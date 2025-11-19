Mondevo Group تستكمل الاستحواذ الاستراتيجي على Meight وتعيد تسميتها MonTech, Singapore

شركة البوتيك الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في سنغافورة تصبح القوة التكنولوجية الداخلية لـ Mondevo Group ، مع تعيين Cristiano Motto رئيساً للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عبر جميع ركائز المجموعة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة, 20 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- أعلنت Mondevo Group اليوم عن إتمام استحواذها الاستراتيجي على Meight، وهي شركة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي مقرها سنغافورة. وعقب الاستحواذ، أُعيدت تسمية Meight لتصبح MonTech, Singapore، حيث ستعمل كقسم التكنولوجيا الداخلي المخصص لـ Mondevo Group، مع فريق يضم أكثر من 40 مطوّر ذكاء اصطناعي.

يعزز هذا الاستحواذ مكانة Mondevo Group بوصفها النظام البيئي المتكامل الوحيد للثروات والابتكار القائم جوهرياً على الذكاء الاصطناعي، والمكرَّس لخدمة المكاتب العائلية حول العالم.

القيادة والتكامل

تحت قيادة Cristiano Motto ، مؤسس Meight والرائد المعترف به في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، ستتولى MonTech تمكين الركائز الاستراتيجية الثلاث لـ Mondevo Group ، وهي: Mondevo Wealth و Mondevo Ventures و MondeVita . كما تم تعيين Motto رئيساً للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في Mondevo Group .

وعلّق Hussam Otaibi ، الشريك المؤسس لـ Mondevo Group ، قائلاً:

"نحن متحمسون للغاية للترحيب بـ Cristiano في قلب Mondevo Group . فهو ليس فقط القائد المثالي لصياغة أجندة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لدينا، بل يجلب معه أيضاً فريقاً متمرساً على أعلى مستوى قدّم حلولاً واسعة النطاق عبر قطاعات متعددة. ومعاً، يمنحنا Cristiano وفريق MonTech العمق والسرعة اللازمين لتنفيذ طموحاتنا."

‍وقال Fabio Brambilla ، الشريك المؤسس لـ Mondevo Group :

"هذا الاستحواذ ينقل موقعنا التنافسي من قوي إلى عصيّ على المنافسة. ومع دمج MonTech بالكامل، وقيادة Cristiano لرؤيتنا التكنولوجية، نمتلك اليوم البنية التحتية الوحيدة في صناعتنا القائمة جوهرياً على الذكاء الاصطناعي. منافسونا يوظفون استشاريين لإضافة ميزات للذكاء الاصطناعي، بينما نمتلك نحن شركة الذكاء الاصطناعي التي تبني مستقبلنا. وهذا الفارق يتضاعف تأثيره يوماً بعد يوم."

بناء خندق تكنولوجي مستدام

يمثل إنشاء MonTech خطوة رئيسية في استراتيجية Mondevo Group لدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياتها بدلاً من اعتباره إضافة خارجية. وتشكّل الخوارزميات الخاصة بالمجموعة، ونماذج اللغة الكبيرة المخصصة، وهندسة البيانات الموحدة خندقاً تكنولوجياً يصعب على المنافسين استنساخه.

كما يعزز هذا التكامل كفاءة التكاليف ويسرّع وتيرة ابتكار المنتجات، مما يقلّل زمن طرح قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة في السوق من أرباع سنوية إلى أسابيع، ويلغي أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي من تكاليف التطوير الخارجي السنوية.

نبذة عن MonTech

قدمت MonTech ، المعروفة سابقاً باسم Meight ، أكثر من 20 مشروعاً رئيسياً في مجال الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات الخدمات المالية، والفضاء والطيران، وتكنولوجيا المؤسسات، في مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ( EMEA ) وآسيا والمحيط الهادئ ( APAC ). ويشمل سجل الشركة:

بناء وتوسيع نطاق أكثر من 7 شركات ناشئة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك FAIRTILE ، وهي منصة لاتخاذ القرارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي الوكيلي ( Agentic AI ).

تنفيذ أكثر من 15 برنامج تحوّل في مجال الذكاء الاصطناعي لصالح مؤسسات مالية وشركات كبرى.

النمو لتضم أكثر من 40 محترفاً في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينهم مطورو Full Stack ، وعلماء بيانات، ومتخصصون في تقنيات السجلات اللامركزية (تكنولوجيا الدفتر اللامركزي).

تطوير أربع مجالات ممارسة رئيسية: استشارات الابتكار، وتطوير المنتجات، وعمليات المنتجات، وبناء المشاريع الريادية.

:Cristiano Motto تقني ذو رؤية يقود مستقبل الذكاء الاصطناعي في Mondevo

يجلب Cristiano Motto أكثر من 20 عاماً من الخبرة التي تغطي الابتكار المصرفي، وريادة الأعمال، والقيادة في مجال التكنولوجيا العميقة. وتشمل خبرته العمل كرئيس تنفيذي للابتكار في Barclays ، وتأسيس عدد من الشركات في مجال التكنولوجيا المالية، وإدراجه ضمن قائمة أفضل 30 مؤثراً في التكنولوجيا المالية في إيطاليا نظير مساهماته في الذكاء الاصطناعي وتحول الخدمات المالية. وعلّق قائلاً:

"يمثل انضمامي إلى Mondevo Group كرئيس للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تجسيداً لكل ما بنيته طوال مسيرتي المهنية، من خلال الجمع بين الخبرة المؤسسية في الخدمات المالية وتطوير الذكاء الاصطناعي المتطور، والتنفيذ الريادي. إن رؤية Mondevo المتمثلة في إنشاء أول نظام بيئي للثروات والابتكار قائم جوهرياً على الذكاء الاصطناعي لخدمة المكاتب العائلية ليست طموحة فحسب، بل تمثل أيضاً المستقبل الحتمي لصناعتنا. ويشرّفني أن أقود استراتيجية التكنولوجيا التي ستحوّل هذه الرؤية إلى واقع عبر جميع الركائز الثلاث."

نبذة عن Mondevo Group

تعد Mondevo Group نظاماً بيئياً للثروات والابتكار قائماً جوهرياً على الذكاء الاصطناعي يخدم المكاتب العائلية العالمية. تعمل المجموعة من خلال ركائزها الثلاث المميزة: Mondevo Wealth و Mondevo Ventures و MondeVita ، بينما تحظى بدعم MonTech ، فريق التكنولوجيا الداخلي التابع لها في سنغافورة.

