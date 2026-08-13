Nexters chọn Aghanim làm đối tác chiến lược toàn cầu về Trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC)

LOS ANGELES, ngày 13 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Aghanim, nền tảng hạ tầng thương mại DTC và liveops toàn diện được xây dựng chuyên biệt cho game di động, hôm nay công bố quan hệ đối tác chiến lược với Nexters Global (Nexters) trong mảng kinh doanh game di động của Nexters. Nexters là studio phát triển game nổi tiếng với năng lực vận hành thành công các tựa game theo mô hình live service trên quy mô toàn cầu, dựa trên chuyên môn sâu về liveops và khả năng duy trì sự gắn kết lâu dài với người chơi. Nexters trực thuộc GDEV Holding, tập đoàn game và giải trí niêm yết trên Nasdaq, có trụ sở tại Limassol, Cộng hòa Síp.

Thông qua quan hệ hợp tác này, Nexters sẽ mở rộng chiến lược và kênh Trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) trên danh mục game di động của mình tại các thị trường toàn cầu trọng điểm. Quan hệ hợp tác sẽ cung cấp hạ tầng cần thiết để Nexters xây dựng mối quan hệ trực tiếp và bền vững hơn với người chơi, nâng cao hiệu quả thương mại và mở ra tiềm năng tăng trưởng dài hạn bên ngoài các hệ sinh thái nền tảng truyền thống.

Trong kênh Trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) của Nexters, Aghanim sẽ hỗ trợ hoạt động thương mại thông qua tất cả các mạng lưới thẻ quốc tế và các phương thức thanh toán nội địa được ưu tiên, đồng thời cung cấp các game hub trên nền tảng web cùng bộ công cụ cá nhân hóa liveops ứng dụng AI.

Kết hợp lại, những năng lực này tạo nên một hạ tầng vận hành DTC có khả năng mở rộng, tích hợp thương mại, nội dung, cộng đồng, liveops, thanh toán và tuân thủ. Qua đó, DTC trở thành một kênh tăng trưởng cốt lõi, giúp Nexters mang đến trải nghiệm liền mạch cho người chơi, gia tăng quyền kiểm soát trực tiếp đối với kênh phân phối, dữ liệu, mối quan hệ với người chơi và doanh thu, đồng thời giữ lại nhiều giá trị hơn từ mỗi giao dịch trên thị trường toàn cầu.

"Sản phẩm vượt trội, đội ngũ giàu kinh nghiệm cùng chuyên môn nổi bật của Aghanim tại giao điểm giữa fintech và ngành game đang mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội tăng trưởng mới," ông Anton Reinhold, Giám đốc Điều hành của Nexters, chia sẻ.

"Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác chặt chẽ với Nexters, một trong những đơn vị dẫn đầu ngành game toàn cầu," ông Constantin Andry, Đồng Giám đốc Điều hành của Aghanim, cho biết. "Bằng cách ứng dụng hạ tầng thương mại DTC của Aghanim để giải quyết những bài toán phức tạp về thanh toán toàn cầu, gắn kết và giữ chân người chơi, liveops, tuân thủ và phòng chống gian lận, Nexters có thể mở rộng hoạt động DTC một cách hiệu quả và giữ lại nhiều giá trị hơn từ kênh này."

Giới thiệu về Nexters Global

Nexters Global là studio phát triển game trực thuộc GDEV, nổi tiếng với năng lực vận hành thành công các tựa game trên quy mô toàn cầu nhờ chuyên môn sâu về liveops và khả năng duy trì sự gắn kết lâu dài với người chơi. Năm 2024, Nexters Global đạt doanh thu 403,6 triệu USD, thể hiện nền tảng tài chính vững mạnh và những đóng góp quan trọng vào danh mục game đa dạng của GDEV.

Giới thiệu về Aghanim

Aghanim là nền tảng tích hợp dành cho ngành game, bao gồm thương mại, tự động hóa liveops, tương tác cộng đồng và thanh toán. Aghanim giúp các studio mở rộng trò chơi của mình sang kênh web trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) bằng cách triển khai các game hub trên trình duyệt, tạo doanh thu từ người chơi thông qua các ưu đãi cá nhân hóa ứng dụng AI, thực hiện hàng trăm thử nghiệm liveops được vận hành tự động, đồng thời hỗ trợ thanh toán toàn cầu liền mạch thông qua cơ sở hạ tầng đa quốc gia có hiệu suất cao, an toàn, tuân thủ quy định và có khả năng chống gian lận.

Được thành lập tại California, Hoa Kỳ, bởi các cựu sinh viên Harvard và cựu lãnh đạo cấp cao với tổng cộng hơn 40 năm kinh nghiệm tại điểm giao thoa giữa công nghệ tài chính và ngành game, đội ngũ Aghanim đang định nghĩa lại cách trò chơi điện tử được phân phối và thương mại hóa.

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SOURCE Aghanim Inc.