Infortrend lance le serveur IA en périphérie, qui apporte l'IA à la périphérie sans configuration complexe

TAIPEI, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE : 2495), l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'entreprise et d'IA, a annoncé aujourd'hui le lancement du serveur IA en périphérie, le KS 3000U. La plateforme permet aux entreprises de taille moyenne et aux sites distribués de déployer l'inférence de l'IA à la périphérie avec une haute disponibilité et une configuration simplifiée.

Infortrend KS 3000U Series Edge AI Server – KSa 3004U and KSa 3004UE Models.

Alors que les traitements IA sont exécutés plus près du site où les données sont générées, les entreprises qui s'appuient sur des services cloud sont confrontées à des défis, notamment la latence, les coûts opérationnels élevés et la confidentialité des données. Selon IDC, d'ici 2030, 50 % des charges de travail d'inférence IA pour les entreprises seront traitées localement à la périphérie. Pour les entreprises dont les ressources informatiques sur site sont limitées, cette évolution met en évidence la nécessité de disposer d'une infrastructure d'IA locale sur site fiable et facile à déployer.

Le KS 3000U est conçu pour relever les défis en tant que plateforme d'inférence IA locale clé en main :

Installation simplifiée et haute disponibilité : le KS 3000U combine le calcul, le stockage, le système d'exploitation et l'interface graphique de gestion des applications en un seul système, ce qui permet aux entreprises de déployer directement des applications IA conteneurisées. Grâce à une installation réalisée en moins de 30 minutes et à un cluster à deux nœuds pour le basculement automatique, le KS 3000U est bien adapté aux sites ne disposant pas d'équipes informatiques dédiées.

le KS 3000U combine le calcul, le stockage, le système d'exploitation et l'interface graphique de gestion des applications en un seul système, ce qui permet aux entreprises de déployer directement des applications IA conteneurisées. Grâce à une installation réalisée en moins de 30 minutes et à un cluster à deux nœuds pour le basculement automatique, le KS 3000U est bien adapté aux sites ne disposant pas d'équipes informatiques dédiées. Inférence en temps réel : le KS 3000U est équipé de processeurs de la gamme AMD EPYC™ 8004 et prend en charge jusqu'à deux GPU, dont le NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q, version pour station de travail, ainsi que des disques SSD NVMe à faible latence. Cela permet de traiter les données sur site et d'obtenir un résultat en temps réel, de conserver les données sensibles au niveau local et de réduire les coûts de la bande passante dans le cloud.

le KS 3000U est équipé de processeurs de la gamme AMD EPYC™ 8004 et prend en charge jusqu'à deux GPU, dont le NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q, version pour station de travail, ainsi que des disques SSD NVMe à faible latence. Cela permet de traiter les données sur site et d'obtenir un résultat en temps réel, de conserver les données sensibles au niveau local et de réduire les coûts de la bande passante dans le cloud. Conçu pour les environnements de serveurs non traditionnels : Doté d'un châssis de 2U compact de 50 cm de profondeur, le KS 3000U est proposé en deux modèles : le KSa 3004U pour les racks en périphérie, et le KSa 3004UE silencieux pour les environnements occupés par des personnes.

Ces caractéristiques font du KS 3000U la solution idéale pour l'analyse vidéo en temps réel à la périphérie dans de nombreux secteurs :

Dans le commerce de détail , il permet l'analyse vidéo des flux de clients, le suivi des stocks et la prévention des vols.

, il permet l'analyse vidéo des flux de clients, le suivi des stocks et la prévention des vols. Dans le domaine de la fabrication , il prend en charge l'inspection optique automatisée (AOI) et la maintenance prédictive.

, il prend en charge l'inspection optique automatisée (AOI) et la maintenance prédictive. Dans le domaine de la santé, il permet des diagnostics assistés par l'IA et une surveillance à distance des patients tout en conservant localement les données sensibles.

« Le KS 3000U permet aux entreprises d'exécuter l'IA en périphérie, en traitant les données en temps réel, en conservant les informations sensibles sur site et en réduisant la dépendance aux services cloud, le tout sans déploiement complexe », déclare Frank Lee, directeur principal de la planification des produits chez Infortrend Technology.

À propos d'Infortrend

Infortrend (TWSE : 2495) développe et fabrique des solutions de stockage depuis 1993. En mettant l'accent sur la conception, les tests et la fabrication en interne, Infortrend propose un stockage avec des performances et une évolutivité conformes aux normes les plus récentes, des services de données conviviaux, un support après-vente personnalisé et un rapport qualité-prix inégalé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.infortrend.com.

