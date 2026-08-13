Nexters désigne Aghanim comme partenaire mondial pour l'accompagnement des ventes directes aux consommateurs (DTC)

LOS ANGELES, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- Aghanim, plateforme dédiée au commerce intégré, à l'automatisation des liveops, à l'engagement communautaire, aux paiements et qui s'adresse aux studios de jeux vidéo, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Nexters Global (Nexters) dans le cadre des activités liées aux jeux mobiles de ce dernier. Nexters est un développeur de jeux vidéo réputé pour ses jeux en ligne au succès mondial, grâce à une gestion rigoureuse des liveops et à un engagement à long terme des joueurs. La société fait partie de GDEV Holding, une entreprise spécialisée dans les jeux vidéo et le divertissement cotée au Nasdaq et dont le siège social est situé à Limassol, à Chypre.

Dans le cadre de ce partenariat, Nexters va pouvoir proposer ses jeux mobiles en vente directe aux consommateurs (DTC) sur les principaux marchés mondiaux, en fournissant l'infrastructure nécessaire au renforcement des relations avec les joueurs, à l'optimisation des performances de monétisation et au profit d'une croissance à long terme au-delà des écosystèmes de plateformes traditionnels.

Aghanim prendra en charge la vente directe aux consommateurs (DTC) sur l'ensemble des réseaux internationaux de cartes bancaires et des moyens de paiement locaux privilégiés, ainsi que les hubs de jeux accessibles sur le Web et les outils de personnalisation des liveops basés sur l'IA au sein du canal DTC de Nexters.

Ensemble, ces fonctionnalités composent une infrastructure opérationnelle évolutive dédiée à la vente directe aux consommateurs (DTC), à l'engagement des joueurs et à la monétisation à long terme, positionnant ainsi le modèle DTC comme un canal de croissance essentiel, conçu pour offrir aux joueurs des expériences fluides, renforcer la maîtrise de la relation directe avec les joueurs et générer davantage de valeur sur les marchés mondiaux.

« Le produit d'exception d'Aghanim, son équipe de professionnels et son expertise inégalée à la croisée des chemins entre la fintech et les jeux vidéo ont déjà ouvert de nouveaux horizons à nos efforts de croissance », a déclaré Anton Reinhold, CEO de Nexters.

« Nous sommes ravis de collaborer étroitement avec Nexters, l'un des leaders mondiaux du secteur du jeu vidéo. En s'appuyant sur l'infrastructure de commerce DTC d'Aghanim pour relever des défis tels que les paiements internationaux, l'engagement en ligne, la fidélisation, les liveops et la prévention de la fraude, Nexters renforce sa capacité à générer davantage de valeur au sein de ses activités DTC, ce qui se traduit par une meilleure efficacité en matière de monétisation et par des marges plus élevées », a déclaré Constantin Andry, co-CEO d'Aghanim.

À propos de Nexters Global

Nexters Global est un studio de développement de jeux vidéo appartenant à GDEV, réputé pour ses jeux vidéo au succès mondial grâce à une gestion rigoureuse des liveops et à un engagement à long terme des joueurs. En 2024, Nexters Global a généré un chiffre d'affaires de 403,6 millions de dollars, soulignant ainsi ses solides performances financières et sa contribution continue au portefeuille global de jeux de GDEV.

À propos d'Aghanim

Aghanim est une plateforme intégrée dédiée au commerce, aux liveops, à l'engagement communautaire et aux paiements dans le domaine des jeux vidéo. Aghanim aide les studios à étendre la présence de leurs jeux sur le Web DTC en lançant des hubs de jeux accessibles sur le Web, en monétisant les joueurs grâce à des offres personnalisées basées sur l'IA, en menant des centaines d'expériences programmatiques liveops et en assurant des paiements internationaux fluides grâce à une infrastructure multinationale hautement performante, sécurisée, conforme et anti-fraude.

Fondée en Californie, aux États-Unis, par d'anciens étudiants de Harvard et d'anciens cadres supérieurs cumulant plus de 40 ans d'expérience à la croisée des chemins entre la fintech et le jeu vidéo, cette équipe redéfinit les modes de distribution et de monétisation des jeux vidéo.

Pour plus d'informations sur Aghanim, rendez-vous sur : https://aghanim.com/

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