Infortrend, Karmaşık Kurulum Olmadan Yapay Zekayı Uç Noktaya Getiren Edge AI Sunucusunu Piyasaya Sürüyor

TAIPEI, 13 Ocak 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), önde gelen kurumsal depolama ve yapay zeka çözümleri sağlayıcısı, bugün KS 3000U edge AI sunucusunu piyasaya sürdüğünü duyurdu. Platform, orta ölçekli kuruluşların ve dağıtık sitelerin yüksek kullanılabilirlik ve basitleştirilmiş kurulum ile uçta yapay zeka çıkarımını dağıtmasına olanak tanır.

Yapay zeka iş yükleri verilerin üretildiği kaynağa yaklaştıkça, bulut hizmetlerine güvenen kuruluşlar gecikme, yüksek operasyonel maliyetler ve veri gizliliği gibi zorluklarla karşılaşıyor. IDC'ye göre, 2030 yılına kadar kurumsal yapay zeka çıkarım iş yüklerinin %50'si uçta yerel olarak işlenecektir. Yerinde BT kaynakları sınırlı olan şirketler için bu değişim, güvenilir, yerinde kurulumu kolay uç yapay zeka altyapısına olan ihtiyacı vurguluyor.

KS 3000U, anahtar teslimi bir uç yapay zeka çıkarım platformu olarak zorlukların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır:

Basitleştirilmiş Kurulum ve Yüksek Kullanılabilirlik: KS 3000U, bilgi işlem, depolama, işletim sistemi ve uygulama yönetimi GUI'sini tek bir sistemde birleştirerek işletmelerin konteynerleştirilmiş yapay zeka uygulamalarını doğrudan dağıtmasına olanak tanır. Kurulumu 30 dakikadan kısa sürede tamamlanan ve otomatik yük devretme için iki düğümlü bir kümeye sahip olan KS 3000U, özel BT ekipleri olmayan siteler için çok uygundur.

KS 3000U, bilgi işlem, depolama, işletim sistemi ve uygulama yönetimi GUI'sini tek bir sistemde birleştirerek işletmelerin konteynerleştirilmiş yapay zeka uygulamalarını doğrudan dağıtmasına olanak tanır. Kurulumu 30 dakikadan kısa sürede tamamlanan ve otomatik yük devretme için iki düğümlü bir kümeye sahip olan KS 3000U, özel BT ekipleri olmayan siteler için çok uygundur. Gerçek Zamanlı Çıkarım: KS 3000U, AMD EPYC™ 8004 Serisi işlemcilerden güç alır ve NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition dahil olmak üzere iki adede kadar GPU'yu ve düşük gecikmeli NVMe SSD'leri destekler. Bu, gerçek zamanlı yanıt için yerinde veri işlemeyi mümkün kılar, hassas verileri yerel tutar ve bulut bant genişliği maliyetlerini azaltır.

KS 3000U, AMD EPYC™ 8004 Serisi işlemcilerden güç alır ve NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition dahil olmak üzere iki adede kadar GPU'yu ve düşük gecikmeli NVMe SSD'leri destekler. Bu, gerçek zamanlı yanıt için yerinde veri işlemeyi mümkün kılar, hassas verileri yerel tutar ve bulut bant genişliği maliyetlerini azaltır. Geleneksel Olmayan Sunucu Ortamları için Tasarlanmıştır: 2U, 50 cm kısa derinlikli bir kasaya sahip olan KS 3000U iki modelde sunulmaktadır: kenar raflar için KSa 3004U ve insanların bulunduğu ortamlar için düşük gürültülü KSa 3004UE .

Bu özellikler KS 3000U'yu birçok sektörde uçta gerçek zamanlı video analizi için ideal hale getirir:

Perakendede , müşteri akışı, envanter takibi ve hırsızlığın önlenmesi için video analitiği sağlar.

, müşteri akışı, envanter takibi ve hırsızlığın önlenmesi için video analitiği sağlar. Üretimde , otomatik optik denetim (AOI) ve öngörücü bakımı destekler.

, otomatik optik denetim (AOI) ve öngörücü bakımı destekler. Sağlık hizmetlerinde, hassas verileri yerel olarak tutarken yapay zeka destekli teşhis ve uzaktan hasta izleme olanağı sağlar.

Infortrend Technology Ürün Planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee, "KS 3000U, kuruluşların yapay zekayı uçta çalıştırmalarını, verileri gerçek zamanlı olarak işlemelerini, hassas bilgileri yerinde tutmalarını ve karmaşık dağıtım olmadan bulut hizmetlerine olan bağımlılığı azaltmalarını sağlıyor" dedi.

Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Şirket içi tasarım, test ve üretime güçlü bir vurgu yapan Infortrend depolama, en son standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

