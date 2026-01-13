Infortrend führt Edge-KI-Server ein, der KI ohne komplexe Einrichtung an den Netzwerkrand bringt

TAIPEH, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), ein führender Anbieter von Speicher- und KI-Lösungen für Unternehmen, gab heute die Markteinführung des Edge-KI-Servers KS 3000U bekannt. Die Plattform ermöglicht mittelständischen Unternehmen und verteilten Standorten die Bereitstellung von KI-Inferenz am Netzwerkrand mit hoher Verfügbarkeit und vereinfachter Einrichtung.

Infortrend KS 3000U Series Edge AI Server – KSa 3004U and KSa 3004UE Models.

Während KI-Workloads näher an den Ort der Datengenerierung rücken, stehen Unternehmen, die weiterhin auf Cloud-Dienste setzen, vor Herausforderungen wie Latenz, hohe Betriebskosten und Datenschutzbedenken. Laut IDC werden bis zum Jahr 2030 rund 50 % der KI-Inferenz-Workloads in Unternehmen lokal am Netzwerkrand verarbeitet werden. Für Unternehmen mit begrenzten IT-Ressourcen vor Ort verstärkt diese Entwicklung den Bedarf an einer zuverlässigen, einfach zu implementierenden Edge-KI-Infrastruktur vor Ort.

KS 3000U wurde als einsatzbereite KI-Inferenzplattform entwickelt, um diese Herausforderungen zu meistern:

Vereinfachte Einrichtung und hohe Verfügbarkeit: KS 3000U vereint Rechenleistung, Speicher, Betriebssystem und Anwendungsmanagement-GUI in einem einzigen System, sodass Unternehmen containerisierte KI-Anwendungen direkt bereitstellen können. Mit einer Einrichtungszeit von weniger als 30 Minuten und einem Zwei-Knoten-Cluster für automatisches Failover eignet sich der KS 3000U besonders für Standorte ohne dediziertes IT-Team.

KS 3000U vereint Rechenleistung, Speicher, Betriebssystem und Anwendungsmanagement-GUI in einem einzigen System, sodass Unternehmen containerisierte KI-Anwendungen direkt bereitstellen können. Mit einer Einrichtungszeit von weniger als 30 Minuten und einem Zwei-Knoten-Cluster für automatisches Failover eignet sich der KS 3000U besonders für Standorte ohne dediziertes IT-Team. Inferenz in Echtzeit: Der KS 3000U wird von AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 8004 angetrieben und unterstützt bis zu zwei GPUs wie die NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition sowie NVMe-SSDs mit niedriger Latenz. Dies ermöglicht die Datenverarbeitung vor Ort für Reaktionen in Echtzeit, hält sensible Daten lokal und reduziert die Kosten für die Cloud-Bandbreite.

Der KS 3000U wird von AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 8004 angetrieben und unterstützt bis zu zwei GPUs wie die NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition sowie NVMe-SSDs mit niedriger Latenz. Dies ermöglicht die Datenverarbeitung vor Ort für Reaktionen in Echtzeit, hält sensible Daten lokal und reduziert die Kosten für die Cloud-Bandbreite. Entwickelt für nicht-traditionelle Serverumgebungen: Der KS 3000U wird mit einem 2HE-Gehäuse mit einer Tiefe von 50 cm in zwei Modellvarianten angeboten: dem KSa 3004U für Edge-Racks und dem geräuscharmeren KSa 3004UE für Umgebungen, in denen sich Personen aufhalten.

Dank dieser Eigenschaften ist der KS 3000U ideal für die Echtzeit-Videoanalyse in verschiedenen Branchen geeignet:

Im Einzelhandel ermöglicht der Server Videoanalysen für Kundenströme, Bestandsverfolgung und Diebstahlschutz.

ermöglicht der Server Videoanalysen für Kundenströme, Bestandsverfolgung und Diebstahlschutz. In der Fertigung unterstützt er eine automatische optische Inspektion (AOI) und vorausschauende Wartung.

unterstützt er eine automatische optische Inspektion (AOI) und vorausschauende Wartung. Im Gesundheitswesen ermöglicht er KI-gestützte Diagnosen und die Fernüberwachung von Patienten, während sensible Daten lokal gespeichert werden.

„KS 3000U befähigt Unternehmen dazu, KI am Netzwerkrand zu betreiben, Daten in Echtzeit zu verarbeiten, sensible Informationen vor Ort zu halten und die Abhängigkeit von Cloud-Diensten zu verringern – und das alles ohne komplexe Bereitstellung", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning bei Infortrend Technology.

Weitere Informationen finden Sie unter: KS 3000U

Anfrage stellen

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.

###

Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc. Andere Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2857963/Infortrend_202601_ks3000u.jpg