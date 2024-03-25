KuCoin стала первой в Индии глобальной криптовалютной биржей, отвечающей требованиям FIU

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 25 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- KuCoin, мировой лидер и член семерки крупнейших в мире криптовалютных бирж, с гордостью объявляет о своем новейшем прорыве — получении статуса первой в Индии глобальной криптовалютной биржи, отвечающей требованиям Подразделения финансовой разведки (FIU). Это достижение знаменует собой поворотный момент в развитии ландшафта криптовалютной индустрии в Индии на фоне недавних изменений нормативной базы и подчеркивает приверженность KuCoin курсу на расширение своего присутствия на жизненно важных мировых рынках в рамках своей всеобъемлющей глобальной стратегии.

Параллельно с регистрацией KuCoin в Подразделении финансовой разведки, KuCoin предлагает следующие инициативы для улучшения обслуживания местных индийских пользователей:

Локализованные платежные решения. Сотрудничество с местными банками и фиатными партнерами с целью внедрения уникальных, непосредственных, адаптированных к условиям Индии платформ для доступа к криптоактивам и распоряжения ими. Одновременно KuCoin также предлагает запустить партнерскую программу регистрации, чтобы привлечь на борт как можно больше партнеров и обеспечить более простое и комфортное обслуживание.

Сотрудничество с местными банками и фиатными партнерами с целью внедрения уникальных, непосредственных, адаптированных к условиям Индии платформ для доступа к криптоактивам и распоряжения ими. Одновременно KuCoin также предлагает запустить партнерскую программу регистрации, чтобы привлечь на борт как можно больше партнеров и обеспечить более простое и комфортное обслуживание. Стратегические приоритеты инвестирования. Продвижение инвестиций и поддержка блокчейн-проектов под руководством предпринимателей, ориентированных на рынок Индии, что будет способствовать устойчивому росту местной криптовалютной экосистемы.

Продвижение инвестиций и поддержка блокчейн-проектов под руководством предпринимателей, ориентированных на рынок Индии, что будет способствовать устойчивому росту местной криптовалютной экосистемы. Альянсы в области регулирования и безопасности. Продолжение контактов с регулирующими и надзорными органами для содействия созданию безопасного и регулируемого отраслевого ландшафта.

Продолжение контактов с регулирующими и надзорными органами для содействия созданию безопасного и регулируемого отраслевого ландшафта. Партнерство в области образования и экосистем. Сотрудничество с образовательными учреждениями в рамках инициативы KuCoin Campus для улучшения понимания сути блокчейна и предоставления доступа к ресурсам KuCoin в сфере Web3, технологии и экосистем с целью стимулирования развития блокчейн-индустрии в Индии.

Сотрудничество с образовательными учреждениями в рамках инициативы KuCoin Campus для улучшения понимания сути блокчейна и предоставления доступа к ресурсам KuCoin в сфере Web3, технологии и экосистем с целью стимулирования развития блокчейн-индустрии в Индии. Глокальный подход и локализация команды. Создание специализированной локализованной команды для лучшего понимания и удовлетворения специфических потребностей индийских инвесторов и пользователей. Переход к стратегии «глокализации» подчеркивает приоритет KuCoin как глобального бизнеса с акцентом на локализацию.

Джонни Лю (Johnny Lyu), генеральный директор KuCoin, отметил: «KuCoin придает первостепенное значение защите активов пользователей. Успешно завершив эту регистрацию в Индии, мы намерены улучшить качество обслуживания индийских пользователей и подтвердить нашу приверженность соблюдению требований законности и безопасности. Это знаменательное событие позволит нам продолжить обсуждение вопросов внедрения криптовалюты в Индии, уделяя должное внимание безопасности пользователей и совершенствованию коммерческой практики. К тому же, это ускорит наши инвестиционные и образовательные инициативы в Индии, направленные на стимулирование роста отрасли и содействие устойчивому развитию блокчейн-ландшафта. Мы стремимся поддерживать местные инновации и выстраивать прочные партнерские отношения с образовательными учреждениями, чтобы увеличить наш вклад в развитие экосистемы блокчейна в Индии. В связи с этим мы от имени KuCoin приглашаем партнеров присоединяться к нашему сообществу и вместе с нами работать над развитием криптовалютной индустрии страны».

KuCoin с энтузиазмом вступает в сотрудничество по этому проекту с индийскими пользователями, открывая дверь в мир новых возможностей и перспектив. Вместе KuCoin планирует укреплять свои позиции на благо открытого к сотрудничеству, процветающего криптовалютного сообщества. KuCoin с оптимизмом смотрит в будущее, которое мы создаем в Индии — будущее, наполненное яркими инновациями, прогрессом и общим успехом.

О бирже KuCoin

Запущенная в сентябре 2017 года, KuCoin — это глобальная криптовалютная биржа со штаб-квартирой на Сейшельских островах. Как платформа, ориентированная на пользователей и уделяющая приоритетное внимание инклюзивности и охвату сообщества, она предлагает более 800 цифровых активов и в настоящее время осуществляет спотовые сделки, маржинальные сделки, фиатные P2P-сделки, фьючерсные сделки, стейкинг и кредитование для 30 миллионов своих пользователей в более чем 200 странах и регионах мира. В настоящее время KuCoin входит в семерку ведущих мировых криптовалютных бирж. В 2023 году KuCoin была признана одной из лучших криптовалютных бирж по версии Forbes и заняла высокое место в конкурсе Finder 2023 Global Cryptocurrency Trading Platform Awards. Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте https://www.kucoin.com.

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