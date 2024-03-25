KuCoin, Hindistan'daki İlk Mali İstihbarat Birimi Uyumlu Küresel Kripto Borsası Olarak Öncülük Ediyor

VICTORIA, Seyşeller, 25 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Kripto para borsaları arasında küresel bir lider olan ve dünya çapında ilk yedide yer alan KuCoin, Hindistan'daki ilk Mali İstihbarat Birimi (FIU) uyumlu küresel kripto borsası olarak çığır açan en son kilometre taşını gururla sunar. Bu başarı, son mevzuat değişikliklerin ortasında gelişen Hint kripto para birimi ortamında çok önemli bir anı işaret ediyor ve KuCoin'in kapsamlı küresel stratejisinin bir parçası olarak hayati küresel pazarlardaki varlığını genişletme konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

KuCoin'in Mali İstihbarat Birimi'ne kaydına eşlik eden KuCoin, yerel Hintli kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek için aşağıdaki girişimleri üstlenmeyi teklif ediyor.

Yerelleştirilmiş Ödeme Çözümleri: Hindistan için özel olarak tasarlanmış benzersiz ve doğrudan rampa içi ve rampa dışı hizmetleri sunmak için yerel bankalar ve fiat ortaklarıyla işbirliği yapmak. Bu arada KuCoin, daha fazla ortağın ağırlamak ve daha kolay ve daha samimi hizmet sunmak için bir ortaklık kayıt programı başlatmayı da teklif ediyor.

Hindistan için özel olarak tasarlanmış benzersiz ve doğrudan rampa içi ve rampa dışı hizmetleri sunmak için yerel bankalar ve fiat ortaklarıyla işbirliği yapmak. Bu arada KuCoin, daha fazla ortağın ağırlamak ve daha kolay ve daha samimi hizmet sunmak için bir ortaklık kayıt programı başlatmayı da teklif ediyor. Stratejik Yatırım Odağı: Hindistan odaklı girişimciler tarafından yürütülen blockchain projelerine yatırım ve desteğin teşvik ederek, yerel kripto ekosisteminin sürdürülebilir büyümesine yardımcı olumak.

Hindistan odaklı girişimciler tarafından yürütülen blockchain projelerine yatırım ve desteğin teşvik ederek, yerel kripto ekosisteminin sürdürülebilir büyümesine yardımcı olumak. Mevzuat ve Güvenlik İttifakları: Güvenli ve düzenlenmiş bir endüstri ortamını teşvik etmek için düzenleyici makamları ve Hükümet yetkililerini desteklemeye devam etmek.

Güvenli ve düzenlenmiş bir endüstri ortamını teşvik etmek için düzenleyici makamları ve Hükümet yetkililerini desteklemeye devam etmek. Eğitim ve Ekosistem için Ortaklıklar: Blockchain anlayışını geliştirmek ve KuCoin'in Web3, teknoloji ve ekosistem kaynaklarına erişim sunmak için KuCoin Kampüsü aracılığıyla eğitim kurumlarıyla ortaklık kurmak ve böylece Hindistan'daki blockchain endüstrisinin gelişimini desteklemek.

Blockchain anlayışını geliştirmek ve KuCoin'in Web3, teknoloji ve ekosistem kaynaklarına erişim sunmak için KuCoin Kampüsü aracılığıyla eğitim kurumlarıyla ortaklık kurmak ve böylece Hindistan'daki blockchain endüstrisinin gelişimini desteklemek. Glo-cal Strateji ve Ekip Yerelleştirme: Hintli yatırımcıların ve kullanıcıların özel ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve bunlara hizmet etmek için özel, yerelleştirilmiş bir ekip kurmak. "Glo-cal"a geçmek, KuCoin'in yerelleştirme odağıyla küreselleşme önceliğinin altını çiziyor.

KuCoin CEO'su Johnny Lyu şunu belirtti: "KuCoin, kullanıcı varlıklarının güvenliğine büyük önem vermektedir. Hindistan'daki bu kaydı başarıyla tamamlayarak, Hintli kullanıcıların deneyimini geliştirmeye ve uyumluluk ile güvenliğe olan bağlılığımızı yeniden teyit etmeye hazırız. Bu dönüm noktası, kullanıcı güvenliğini ve ticaret mükemmelliğini vurgulayarak Hindistan'da kripto benimseme konusundaki tartışmayı ilerletmemize olanak tanıyor. Ek olarak, endüstrinin büyümesini teşvik etmeyi ve blockchain ortamının sürdürülebilir gelişimini desteklemeyi amaçlayan Hindistan'daki yatırım ve eğitim girişimlerimizi hızlandırıyor. Hindistan'ın blockchain ekosistemine önemli ölçüde katkıda bulunmak için yerel inovasyonu desteklemeye ve kalıcı eğitim ortaklıkları kurmaya istekliyiz. Bu gelişmeyle birlikte, KuCoin olarak ortaklarımızı bize katılmaya ve Hindistan'daki kripto para sektörünün gelişimini desteklemeye davet ediyoruz."

KuCoin, Hintli kullanıcılarımızla birlikte bu yolculuğa çıkmaktan, yeni olasılıklar ve fırsatların kilidini açacak olmaktan büyük heyecan duyuyor. KuCoin, işbirlikçi ve gelişen bir blockchain topluluğunu teşvik ederek birlikte daha da güçlenmeye hevesli. İleriye baktığımızda KuCoin, Hindistan'da inşa edeceğimiz gelecek konusunda iyimser; yenilikçi, ilerleyici ve ortak başarılarla dolu parlak bir gelecek.

KuCoin Hakkında

Eylül 2017'de faaliyete geçen KuCoin, operasyonel merkezi Seyşeller'de bulunan küresel bir kripto para borsasıdır. Kapsayıcılık ve topluluk eylemi erişimine odaklanan kullanıcı odaklı bir platform olarak 800'den fazla dijital varlık sunuyor ve şu anda 200'den fazla ülke ve bölgedeki 30 milyon kullanıcısına Spot ticaret, Marjin ticareti, P2P Fiat ticareti, Vadeli işlem ticareti, Staking ve Borç verme hizmetleri sağlamaktadır. KuCoin şu anda en iyi 7 kripto borsasından biri. KuCoin, 2023 yılında Forbes tarafından En İyi Kripto Borsalarından biri seçildi ve Finder'ın 2023 Küresel Kripto Para Birimi Ticaret Platformu Ödülleri'nde son derece yüksek övgüye değer küresel bir borsa olarak kabul edildi. Daha fazla bilgiyi https://www.kucoin.com adresinde bulabilirsiniz.

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