Huawei lance sa solution Medical Technology Digitalization 2.0, facilitant les soins de santé de précision grâce à l'IA

SHANGHAI, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de HUAWEI CONNECT 2024, Huawei a fait équipe avec des partenaires pour lancer la solution Medical Technology Digitalization 2.0 lors de la session sur les soins de santé intitulée Enhancing Inclusivity to Amplify Healthcare Intelligence. Cette solution met en œuvre un diagnostic assisté par l'IA et un contrôle qualité intelligent, facilitant les soins de santé de précision ainsi que le diagnostic et le traitement hiérarchiques.

Les participants à la cérémonie de lancement étaient Sun Pengfei, vice-président de la division Global Public Sector de Huawei ; Hou Yu, fondateur et PDG de MED Imaging AI ; Zhang Yu, directeur général de Wanxiang Medical Technology Co. Ltd ; Sun Fenglei, directeur de la stratégie produit chez Beijing DeepWise Technology Co. Ltd ; et Liu Zheng, directeur du développement commercial chez KFBIO.

L'IA au service d'un diagnostic et d'un traitement précis et cohérents

Les données d'imagerie médicale représentent 80 % des données cliniques. L'IA est utilisée pour explorer pleinement la valeur de ces données, qui sont essentielles au diagnostic clinique, à la prise de décision et à la prévention des maladies. Intégrant l'IA, l'informatique, le stockage et la mise en réseau, la solution Medical Technology Digitalization 2.0 de Huawei fonctionne avec les applications innovantes de partenaires industriels pour mettre en œuvre le contrôle qualité et le diagnostic basés sur l'IA, améliorant ainsi considérablement la qualité et l'efficacité des services de soins de santé. Jusqu'à présent, cette solution a été mise en œuvre dans des projets tels que le quatrième hôpital populaire de Shenyang.

Dans le domaine de l'imagerie médicale, cette solution permet d'identifier et d'évaluer intelligemment la qualité des images. La précision du contrôle qualité de l'IA atteint 98 %, ce qui améliore la qualité de l'image. En outre, la solution prend en charge la segmentation intelligente, la détection et l'analyse quantitative des données d'image, et peut compléter automatiquement l'analyse de l'IA et le diagnostic auxiliaire, réduisant ainsi efficacement le taux de diagnostics manqués. Le temps de diagnostic est réduit de 40 %, ce qui augmente considérablement l'efficacité du diagnostic et du traitement. Pour les ultrasons, cette solution utilise des appareils d'imagerie numériques et intelligents fonctionnant sur OpenHarmony. Grâce à l'architecture synergique entre appareil et périphérie, basée sur l'IA, déployée dans le centre, l'IA et la transmission vidéo à faible latence permettent de réaliser un diagnostic complet, en temps réel et assisté par l'IA, et un contrôle qualité centralisé à l'échelle de la région. Le contrôle qualité par ultrasons peut désormais assurer une couverture complète au lieu de se limiter à des vérifications ponctuelles. Le délai de bout en bout du diagnostic assisté par l'IA dans tous les domaines est inférieur à 150 ms, ce qui facilite l'amélioration continue de la qualité et de l'efficacité du diagnostic par ultrasons dans toute la région.

Innovation pour tous les scénarios, accélération de l'intelligence médicale

Li Junfeng, vice-président de Huawei et président de la division Global Public Sector, a déclaré que les prochaines années offriront aux technologies numériques et intelligentes d'importantes occasions de favoriser un développement de haute qualité des soins de santé. Huawei se concentre sur des technologies de base et ne cesse d'innover et d'optimiser des solutions spécifiques à des scénarios pour le secteur des soins de santé, telles que Smart Ward, Smart Hospital Campus et Telemedicine. À ce jour, Huawei a aidé plus de 5000 établissements de santé dans plus de 110 pays et régions.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2511637/Huawei_partners_launch_Medical_Technology_Digitalization_2_0_Solution.jpg