Infortrend dévoile sa solution de stockage SSD NVMe U.2 la plus avancée, conçue pour propulser l'ère de l'IA

TAIPEI, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE : 2495), l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'entreprise et d'IA, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'EonStor GS 5024U, son système de stockage le plus performant à ce jour. Il offre des performances, une fiabilité et une évolutivité exceptionnelles, répondant efficacement aux exigences croissantes des charges de travail d'IA, de l'apprentissage et de l'inférence de modèles à l'analyse en temps réel.

L'EonStor GS 5024U, nouveau fleuron de la gamme de solutions de stockage unifié EonStor GS, est équipé d'un processeur Intel® Xeon®6 et offre un débit de 125 Go/s, soit 2,5 fois plus que le modèle précédent le plus performant, et 2,4 millions d'IOPS. Amélioré par la prise en charge des disques SSD PCIe 5.0, le système est conçu pour offrir une vitesse et une réactivité de niveau supérieur. Pour répondre à la demande croissante de transferts de données ultra-rapides, la solution intègre les technologies de réseau à haut débit 200GbE et NVMe-oF. Il est également doté de la technologie GPUDirect Storage, qui permet de maximiser l'utilisation des GPU. Grâce à la prise en charge de systèmes de fichiers parallèles tels que Lustre, le GS 5024U peut facilement fournir des centaines de gigaoctets de débit, ce qui en fait une solution idéale pour les charges de travail d'intelligence artificielle.

En plus de ses performances, la GS 5024U offre également une fiabilité et une évolutivité de niveau professionnel pour gérer facilement les applications modernes. Les contrôleurs redondants doubles garantissent des opérations ininterrompues pendant les charges de travail IA et HPC intensives. Pour répondre aux immenses besoins de stockage de ces charges de travail, le GS 5024U offre jusqu'à 1,4 Po de capacité et permet une mise à l'échelle jusqu'à 5,6 Po via des disques SSD NVMe ou jusqu'à 20 Po via des extensions de disques durs. La solution permet également une hiérarchisation automatisée du stockage, conservant les fichiers actifs et les modèles d'IA sur le GS 5024U haute performance, tout en migrant de manière transparente les projets terminés vers des niveaux SSD ou HDD U.2 QLC peu coûteux.

« Le GS 5024U représente une innovation de pointe qui répond aux exigences rigoureuses des applications modernes. Il offre des performances fluides pour les applications à grande échelle et à forte intensité de données telles que l'entraînement de l'IA, le calcul haute performance (HPC), les médias et le divertissement, ainsi que l'automatisation de la conception électronique (EDA) », a déclaré Frank Lee, directeur principal de la planification des produits chez Infortrend Technology.

