KuCoin pierwszą giełdą kryptowalutową o zasięgu globalnym spełniająca standardy FIU w Indiach

VICTORIA, Seszele, 25 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- KuCoin, globalny lider wśród giełd kryptowalutowych znajdujący się w pierwszej siódemce świecie, ma przyjemność ogłosić najnowsze przełomowe osiągnięcie, jakim jest zostanie pierwszą giełdą kryptowalut w Indiach, która spełnia standardy FIU (indyjskiej Jednostki Analityki Finansowej). To osiągnięcie zaznacza ważny moment w ewolucji indyjskiego rynku kryptowalut w obliczu ostatnich zmian regulacyjnych oraz podkreśla zaangażowanie KuCoin w poszerzanie swojego zasięgu na ważnych rynkach światowych w ramach kompleksowej strategii globalnej.

Wraz z rejestracją w FIU KuCoin proponuje następujące inicjatywy, które pomogą w zapewnieniu lepszych usług indyjskim użytkownikom.

Lokalne rozwiązania w zakresie płatności: współpraca z bankami lokalnymi i partnerami w zakresie transakcji z udziałem walut fiducjarnych w celu wprowadzenia unikatowych, bezpośrednich usług on-ramp i off-ramp dostosowanych do potrzeb użytkowników w Indiach. KuCoin proponuje również wprowadzenie programu partnerskiego, aby pozyskać więcej partnerów i zapewnić łatwiejszą i bardziej przyjazną obsługę.

współpraca z bankami lokalnymi i partnerami w zakresie transakcji z udziałem walut fiducjarnych w celu wprowadzenia unikatowych, bezpośrednich usług on-ramp i off-ramp dostosowanych do potrzeb użytkowników w Indiach. KuCoin proponuje również wprowadzenie programu partnerskiego, aby pozyskać więcej partnerów i zapewnić łatwiejszą i bardziej przyjazną obsługę. Skupienie na strategicznych inwestycjach: promowanie inwestycji i wspieranie prowadzonych przez przedsiębiorców projektów blockhain skupionych na Indiach na rzecz zrównoważonego wzrostu lokalnego ekosystemu kryptowalutowego.

promowanie inwestycji i wspieranie prowadzonych przez przedsiębiorców projektów blockhain skupionych na Indiach na rzecz zrównoważonego wzrostu lokalnego ekosystemu kryptowalutowego. Sojusze regulacyjne i w zakresie bezpieczeństwa: kontynuacja wsparcia organów regulacyjnych i rządowych w celu promowania bezpiecznego i odpowiednio uregulowanego środowiska branżowego.

kontynuacja wsparcia organów regulacyjnych i rządowych w celu promowania bezpiecznego i odpowiednio uregulowanego środowiska branżowego. Partnerstwa na rzecz edukacji i ekosystemu: nawiązywanie współpracy z instytucjami edukacyjnych za pośrednictwem KuCoin Campus, aby szerzyć wiedzę na temat technologii blockchain i oferować dostęp do Web3 KuCoin oraz zasobów ekosystemowych, jednocześnie wspierając rozwój sektora blockhain w Indiach.

nawiązywanie współpracy z instytucjami edukacyjnych za pośrednictwem KuCoin Campus, aby szerzyć wiedzę na temat technologii blockchain i oferować dostęp do Web3 KuCoin oraz zasobów ekosystemowych, jednocześnie wspierając rozwój sektora blockhain w Indiach. Globalno-lokalna strategia i lokalny charakter zespołów: tworzenie zaangażowanych, lokalnych zespołów, aby lepiej rozumieć i spełniać określone potrzeby indyjskich inwestorów i użytkowników. Strategia globalno-lokalna KuCoin zwraca uwagę na priorytet spółki, którym jest rozwój globalny z naciskiem na lokalność.

Johnny Lyu, dyrektor generalny KuCoin, stwierdził: „Dla KuCoin bezpieczeństwo zasobów użytkowników jest wartością nadrzędną. Dzięki pomyślnemu zakończeniu procesu rejestracji w Indiach możemy polepszać wrażenia indyjskich użytkowników i potwierdzać nasze nastawienie na zgodność z przepisami i bezpieczeństwo. Ten kamień milowy pozwoli nam zwiększyć tempo dyskusji na temat wprowadzenia kryptowalut w Indiach, jednocześnie podkreślając znaczenie bezpieczeństwa użytkownika i doskonałości w dziedzinie tradingu. To osiągnięcie przyspieszy również realizację inwestycji i inicjatyw edukacyjnych w Indiach mających na celu stymulowanie ekspansji branży i wspieranie zrównoważonego rozwoju środowiska blockchain. Chcemy wspierać lokalne innowacje i budować trwałe partnerstwa edukacyjne, aby znacząco przyczyniać się do rozwoju indyjskiego ekosystemu blockchain. Zapraszamy partnerów KuCoin do dołączenia do nas i wspierania rozwoju branży kryptowalut w Indiach".

KuCoin wyraża ogromną radość z możliwości rozpoczęcia tej przygody na rynku indyjskim, pełnej nowych możliwości i okazji. Spółka z niecierpliwością oczekuje wspólnego rozwoju i wspierania bazującej na współpracy i prosperującej społeczności blockchain. KuCoin z optymizmem patrzy w przyszłość swojej działalności w Indiach, naznaczoną innowacjami, postępem i wspólnymi sukcesami.

KuCoin

Powstała we wrześniu 2017 r. KuCoin jest globalną giełdą wymiany kryptowalut z siedzibą na Szeszelach. Ta ukierunkowana na użytkownika platforma, która kładzie nacisk na inkluzywność i działania na rzecz społeczności kryptowalutowej, oferuje ponad 800 aktywów cyfrowych. Obecnie należą do nich m.in. transakcje Spot, Margin, transakcje P2P walutami fiducjarnymi, transakcje Futures, Staking oraz Lending, dostępne dla 30 milionów użytkowników w przeszło 200 krajach i regionach. KuCoin znajduje się w pierwszej siódemce giełd kryptowalutowych. W 2023 r. KuCoin zyskała tytuł jednej z najlepszych giełd kryptowalutowych przyznany przez Forbes oraz otrzymała odznaczenie godnej polecenia giełdy globalnej w rozdaniu nagród Finder's 2023 Global Cryptocurrency Trading Platform Awards. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.kucoin.com .