華為發布醫技數字化2.0解決方案，AI助力精准醫療

23 9月, 2024, 12:06 CST
上海2024年9月23日 /美通社/ -- 2024年9月19日，華為全聯接大會2024期間，在「 數智健康‧普惠未來，共贏醫療行業智能化」主題論壇上，華為聯合伙伴發布醫技數字化2.0解決方案，實現影像AI質控與輔助診斷，助力精准醫療和分級診療。
華為副總裁、公共事業軍團總裁李俊風在致辭中表示，未來幾年是數智技術推動衛生健康事業高質量發展的重要機遇期。華為將聚焦「 根」技術，圍繞「 醫、教、研、管、患」持續創新打造並優化適用於行業全場景解決方案，創新升級智慧病房、智慧院區、遠程醫療等場景化解決方案，助力醫療衛生健康事業高質量發展。
華為公共事業軍團副總裁孫鵬飛、脈得智能科技創始人兼CEO侯雨、萬象聯合醫療科技有限公司創始人張宇、深睿醫療產品策略總監孫鳳磊、江豐生物業務拓展總監劉正共同參與醫技數字化2.0解決方案發布儀式。
AI賦能，打造精准同質化診療
醫學影像數據占臨床數據的80%，利用AI技術充分挖掘這些數據的價值對臨床診斷、決策以及疾病預防起到至關重要的作用。華為醫技數字化2.0解決方案，依托AI、計算、存儲、網絡等先進技術，協同行業伙伴的創新應用，實現了AI質控與AI輔助診斷，顯著提升了醫療服務的質量和效率。 目前，該方案已在沈陽市第四人民醫院等項目落地。
在放射影像場景中，該方案可對影像檢查的拍片質量進行智能識別和評分，AI質控的准確率達98%，提升了影像質量。同時，方案支持對影像數據進行智能分割、檢測與定量分析，自動完成AI分析和輔助診斷，輔診結果敏感性和准確率提升至90%以上，有效降低漏診率，醫生診斷用時節省40%，顯著提高診療效率。在超聲場景中，該方案使用基於開源鴻蒙系統的數智超聲終端，結合中心集中部署的AI端邊協同架構，依托AI和超低時延視頻傳輸技術，一站式極簡部署，實現全域超聲AI實時輔助診斷和集中質控，超聲質控由抽檢變為全覆蓋，結節檢出率超過95%，全域AI實時輔助診斷端到端時延小於150毫秒，助力持續提升醫院及區域內的超聲診斷質量和效率。
截至目前，華為已服務於全球110多個國家和地區的超過5000家醫療行業機構。未來，華為將堅持以客戶為中心，攜手合作伙伴，持續創新場景化解決方案，助力醫療機構提升診斷效率與精准度，優化服務質量，為醫療機構和患者創造更大的價值。
SOURCE 華為技術有限公司
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