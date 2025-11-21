Mondevo Group تكشف عن ITTIKAR: أول بنك تجاري متمحور حول الذكاء الاصطناعي في العالم للمكاتب العائلية

عند إطلاقها في الربع الأول من عام 2026 ، ستقدم المنصة وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين لكل مكتب عائلي ، مما يعيد تعريف الوصول إلى سوق مكاتب العائلات البالغ حجمها 6 تريليون دولار.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 نوفمبر، 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "مونديفو جروب" (Mondevo Group) عن "إتّكار" (ITTIKAR)، أول بنك تجاري متمحور حول الذكاء الاصطناعي في العالم بُني خصيصًا للمكاتب العائلية ، ومقره في "سوق أبوظبي العالمي" (ADGM).

بعد 12 شهرًا من التطوير المكثف من قبل فريق "مونتك" (MonTech) المكوّن من أكثر من 40 مهندسًا في مجال الذكاء الاصطناعي في سنغافورة ، سيتم إطلاق "إتّكار" رسميًا في الربع الأول من عام 2026 ، مما سيحول بشكل أساسي كيفية وصول مكاتب العائلات إلى الأسواق الخاصة ونشر رأس المال.

تحوّل جوهري: من الذكاء الاصطناعي القائم على المنتج إلى الذكاء الاصطناعي القائم على القطاع

يكمن التمييز التنافسي لـ "إتّكار" في فلسفته البنيويّة الأساسية. تنشر المنصات التقليدية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية نماذج تركز على المنتجات مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي المصممة لمطابقة المنتجات مع احتياجات العملاء على نطاق واسع. يعكس "إتّكار" هذا النموذج تمامًا من خلال نشر وكيل ذكاء اصطناعي مخصص لكل مكتب عائلي ، مما يخلق نهجًا موجهًا نحو الخدمات يعطي الأولوية لأهداف الاستثمار الفريدة لكل عائلة، ومعايير المخاطر، والأهداف الاستراتيجية.

وعلّق "حسام عتيبي"، الشريك المؤسس لـ "مونديفو جروب"، قائلاً:

"إتّكار" هو أول مشروع تحت مظلة "مونديفو فنتشرز" (Mondevo Ventures)، وهي مبادرتنا الاستراتيجية لبناء واستثمار الشركات المتمحورة حول الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات التي طورنا فيها خبرة عميقة. مع "إتّكار" ، نأمل في وضع معيار جديد للمكاتب العائلية وفرق الاستثمار الخاصة بها حول كيفية الوصول إلى فرص الاستثمار وإجراء العناية الواجبة، مع تقديمها أيضًا لفئات الأصول والهياكل الجديدة الممكّنة بالأصول الرقمية والترميز."

‍وقال "فابيو برامبيلا"، الرئيس التنفيذي لـ "إتّكار":

"يمثل "إتّكار" 12 شهرًا من التطوير المكثف لحل مشكلة أصابت المكاتب العائلية بالإحباط لعقود؛ وهي الوصول إلى الأسواق الخاصة دون التعامل معها كقنوات توزيع للمنتجات المعبأة مسبقًا. تعني بنية عملنا بالذكاء الاصطناعي القائمة على القطاعات أن كل مكتب عائلي لديه وكيل للذكاء الاصطناعي يعمل حصريًا بالنسبة لهم ، ويتعلم تفضيلاتهم ، ويفهم قيودهم ، ويحصل على فرص مطابقة حقًا لولايتهم. هذا هو الذكاء الاصطناعي الموجه نحو الخدمة في أفضل حالاته ، وليس التكنولوجيا الموجهة نحو المبيعات التي تأخذ مظهر الابتكار."

بنيت على شبكة عالمية مثبتة

يتم إطلاق "إتّكار" مع قاعدة أساسية من أكثر من 100 علاقة للمكاتب العائلية راسخة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية.

هذه العلاقات طويلة الأمد ، التي زرعها مؤسسو "مونديفو" على مدى عقدين ، تخلق آثار شبكة قوية؛ حيث مع انضمام المزيد من المكاتب العائلية إلى المنصة ، يتحسن تدفق الصفقات ، وتزداد السيولة ، ويتم جذب عائلات جديدة ، مما يخلق منظومة لا يمكن للمنافسين استنساخها بسهولة.

‍علق "كريستيانو موتو"، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في "مونديفو جروب"، قائلاً:

"إن بناء "إتّكار" من المبادئ الأولى كمنصة متمحورة حول الذكاء الاصطناعي ، بدلاً من إعادة تجهيز الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية القديمة للبنوك التجارية ، يمنحنا قدرات بنيويّة يستحيل على المنافسين تكرارها. يتعلم كل وكيل من وكلاء الذكاء الاصطناعي ويتحسن باستمرار ، مما يخلق ميزة مركبة تتوسع مع مرور الوقت. بحلول منتصف عام 2026 ، سيكون "إتّكار" منصة الذكاء الاصطناعي للبنوك التجارية الأكثر تطورًا التي تخدم المكاتب العائلية على مستوى العالم."

نبذة عن Mondevo Group

تعد "مونديفو جروب" منظومة للثروات والابتكار متمحورة حول الذكاء الاصطناعي تخدم المكاتب العائلية العالمية. تعمل المجموعة من خلال ركائزها الثلاث المميزة: "مونديفو ويلث" (Mondevo Wealth)، و"مونديفو فنتشرز" (Mondevo Ventures)، و"مونديفيتا" (MondeVita)، بينما تحظى بدعم "مونتك"، فريق التكنولوجيا الداخلي التابع لها في سنغافورة.

للتواصل الإعلامي لـ "مونديفو جروب"

البريد الإلكتروني: [email protected]

موقع الويب: www.mondevogroup.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2828505/ITTIKAR_Logo.jpg