Nexters menunjuk Aghanim sebagai mitra pendukung DTC global mereka

LOS ANGELES, 13 Agustus, 2026 /PRNewswire/ -- Aghanim, platform terintegrasi untuk perdagangan, otomatisasi liveops, keterlibatan komunitas, dan pembayaran bagi studio pengembang game, hari ini mengumumkan kerja sama strategis dengan Nexters Global (Nexters) untuk lini bisnis game seluler Nexters. Nexters adalah pengembang game yang dikenal atas keberhasilannya mengelola game live-service di tingkat global melalui eksekusi liveops yang terstruktur dan keterlibatan pemain jangka panjang. Perusahaan ini merupakan bagian dari GDEV Holding, yakni perusahaan game dan hiburan yang melantai di bursa Nasdaq dengan kantor pusat di Limassol, Siprus.

Kemitraan ini memungkinkan Nexters memperluas jangkauan direct-to-consumer (DTC) untuk jajaran game mobile-nya di pasar-pasar utama global, menyediakan infrastruktur vital guna memperkuat relasi dengan para pemain, mengoptimalkan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan jangka panjang di luar ekosistem platform konvensional.

Aghanim akan memfasilitasi perdagangan DTC di seluruh jaringan kartu internasional dan metode pembayaran lokal pilihan, beserta hub game berbasis web dan alat personalisasi liveops berbasis AI di dalam saluran DTC Nexters.

Kombinasi berbagai kapabilitas ini membentuk fondasi operasional yang dapat disesuaikan untuk perdagangan DTC, interaksi pemain, dan monetisasi jangka panjang. Langkah ini menjadikan direct-to-consumer sebagai pilar pertumbuhan utama yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman bermain yang lancar, meningkatkan kendali atas hubungan langsung dengan pemain, dan memaksimalkan nilai tambah di berbagai pasar internasional.

"Keunggulan produk Aghanim, profesionalisme timnya, serta keahlian luar biasa di sektor perpaduan fintech dan industri game telah benar-benar membuka cakrawala baru bagi ekspansi dan pertumbuhan kami," ujar Anton Reinhold, CEO Nexters.

"Kami sangat gembira dapat menjalin kerja sama erat dengan Nexters, salah satu pemimpin global di industri permainan. Melalui pemanfaatan infrastruktur komersial DTC Aghanim dalam mengatasi berbagai tantangan, mulai dari pembayaran global, interaksi web, retensi pemain, liveops, hingga pencegahan penipuan, Nexters kini mampu memaksimalkan nilai dari operasional DTC mereka, sehingga menghasilkan efisiensi monetisasi dan margin keuntungan yang lebih solid," ucap Constantin Andry, Co-CEO Aghanim.

Tentang Nexters Global

Nexters Global adalah studio pengembang game di bawah naungan GDEV, yang dikenal berkat pengelolaan game sukses berskala global melalui eksekusi liveops yang terstruktur serta keterlibatan pemain jangka panjang. Pada 2024, Nexters Global mencetak pendapatan senilai $403,6 juta, yang mencerminkan performa finansial gemilang serta andil nyata mereka dalam memperkuat portofolio game GDEV.

Tentang Aghanim

Aghanim adalah platform terpadu untuk perdagangan, otomatisasi liveops, keterlibatan komunitas, dan pembayaran khusus game. Aghanim membantu berbagai studio memperluas jangkauan game mereka ke ranah web direct-to-consumer (DTC) melalui peluncuran portal game berbasis browser, memonetisasi pemain lewat penawaran personalisasi berbasis AI, menjalankan ratusan eksperimen liveops terprogram, serta memfasilitasi pembayaran global yang andal melalui infrastruktur multinasional yang berkinerja tinggi, aman, sesuai regulasi, dan terlindungi dari risiko penipuan.

Berbasis di California, Amerika Serikat, serta didirikan oleh para lulusan Harvard dan mantan petinggi perusahaan dengan akumulasi pengalaman lebih dari 40 tahun di sektor perpaduan teknologi finansial dan industri game, tim ini hadir untuk mengubah cara pendistribusian dan monetisasi game video.

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SOURCE Aghanim Inc.