقل الفيديو بمعدل تأخير منخفض على تحقيق مراقبة جودة مركزية على مستوى المنطقة وتشخيص شامل بمساعدة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. يمكن لمراقبة جودة الموجات فوق الصوتية الآن تحقيق تغطية كاملة بدلاً من إجراء عمليات الفحص العشوائي فقط. التأخير الكامل للتشخيص بمساعدة الذكاء الاصطناعي في جميع النطاقات هو أقل من 150 مللي ثانية ، مما يسهل التحسين المستمر لجودة التشخيص بالموجات فوق الصوتية وكفاءته في جميع أنحاء المنطقة.

الابتكار في جميع السيناريوهات ، تسريع وتيرة تبنّي الذكاء في الرعاية الصحية

قال "لي جون فينغ"، نائب رئيس شركة هواوي ورئيس القطاع العام العالمي ، إن السنوات القليلة المقبلة تحمل فرصًا مهمة للتكنولوجيات الرقمية والذكية لدفع التنمية عالية الجودة للرعاية الصحية. تركز هواوي على التكنولوجيات الجذرية وتعمل باستمرار على الابتكار والتحسين في الحلول المخصَّصة للسيناريوهات لصناعة الرعاية الصحية ، مثل "الجناح الذكي"، و"حرم المستشفى الذكي"، و"الرعاية الصحية عن بُعد". حتى الآن، خدمت هواوي أكثر من 5000 مؤسسة للرعاية الصحية في أكثر من 110 دولة ومنطقة.

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