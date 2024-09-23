Решение Huawei Medical Technology Digitalization 2.0 для высокоточной медицины на базе ИИ

ШАНХАЙ, 24 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- В рамках международного форума HUAWEI CONNECT 2024 на заседании, посвященном теме Повышение инклюзивности для развития интеллектуального здравоохранения (Enhancing Inclusivity to Amplify Healthcare Intelligence), компания Huawei совместно с партнерами представила решение для цифровизации медицины Medical Technology Digitalization 2.0. Это решение включает диагностику с помощью искусственного интеллекта и интеллектуальный контроль качества, способствуя развитию высокоточного здравоохранения и внедрению иерархического подхода к диагностике и лечению.

Huawei and partners launch the Medical Technology Digitalization 2.0 Solution

В церемонии приняли участие: Сунь Пэнфэй (Sun Pengfei), вице-президент Глобального государственного сектора Huawei, Хоу Юй (Hou Yu), основатель и генеральный директор компании MED Imaging AI, Чжан Юй (Zhang Yu), генеральный директор Wanxiang Medical Technology Co., Ltd., Сунь Фэнлэй (Sun Fenglei), директор по стратегии развития продукции Beijing DeepWise Technology Co., Ltd., и Лю Чжэн (Liu Zheng), директор по развитию бизнеса компании KFBIO.

Поддержка ИИ, достижение точности и последовательности в диагностике и лечении

Данные медицинских изображений составляют 80% в общем объеме клинических данных. Применение искусственного интеллекта помогает максимально реализовать ценность таких данных, что критически важно для постановки клинического диагноза, принятия решений и профилактики заболеваний. Решение Medical Technology Digitalization 2.0, представленное Huawei и включающее в себя ИИ, вычисления, системы хранения данных и сети, использует инновационные приложения отраслевых партнеров для контроля качества и диагностики на основе ИИ, значительно повышая качество и эффективность медицинских услуг. На данный момент это решение уже реализовано в таких проектах, как Четвертая народная больница Шэньяна.

В области медицинской визуализации это решение позволяет интеллектуально определять и оценивать качество изображений. Точность контроля качества с помощью ИИ достигает 98%, что значительно повышает качество изображений. Кроме того, решение поддерживает интеллектуальную сегментацию, обнаружение и количественный анализ данных изображения и может автоматически выполнять интеллектуальный анализ и вспомогательную диагностику, эффективно снижая процент ошибочных диагнозов. Время диагностики сокращается на 40%, что значительно улучшает эффективность диагностики и лечения. Для ультразвуковых исследований в этом решении используются цифровые и интеллектуальные устройства визуализации, работающие на платформе OpenHarmony. Благодаря развернутой в центре синергической архитектуре на основе ИИ-устройств, применение ИИ и передача видео с низким временем задержки позволяют проводить комплексную диагностику с помощью ИИ в режиме реального времени и осуществлять централизованный контроль качества во всем регионе. Ультразвуковой контроль качества теперь производится с полным охватом, а не просто в рамках точечных проверок. Общая задержка при комплексной диагностики с помощью ИИ составляет менее 150 мс, что способствует постоянному улучшению качества и эффективности ультразвуковой диагностики во всем регионе.

Инновации для всех сценариев применения, ускорение развития интеллектуального здравоохранения

Ли Цзюньфэн, вице-президент Huawei и президент Глобального государственного сектора, заявил, что в ближайшие несколько лет откроются важные возможности для внедрения цифровых и интеллектуальных технологий, которые будут способствовать высококачественному развитию здравоохранения. Компания Huawei сосредоточена на развитии фундаментальных технологий и постоянно внедряет инновации и оптимизирует решения для конкретных сценариев в области здравоохранения, включая Smart Ward, Smart Hospital Campus и Telemedicine. На сегодняшний день Huawei обслуживает более 5000 медицинских учреждений в более чем 110 странах и регионах мира.

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