華為發布醫技數字化2.0解決方案，AI助力精准醫療

在放射影像場景中，該方案可對影像檢查的拍片質量進行智能識別和評分，AI質控的准確率達98%，提升了影像質量。同時，方案支持對影像數據進行智能分割、檢測與定量分析，自動完成AI分析和輔助診斷，輔診結果敏感性和准確率提升至90%以上，有效降低漏診率，醫生診斷用時節省40%，顯著提高診療效率。在超聲場景中，該方案使用基於開源鴻蒙系統的數智超聲終端，結合中心集中部署的AI端邊協同架構，依托AI和超低時延視頻傳輸技術，一站式極簡部署，實現全域超聲AI實時輔助診斷和集中質控，超聲質控由抽檢變為全覆蓋，結節檢出率超過95%，全域AI實時輔助診斷端到端時延小於150毫秒，助力持續提升醫院及區域內的超聲診斷質量和效率。

截至目前，華為已服務於全球110多個國家和地區的超過5000家醫療行業機構。未來，華為將堅持以客戶為中心，攜手合作伙伴，持續創新場景化解決方案，助力醫療機構提升診斷效率與精准度，優化服務質量，為醫療機構和患者創造更大的價值。

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