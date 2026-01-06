Infortrend, Yapay Zeka Çağını İlerletmek İçin Tasarlanan En Gelişmiş U.2 NVMe SSD Depolama Çözümünü Tanıttı

TAIPEI, 6 Ocak 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), bugüne kadarki en yüksek performanslı depolama sistemi olan EonStor GS 5024U'nun piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Olağanüstü performans, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik sunarak model eğitimi ve çıkarımından gerçek zamanlı analitiğe kadar yapay zeka iş yüklerinin artan taleplerini etkili bir şekilde karşılar.

EonStor GS birleşik depolama ailesinin yeni amiral gemisi olan EonStor GS 5024U , Intel®Xeon®6 işlemci ile güçlendirilmiştir ve bir önceki en yüksek performanslı modele göre 2,5 kat daha yüksek olan 125GB/s işlem hacmi ve 2,4 milyon IOPS sunar. PCIe 5.0 SSD desteği ile geliştirilmiş olan sistem, üst düzey hız ve yanıt verebilirlik için tasarlanmıştır. Çözüm, ultra hızlı veri aktarımlarına yönelik artan talebi karşılamak için 200GbE ve NVMe-oF yüksek hızlı ağ teknolojilerini entegre ediyor. Ayrıca GPU kullanımını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan GPUDirect Depolama teknolojisine sahiptir. Lustre gibi paralel dosya sistemlerini destekleyen GS 5024U, yüzlerce gigabaytlık iş hacmini kolayca sağlayabilir ve bu da onu yapay zeka iş yükleri için ideal bir seçenek haline getiriyor.

GS 5024U, performansının tamamlayıcısı olarak modern uygulamaları kolaylıkla idare etmek için kurumsal düzeyde güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik de sunar. Çift yedekli kontrolörler, yoğun yapay zeka ve HPC iş yükleri sırasında kesintisiz çalışma sağlar. Bu iş yüklerinin muazzam depolama taleplerini karşılamak için GS 5024U, 1,4PB'a kadar kapasite sunar ve NVMe SSD ile 5,6PB'a veya HDD genişletmeleri ile 20PB'a kadar ölçeklendirmeyi destekler. Çözüm ayrıca otomatik depolama katmanlaması sunarak aktif dosyaları ve yapay zeka modellerini yüksek performanslı GS 5024U'da tutarken, tamamlanan projeleri uygun maliyetli U.2 QLC SSD veya HDD katmanlarına sorunsuz bir şekilde geçiriyor.

Infortrend Technology Ürün Planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee, "GS 5024U, modern uygulamaların zorlu taleplerini karşılayan en son yenilikleri temsil ediyor. Yapay zeka eğitimi, HPC, Medya ve Eğlence ve EDA (elektronik tasarım otomasyonu) gibi büyük ölçekli veri yoğun uygulamalar için kusursuz performans sunar." diyor.

Daha fazla bilgi için: EonStor GS 5024U

