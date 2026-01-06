Infortrend تكشف عن حل التخزين U.2 NVMe SSD الأكثر تطورًا والمصمم لدفع عصر الذكاء الاصطناعي

تايبيه، 6 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495)، وهي مزود رائد لحلول التخزين المؤسسي وحلول الذكاء الاصطناعي، عن إطلاق EonStor GS 5024U، وهو نظام التخزين الأقوى أداءً لديها حتى الآن. يوفر النظام أداءً وموثوقية وقابلية للتوسع استثنائية، مما يلبي بفعالية المتطلبات المتزايدة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي، بدءًا من تدريب النماذج والاستدلال وصولاً إلى التحليلات في الوقت الفعلي.

يعمل EonStor GS 5024U، وهو الطراز الرائد الجديد لعائلة التخزين الموحد EonStor GS، بمعالج Intel® Xeon® 6 ويوفر معدل نقل بيانات يبلغ 125 جيجابايت/ثانية، وهو أعلى بمقدار 2.5 مرة من الطراز السابق الأعلى أداءً، بالإضافة إلى 2.4 مليون عملية إدخال وإخراج في الثانية (IOPS). تم تعزيز النظام بدعم محركات أقراص PCIe 5.0 SSD، وقد صُمم لتحقيق مستوى تالٍ من السرعة والاستجابة. ولتلبية الطلب المتزايد على عمليات نقل البيانات فائقة السرعة، يدمج الحل تقنيات الشبكات عالية السرعة 200GbE وNVMe-oF. كما يتميز بتقنية GPUDirect Storage، مما يساعد على زيادة استغلال وحدات معالجة الرسوميات (GPU) إلى أقصى حد. ومع دعم أنظمة الملفات المتوازية مثل Lustre، يمكن لنظام GS 5024U توفير مئات الجيجابايت من معدل نقل البيانات بسهولة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي.

واستكمالاً لأدائه، يوفر GS 5024U أيضًا موثوقية وقابلية للتوسع من الدرجة المؤسسية للتعامل مع التطبيقات الحديثة بسهولة. تضمن وحدات التحكم المزدوجة المتكررة عمليات غير منقطعة أثناء أحمال عمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC) المكثفة. ولتلبية متطلبات التخزين الهائلة لأحمال العمل هذه، يوفر GS 5024U سعة تصل إلى 1.4 بيتابايت (PB) ويدعم التوسع حتى 5.6 بيتابايت عبر NVMe SSD أو إلى 20 بيتابايت عبر توسعات HDD. يوفر الحل أيضًا تدرجًا تلقائيًا للتخزين، حيث يحتفظ بالملفات النشطة ونماذج الذكاء الاصطناعي على نظام GS 5024U عالي الأداء، بينما يقوم بترحيل المشاريع المكتملة بسلاسة إلى مستويات تخزين U.2 QLC SSD أو HDD فعّالة من حيث التكلفة.

صرح Frank Lee، المدير الأول لتخطيط المنتجات في Infortrend Technology، قائلاً: "يمثل GS 5024U ابتكارًا متطورًا يلبي المتطلبات الصارمة للتطبيقات الحديثة. فهو يوفر أداءً سلسًا للتطبيقات واسعة النطاق وكثيفة البيانات مثل تدريب الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء (HPC)، والإعلام والترفيه، وأتمتة التصميم الإلكتروني (EDA)".

