Huawei uvádza na trh riešenie Medical Technology Digitalization 2.0, ktoré uľahčuje presnú zdravotnú starostlivosť pomocou umelej inteligencie

ŠANGHAJ, 24. septembra 2024 /PRNewswire/ – Na veľtrhu HUAWEI CONNECT 2024 sa spoločnosť Huawei spojila s partnermi, aby spustili riešenie Medical Technology Digitalization 2.0 (digitalizácia medicínskej technológie) na stretnutí o zdravotnej starostlivosti s názvom Zlepšenie inklúzie na posilnenie inteligencie v zdravotnej starostlivosti. Toto riešenie uplatňuje diagnostiku s pomocou umelej inteligencie a inteligentnú kontrolu kvality, čím uľahčuje presnú zdravotnú starostlivosť ako aj hierarchickú diagnostiku a liečbu.

Účastníkmi slávnostného otvorenia boli: Sun Pengfei, viceprezident globálneho verejného sektora Huawei; Hou Yu, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti MED Imaging AI; Zhang Yu, generálny riaditeľ Wanxiang Medical Technology Co., Ltd.; Sun Fenglei, riaditeľ produktovej stratégie spoločnosti Beijing DeepWise Technology Co., Ltd. a Liu Zheng, riaditeľ obchodného rozvoja KFBIO.

Zapojením umelej inteligencie k dosiahnutiu presnej a konzistentnej diagnostiky a liečby

Lekárske obrazové údaje tvoria 80 % klinických údajov. Umelá inteligencia sa používa na úplné preskúmanie hodnoty takýchto údajov, ktoré sú nevyhnutné pre klinickú diagnostiku, rozhodovanie a prevenciu chorôb. Riešenie Medical Technology Digitalization 2.0 od spoločnosti Huawei, ktoré zahŕňa umelú inteligenciu, výpočtovú techniku, úložisko a sieť, spolupracuje s inovatívnymi aplikáciami priemyselných partnerov na uplatňovaní kontroly kvality a diagnostiky založenej na umelej inteligencii, čím sa výrazne zlepšuje kvalita a efektívnosť služieb zdravotnej starostlivosti. Toto riešenie bolo doteraz uplatňované v projektoch, ako je Štvrtá ľudová nemocnica v Šen-jangu.

V medicínskom zobrazovaní dokáže toto riešenie inteligentne identifikovať a ohodnotiť kvalitu obrázkov. Presnosť kontroly kvality umelou inteligenciou dosahuje 98 %, čím sa zvyšuje kvalita obrazu. Okrem toho riešenie podporuje inteligentnú segmentáciu, detekciu a kvantitatívnu analýzu obrazových údajov a dokáže automaticky dokončiť analýzu umelej inteligencie a pomocnú diagnostiku, čím účinne znižuje mieru zmeškanej diagnózy. Čas diagnostiky sa skráti o 40 %, čo výrazne zvýši účinnosť diagnostiky a liečby. V prípade ultrazvuku toto riešenie využíva digitálne a inteligentné zobrazovacie zariadenia bežiace v operačnom systéme OpenHarmony. Vďaka synergickej architektúre umelej inteligencie bližšie k zdroju údajov u zariadenia nasadeného v strede pomáha umelá inteligencia a prenos videa s nízkou latenciou dosiahnuť jednorazovú diagnostiku asistovanú umelou inteligenciou v reálnom čase a centralizovanú kontrolu kvality v celom regióne. Ultrazvuková kontrola kvality môže teraz realizovať plné pokrytie namiesto vykonávania iba náhodných kontrol. Komplexné oneskorenie diagnostiky pomocou umelej inteligencie v celej doméne je menej ako 150 ms, čo uľahčuje neustále zlepšovanie kvality a účinnosti ultrazvukovej diagnostiky v celom regióne.

Inovácia všetkých scenárov, zrýchlenie správy informácií v oblasti zdravotnej starostlivosti

Li Junfeng, viceprezident spoločnosti Huawei a prezident globálneho verejného sektora, uviedol, že niekoľko nasledujúcich rokov prinesie dôležité príležitosti pre digitálne a inteligentné technológie, ktoré poháňajú vysokokvalitný rozvoj zdravotnej starostlivosti. Huawei sa zameriava na podstatné technológie a neustále inovuje a optimalizuje riešenia špecifické pre jednotlivé scenáre pre odvetvie zdravotnej starostlivosti, ako sú Smart Ward (Inteligentné oddelenie), Smart Hospital Campus (Inteligentný nemocničný areál) a telemedicína. K dnešnému dňu Huawei poskytuje služby viac ako 5 000 zdravotníckym zariadeniam vo viac ako 110 krajinách a regiónoch.

