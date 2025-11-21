Mondevo Group presenta ITTIKAR: el primer banco comercial del mundo basado en IA para family offices

Con su lanzamiento previsto para el primer trimestre de 2026, la plataforma presentará agentes de IA dedicados a cada family office, lo que redefinirá el acceso al mercado de family offices, valorado en 6 billones de dólares.

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Mondevo Group anuncia hoy ITTIKAR, el primer banco comercial nativo de IA del mundo creado exclusivamente para family offices, con sede en Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Después de 12 meses de intenso desarrollo por parte del equipo de MonTech formado por más de 40 ingenieros de IA en Singapur, ITTIKAR se lanzará de forma oficial en el primer trimestre de 2026, y transformará de manera fundamental la forma en que las family offices acceden a los mercados privados y despliegan capital.

Un cambio de paradigma: de la IA impulsada por el producto a la impulsada por el segmento

La diferenciación competitiva de ITTIKAR radica en su filosofía arquitectónica fundamental. Las plataformas tradicionales impulsadas por IA en los servicios financieros implementan modelos centrados en el producto con algoritmos de IA diseñados para adaptar los productos a los clientes a gran escala. ITTIKAR invierte este paradigma por completo al implementar un agente de IA dedicado por cada family office, creando un enfoque orientado al servicio que prioriza los objetivos de inversión, los parámetros de riesgo y los objetivos estratégicos únicos de cada familia.

Hussam Otaibi, fundador del Grupo Mondevo, comentó:

"ITTIKAR es el primer proyecto de Mondevo Ventures, nuestra iniciativa estratégica para crear e invertir en empresas dedicadas a la IA en todos los sectores en los que hemos desarrollado una amplia experiencia. Con ITTIKAR, esperamos establecer un nuevo estándar para las family offices y sus equipos de inversión en cuanto a cómo acceden y gestionan las oportunidades de inversión, al mismo tiempo que les presentamos nuevas clases de activos y estructuras posibles gracias a los activos digitales y la tokenización".

‍Fabio Brambilla, director ejecutivo de ITTIKAR, declaró:

"ITTIKAR representa 12 meses de desarrollo intensivo para resolver un problema que ha frustrado a las family offices durante décadas: acceder a los mercados privados sin ser tratados como canales de distribución de productos preenvasados. Nuestra arquitectura de IA basada en segmentos significa que cada family office cuenta con un agente de IA que trabaja exclusivamente para ellos, aprende sus preferencias, comprende sus limitaciones y busca oportunidades que realmente coincidan con su mandato. Se trata de la IA orientada al servicio en su máxima expresión, no de una tecnología orientada a las ventas disfrazada de innovación".

Construida en una red mundial probada

ITTIKAR se lanza con una base de más de 100 relaciones establecidas con family offices en Europa, Medio Oriente, Asia y América Latina.

Estas relaciones duraderas, cultivadas durante dos décadas por los fundadores de Mondevo, crean poderosos efectos de red: a medida que más family offices se unen a la plataforma, mejora el flujo de acuerdos, aumenta la liquidez y se atrae a nuevas familias, creando un ecosistema que los competidores no pueden replicar fácilmente.

‍Cristiano Motto, director de IA y Tecnología de Mondevo Group, comentó:

"Crear ITTIKAR desde cero como una plataforma nativa de IA, en lugar de adaptar la IA a la infraestructura bancaria comercial heredada, nos brinda capacidades que son arquitectónicamente imposibles de replicar para la competencia. Cada agente de IA aprende y mejora de forma continua, lo que crea una ventaja compuesta que se amplía con el tiempo. A mediados de 2026, ITTIKAR será la plataforma de banca comercial de IA más sofisticada al servicio de las family offices en todo el mundo".

Acerca de Mondevo Group

Mondevo Group es un ecosistema de riqueza e innovación nativo de IA al servicio de las oficinas de gestión patrimonio a nivel mundial. El grupo opera a través de sus tres pilares distintivos: Mondevo Wealth, Mondevo Ventures y MondeVita, con el apoyo de MonTech, su equipo de tecnología interno en Singapur.

