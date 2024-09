Huawei wprowadza rozwiązanie Medical Technology Digitalization 2.0, które umożliwia precyzyjną opiekę zdrowotną z zastosowaniem AI

SZANGHAJ, 24 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Poczas targów HUAWEI CONNECT 2024, Huawei wspólnie z partnerami zaprezentował rozwiązanie Medical Technology Digitalization 2.0 podczas sesji poświęconej opiece zdrowotnej pod hasłem Większa inkluzywność dla wyższej inteligencji w służbie zdrowia. Rozwiązanie obejmuje oparte o AI diagnozowanie i inteligentną kontrolę jakości, które umożliwiają precyzyjną opiekę zdrowotną oraz hierarchiczną diagnozę i leczenie.

Uczestnikami ceremonii byli: Sun Pengfei, wiceprezes działu sektora publicznego Huawei Global; Hou Yu, założyciel i prezes MED Imaging AI; Zhang Yu, dyrektor generalny Wanxiang Medical Technology Co., Ltd.; Sun Fenglei, dyrektor ds. strategii produktowej Beijing DeepWise Technology Co., Ltd.; oraz Liu Zheng, dyrektor ds. rozwoju działalności KFBIO.

Wdrożenie AI, osiągnięcie precyzyjnej i spójnej diagnozy i leczenia

Medyczne dane obrazowe stanowią 80% dostępnych danych klinicznych. Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest do kompleksowej eksploracji wartości takich danych, która jest kluczowa dla diagnozy klinicznej, podejmowania decyzji i zapobiegania chorobom. Korzystając AI, mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej i sieci, rozwiązanie Medical Technology Digitalization 2.0 firmy Huawei współpracuje z innowacyjnymi aplikacjami partnerów branżowych w celu wdrożenia opartej o AI kontroli jakości i diagnozy, co znacząco podnosi jakość i efektywność świadczeń zdrowotnych. Jak dotąd rozwiązanie to zostało wdrożone w takich inwestycjach, jak Szpital Ludowy nr 4 w Shenyang.

W zakresie obrazowania medycznego, rozwiązanie to potrafi w inteligentny sposób identyfikować i oceniać jakość obrazów. Dokładność kontroli jakości AI sięga 98%, co sprzyja wyższej jakości obrazów. Dodatkowo, rozwiązanie wspiera inteligentną segmentację, detekcję i ilościową analizę danych obrazowych i jest w stanie automatycznie zrealizować analizę AI i dodatkową diagnostykę, co skutecznie obniża współczynnik błędnych rozpoznań. Czas diagnozy zostaje skrócony o 40%, co znacząco podnosi efektywność diagnostyki i leczenia. W przypadku USG, rozwiązanie wykorzystuje cyfrowe i inteligentne rozwiązania obrazowania działające w oparciu o platformę OpenHarmony. Dzięki architekturze synergicznej urządzenie-brzeg wprowadzonej w centrum, AI i transmisja wideo o niskich opóźnieniach pozwalają na uzyskanie kompletnej, realizowanej w czasie rzeczywistym diagnozy wspomaganej AI i scentralizowanej kontroli jakości w całym regionie. Kontrola jakości USG jest obecnie możliwa dla wszystkich obrazów, a nie jak poprzednio tylko wyrywkowo. Całkowite opóźnienie dla diagnozy wspomaganej AI we wszystkich działach wynosi mniej niż 150 ms, co umożliwia ciągłą poprawę jakości i skuteczności diagnostyki ultrasonograficznej w całym regionie.

Innowacje we wszystkich scenariuszach, przyspieszenie inteligentnej służby zdrowia

Li Junfeng, wiceprezes Huawei i prezes ds. globalnego sektora publicznego, powiedział, ze najbliższe kilka lat przyniesie ważne szanse dla technologii cyfrowych i inteligentnych, które przyspieszą wysokiej jakości rozwój sektora opieki zdrowotnej. Huawei koncentruje się na technologiach bazowych i wciąż wprowadza innowacje i optymalizuje rozwiązania dla konkretnych scenariuszy w sektorze opieki zdrowotnej, takie jak Smart Ward, Smart Hospital Campus, czy Telemedicine. Jak dotąd Firma Huawei świadczyła usługi na rzecz ponad pięciu tysięcy placówek medycznych w ponad 110 krajach i regionach.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2511637/Huawei_partners_launch_Medical_Technology_Digitalization_2_0_Solution.jpg