KuCoin تحقق الريادة كأول منصة عالمية لتداول العملات الرقمية ممتثلة لـ FIU في الهند

فيكتوريا، سيشل، 23 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تعلن KuCoin، الرائدة عالمياً بين منصات تداول العملات الرقمية والمصنفة ضمن أفضل سبع منصات على مستوى العالم، بفخر عن أحدث إنجازاتها الثورية كأول منصة تداول عملات رقمية عالميًا ممتثلة لـ FIU في الهند. يمثل هذا الإنجاز لحظة محورية في المشهد المتطور للعملات الرقمية في الهند وسط التغييرات التنظيمية مؤخرًا ويبرز التزام KuCoin بتوسيع حضورها في الأسواق الحيوية حول العالم كجزء من استراتيجيتها العالمية الشاملة.

مع تسجيل KuCoin في FIU، تقترح KuCoin تنفيذ المبادرات التالية لخدمة المستخدمين الهنود المحليين بشكل أفضل:

حلول دفع محلية: التعاون مع البنوك المحلية والشركاء الماليين التقليديين لتقديم خدمات مباشرة فريدة للدخول والخروج من سوق العملات المشفرة مصممة خصيصًا للهند. في الوقت ذاته، تقترح KuCoin أيضًا إطلاق برنامج لتسجيل الشراكات لاستقبال المزيد من الشركاء وتوفير خدمة أسهل وأكثر سلاسة.

التركيز على الاستثمار الاستراتيجي: تعزيز الاستثمار والدعم لمشاريع البلوكتشين التي يقودها رواد أعمال وتركز على الهند، للمساعدة على النمو المستدام للنظام المحلي للعملات الرقمية.

التحالفات التنظيمية والأمنية: الاستمرار في دعم الهيئات التنظيمية والحكومية لتعزيز مشهد آمن ومنظم للصناعة.

الشراكات من أجل التعليم والنظام البيئي: الشراكة مع المؤسسات التعليمية من خلال KuCoin Campus لتعزيز فهم البلوكشين وتوفير الوصول إلى Web3 الخاص بـ KuCoin وموارد التكنولوجيا، والنظام البيئي، لتغذية تطوير صناعة البلوكتشين في الهند.

الاستراتيجية المحلية العالمية وتوطين الفرق: تأسيس فريق موطن مخصص لفهم وخدمة احتياجات المستثمرين والمستخدمين الهنود المحددة بشكل أفضل. يبرز اللجوء إلى استراتيجية المحلية العالمية (Glo-cal) أولوية KuCoin في التوسع العالمي مع التركيز على التوطين.

علق Johnny Lyu، الرئيس التنفيذي لـ KuCoin، قائلاً: "تضع KuCoin أهمية قصوى على أمان أصول المستخدم. من خلال إكمال هذا التسجيل بنجاح في الهند، نحن مستعدون لتعزيز تجربة المستخدمين الهنود وإعادة التأكيد على التزامنا بالامتثال والأمن. يسمح لنا هذا الإنجاز بتحقيق تقدم في الحوار حول تبني العملات الرقمية في الهند، مع التركيز على أمن المستخدم وتميز التداول. بالإضافة إلى ذلك، يسرع ذلك من مبادراتنا الاستثمارية والتعليمية في الهند، هادفة إلى تحفيز نمو الصناعة وتعزيز التطوير المستدام لمشهد البلوكتشين. نحن متحمسون لدعم الابتكار المحلي وبناء شراكات تعليمية متينة للمساهمة بشكل كبير في نظام البلوكتشين البيئي في الهند. مع هذا التطور، نحن في KuCoin نرحب بالشركاء للانضمام إلينا، ونقوم بتعزيز تطوير صناعة العملات الرقمية في الهند.".

KuCoin متحمسة بشدة للشروع في هذه الرحلة مع مستخدمينا الهنود، فاتحين عالم من الإمكانات والفرص الجديدة. KuCoin حريصة على أن نصبح أقوى سويًا، متبنية تحقيق مجتمع بلوكتشين تعاوني ومزدهر. ناظرة إلى المستقبل، KuCoin متفائلة بشأن المستقبل الذي سنبنيه في الهند—مستقبل مشرق بالابتكار، والتقدم، والنجاح المشترك.

حول KuCoin

تم إطلاق KuCoin في سبتمبر 2017، وهي بورصة عالمية لتداول العملات الرقمية يقع مقرها التشغيلي في سيشل. كمنصة متمركزة على المستخدمين مع تركيز على الشمولية ووصول الأفعال المجتمعية، تقدم المنصة أكثر من 800 أصل رقمي وتوفر حاليًا التداول الفوري، والتداول بالهامش، وتداول P2P النقدي، وتداول العقود الآجلة، وعمليات الـ Staking، والإقراض لـ 30 مليون مستخدم لها في أكثر من 200 دولة ومنطقة. KuCoin هي حاليًا واحدة من أفضل 7 بورصات للعملات الرقمية. في عام 2023، تم اختيار KuCoin كواحدة من أفضل بورصات العملات الرقمية بواسطة Forbes وتم الاعتراف بها كبورصة عالمية موصى بها بشدة في جوائز منصات تداول العملات الرقمية العالمية Global Cryptocurrency Trading Platform Awards من Finder لعام 2023. اعرف المزيد عبر https://www.kucoin.com.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2369883/KuCoin_India.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2356857/KuCoin_Horizontal_Green_LOGO_Logo.jpg