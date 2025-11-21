Mondevo Group تُنشئ مقرًا عالميًا في "أبوظبي العالمي" (ADGM)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم مجموعة "مونديفو جروب" (Mondevo Group)، وهي منظومة متكاملة للثروة والابتكار قائمة على الذكاء الاصطناعي تخدم مكاتب الأسر العالمية ، عن إنشاء مقرها العالمي في "أبوظبي العالمي" (ADGM). يضع هذا القرار الاستراتيجي المجموعة في موضع يسمح لها بالاستفادة من بروز أبوظبي كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والخدمات المالية من الجيل التالي.

الأساس الاستراتيجي لأبو ظبي

اختارت مجموعة "مونديفو جروب" ADGM لتنظيمها الصديق للابتكار ، بنية تحتية متقدمة بالذكاء الاصطناعي، مع اتصال عالمي. توفر قيادة أبوظبي في التحول الرقمي والالتزام بالتطوير والتبني التكنولوجي أساسًا مثاليًا لرؤية "مونديفو" طويلة الأجل.

‍رؤية حكومية متمحورة حول الذكاء الاصطناعي: التزمت الإمارة بـ 13 مليار درهم من خلال استراتيجيتها الرقمية 2025-2027 ، لتصبح أول حكومة تعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي في العالم. يتم تنفيذ أكثر من 200 حل للذكاء الاصطناعي عبر الخدمات العامة ، بدعم من مؤسسات مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI) ومسرّعة الأعمال (Hub71 + AI).

‍إطار عمل تدريجي للأصول الرقمية: أنشأت البيئة التنظيمية لـ "أبوظبي العالمي" أطرًا واضحة للأصول الرقمية والترميز والبلوكتشين (سلسلة الكتل)، مما يجعلها مكانًا ملائمًا لطموحات "مونديفو".

‍اتصال استراتيجي عالمي: يوفر موقع أبوظبي كجسر بين الشرق والغرب "لمجموعة مونديفو" إمكانية الوصول الفعال إلى مكاتب الأسر العالمية وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين.

‍بيئة صديقة للأعمال التجارية: يوفر نظام القانون العام لـ "أبوظبي العالمي" وكفاءة الضرائب والإشراف الشفاف قاعدة مثالية لمجموعات الخدمات المالية المبتكرة.

رؤية للقيادة

قال حسام عتيبي، مؤسس مجموعة "مونديفو جروب":

"التزام أبوظبي بأن تصبح عاصمة الذكاء الاصطناعي في العالم ليس نظريًا ، بل عمليًا. من البنية التحتية السحابية السيادية إلى لوائح الأصول الرقمية التقدمية ، قامت الإمارة ببناء المنظومة الدقيقة التي نحتاج إليها لتوسيع نطاق منصة البنوك التجارية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. بينما تقوم المراكز المالية الأخرى بتجهيز الذكاء الاصطناعي على الأنظمة القديمة ، تقوم أبوظبي ببناء المستقبل من المبادئ الأولى."

بناء منظومة للثروة والابتكار الأصلي متمحورة حول الذكاء الاصطناعي

تعمل مجموعة "مونديفو جروب" من خلال ثلاثة ركائز متكاملة؛ هي:

Mondevo Wealth - نظام قائم على الذكاء الاصطناعي في سويسرا للحفاظ على الثروات الخاصة وإدارتها

Mondevo Ventures - الاستثمارات في الشركات المحلية في جميع قطاعات الخبرة

MondeVita - استثمارات الفخامة وأسلوب الحياة

يتم دعمها من قبل مركز التكنولوجيا الداخلي للمجموعة في سنغافورة ، حيث أنشأ أكثر من 40 من مطوري الذكاء الاصطناعي نماذج لغوية كبيرة مخصصة، وأنظمة تحسين المحفظة في الوقت الفعلي، وقدرات مؤتمتة لتحليل تدفق الصفقات تضع مفاهيمًا جديدة لكيفية وصول مكاتب الأسر إلى الأسواق الخاصة.

تناغم مع الرؤية الوطنية

يتماشى هذا الاندماج تمامًا مع رؤية أبوظبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للنمو الاقتصادي يقوده الابتكار. توفر استراتيجية الإمارة الرقمية 2025-2027 ، التي تهدف إلى إنشاء حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي ونشر حلول متطورة في جميع القطاعات ، البيئة المثالية لخطط التوسع الطموحة لمجموعة "مونديفو جروب".

‍ حول Mondevo Group

مجموعة "مونديفو جروب" هي منظومة للثروة والابتكار متمحورة حول الذكاء الاصطناعي تخدم مكاتب الأسر العالمية. تعمل المجموعة من خلال ثلاثة ركائز متميزة؛ هي: Mondevo Wealth وMondevo Ventures وMondeVita ، مع دعم فريق التكنولوجيا الداخلي في سنغافورة.

