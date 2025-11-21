Mondevo Group 推出 ITTIKAR：全球首間專為家族辦公室服務的生成式人工智能商人銀行

該平台將於 2026 年第一季推出，為每個家族辦公室配備專屬人工智能代理，重新定義通往六萬億美元家族辦公室市場的途徑。

阿聯酋阿布扎比2025年11月21日 /美通社/ -- Mondevo Group 今天宣佈成立 ITTIKAR——全球首間專為家族辦公室打造的生成式人工智能 (AI-native) 商人銀行，總部位於阿布札比全球市場 (ADGM)。

經過 MonTech 位於新加坡超過 40 名 AI 工程師團隊歷時12個月的密集開發，ITTIKAR 將於 2026 年第一季正式推出，徹底革新家族辦公室進軍私募市場與部署資本的運作模式。

模式轉變：從產品驅動到分段驅動的 AI

ITTIKAR 的競爭性差異，在於其基本的建築哲學。金融服務中的傳統 AI 科技平台部署以產品為中心的模型，透過 AI 演算法大規模為客戶匹配金融產品。ITTIKAR 徹底顛覆此模式，為每個家族辦公室配置專屬 AI 代理人，建立以服務為導向的運作模式，優先考量每個家族獨特的投資目標、風險參數及戰略方針。

Mondevo Group 創辦人 Hussam Otaibi 表示：

「ITTIKAR 是 Mondevo Ventures 下的第一個項目，這是我們的策略計劃，旨在在跨領域建立和投資 AI 原生業務，我們已為此培養了深厚的專業知識。透過 ITTIKAR，我們期望為家族辦公室及其投資團隊樹立全新標準，重新定義其獲取與審核投資機會的方式，同時引領他們接觸由數碼資產與代幣化技術所催生的新型資產類別與結構。」

ITTIKAR 行政總裁 Fabio Brambilla 表示：

「ITTIKAR 代表了 12 個月的密集發展，解決了幾十年來令家庭辦公室困擾的問題：在不被視為預包裝產品分銷渠道的前提下，接觸私募市場。我們採用分段驅動的 AI 架構，意味著每個家族辦公室都擁有專屬的 AI 代理，該代理將學習其偏好、理解其限制條件，並發掘真正符合其委託要求的投資機會。這是以服務為導向的 AI，而不是以創新形成銷售導向的技術。」

建立在經過驗證的全球網絡之上

ITTIKAR 的成立奠基於遍及歐洲、中東、亞洲及拉丁美洲的、超過一百個成熟家族辦公室的關係。

Mondevo 創辦人歷經二十載精心培育的深厚人脈，已形成強大的網絡效應：隨著更多家族辦公室加入平台，交易流量提升、流動性增加，並吸引新家族加入，從而形成競爭對手難以複製的生態系統。

Mondevo 集團人工智能與科技總監 Cristiano Motto 表示：

「從第一原則，即建立 ITTIKAR 作為 AI 原生平台，而不是將 AI 翻新到舊式商戶銀行基礎架構上，賦予我們架構上的優勢，競爭對手無法複製。每個 AI 代理持續學習與精進，創造出隨時間推移而不斷擴大的複合優勢。至 2026 年中，ITTIKAR 將成為全球服務家族辦公室最先進的人工智能商人平台。」

