Mondevo Group dévoile ITTIKAR : la toute première banque d'affaires basée nativement sur l'IA pour les bureaux de gestion de patrimoine

La plateforme, dont le lancement est prévu au premier trimestre de 2026, proposera des agents d'IA spécialisés pour chaque bureau de gestion de patrimoine, afin de redéfinir l'accès à ce marché qui pèse 6 000 milliards de dollars.

ABOU DABI, EAU, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Mondevo Group annonce aujourd'hui ITTIKAR, la première banque d'affaires du monde fondée nativement sur l'IA et conçue exclusivement pour les bureaux de gestion de patrimoine, qui aura son siège à Abu Dhabi Global Market (ADGM).

À l'issue de 12 mois de développement intensif par l'équipe de MonTech, composée de plus de 40 ingénieurs en IA basés à Singapour, la banque ITTIKAR sera officiellement lancée au premier trimestre de 2026, et prévoit de transformer radicalement la façon dont les bureaux de gestion de patrimoine accèdent aux marchés privés pour y déployer des capitaux.

Un changement de paradigme : de l'IA axée sur les produits à l'IA axée sur les segments

La différenciation concurrentielle d'ITTIKAR réside dans sa philosophie architecturale fondamentale. Les plateformes traditionnelles alimentées par l'IA dans les services financiers déploient des modèles centrés sur les produits, fondés sur des algorithmes d'IA conçus pour mettre en correspondance produits et clients à grande échelle. ITTIKAR inverse complètement ce paradigme en déployant un agent d'IA dédié à chaque bureau de gestion de patrimoine, pour créer une approche orientée sur les services qui donne la priorité aux objectifs d'investissement, aux paramètres de risque et aux ambitions stratégiques propres à chaque bureau.

Hussam Otaibi, fondateur de Mondevo Group, a ainsi commenté cette étape :

« ITTIKAR est le premier projet de Mondevo Ventures, notre initiative stratégique visant à construire des entreprises basées nativement sur l'IA et à y investir, dans des secteurs où nous avons développé des compétences approfondies. Avec ITTIKAR, nous espérons établir une nouvelle norme relative à la façon dont les bureaux de gestion de patrimoine et leurs équipes d'investissement accèdent aux possibilités d'investissement et s'acquittent de leur devoir de diligence, tout en leur présentant de nouvelles classes d'actifs ainsi que les structures permises par les actifs numériques et la jetonisation. »

‍Fabio Brambilla, directeur général d'ITTIKAR, a déclaré :

« ITTIKAR représente 12 mois de développement intensif pour résoudre un problème qui a fait obstacle aux bureaux de gestion de patrimoine pendant des décennies : accéder aux marchés privés sans être traités comme des canaux de distribution de produits préstructurés. Notre architecture d'IA axée sur les segments signifie que chaque bureau de gestion de patrimoine dispose d'un agent d'IA qui travaille exclusivement pour lui, apprend ses préférences, comprend ses contraintes et recherche des créneaux qui correspondent véritablement à son mandat. Il s'agit du fleuron de l'IA orientée vers les services, et non d'une technologie orientée vers la vente qui serait présentée sous les traits d'une innovation. »

Un réseau mondial éprouvé comme base

ITTIKAR s'appuie sur plus de 100 relations établies avec des bureaux de gestion de patrimoine en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine.

Ces relations de longue date, cultivées depuis plus de vingt ans par les fondateurs de Mondevo, créent de puissants effets de réseau : à mesure que les bureaux de gestion de patrimoine sont plus nombreux à rejoindre la plateforme, le flux d'affaires s'améliore, la liquidité augmente et de nouveaux bureaux sont attirés. Cela construit un écosystème que les concurrents ne peuvent pas facilement reproduire.

‍Cristiano Motto, responsable de l'IA et de la technologie au sein de Mondevo Group, a ajouté :

« Parce que nous avons établi ITTIKAR dès les premiers principes comme une plateforme conçue nativement pour l'IA, et non adapté une infrastructure de banque d'affaires existante à l'IA, nous disposons de capacités qui sont architecturalement impossibles à recréer pour les concurrents. Chaque agent d'IA apprend et s'améliore en permanence : l'avantage cumulé s'accroît donc au fil du temps. D'ici à la mi-2026, ITTIKAR sera la plateforme de banque d'affaires basée sur l'IA la plus élaborée, capable de répondre à l'échelle mondiale aux besoins des bureaux de gestion de patrimoine. »

À propos de Mondevo Group

Mondevo Group est un écosystème de gestion de fortune et d'innovation fondé nativement sur l'IA, au service des bureaux de gestion de patrimoine du monde entier. Le groupe opère à travers trois piliers distincts : Mondevo Wealth, Mondevo Ventures et MondeVita, tout en bénéficiant du soutien de MonTech, son équipe technologique interne à Singapour.

Mondevo Group, relations avec les médias

Adresse électronique : [email protected]

Site internet : www.mondevogroup.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2828505/ITTIKAR_Logo.jpg