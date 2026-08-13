Nexters nombra a Aghanim socio global para ampliar su presencia en el mercado DTC

LOS ÁNGELES, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Aghanim, una plataforma integrada de comercio, automatización de operaciones en vivo (liveops), participación de la comunidad y pagos para estudios de videojuegos, ha anunciado hoy una alianza estratégica con Nexters Global (Nexters) en el marco del negocio de juegos móviles de Nexters. Nexters es una empresa desarrolladora de videojuegos conocida por gestionar juegos de servicio continuo de éxito mundial gracias a una ejecución rigurosa de las operaciones en vivo y a la fidelización a largo plazo de los jugadores. Forma parte de GDEV Holding, la empresa de videojuegos y entretenimiento que cotiza en el Nasdaq y tiene su sede en Limassol, Chipre.

Gracias a esta colaboración, Nexters ampliará la presencia de sus juegos para dispositivos móviles en el mercado directo al consumidor (DTC) en los principales mercados de todo el mundo, proporcionando la infraestructura necesaria para establecer relaciones más sólidas con los jugadores, optimizar los resultados de monetización e impulsar un crecimiento a largo plazo más allá de los ecosistemas de las plataformas tradicionales.

Aghanim dará soporte al comercio DTC a través de todas las redes internacionales de tarjetas y los métodos de pago locales preferidos, además de plataformas de juegos en línea y herramientas de personalización de operaciones en vivo basadas en inteligencia artificial dentro del canal DTC de Nexters.

En conjunto, estas capacidades crean una capa operativa escalable para el comercio DTC, la fidelización de los jugadores y la monetización a largo plazo en ese mercado, lo que posiciona el modelo DTC como un canal de crecimiento fundamental diseñado para crear experiencias fluidas para los jugadores, afianzar el control directo de la relación con el usuario y generar un mayor valor en los mercados globales.

"Los productos de primera calidad, el equipo profesional y la experiencia sin igual en la intersección entre la tecnología financiera y los videojuegos de Aghanim ya han abierto nuevos horizontes para nuestras iniciativas de crecimiento", afirmó Anton Reinhold, CEO de Nexters.

"Estamos encantados de colaborar estrechamente con Nexters, uno de los líderes mundiales del sector de los videojuegos. Al aprovechar la infraestructura de comercio DTC de Aghanim para hacer frente a retos como los pagos internacionales, la interacción a través de la web, la fidelización, las operaciones en vivo y la prevención del fraude, Nexters amplía su capacidad para generar más valor en todas sus operaciones de DTC, lo que se traduce en una mayor eficiencia en la monetización y márgenes más sólidos", afirmó Constantin Andry, co-CEO de Aghanim.

Acerca de Nexters Global

Nexters Global es un estudio de desarrollo de videojuegos perteneciente a GDEV, conocido por gestionar videojuegos de éxito mundial gracias a una ejecución rigurosa de las operaciones en vivo y a la fidelización a largo plazo de los jugadores. En 2024, Nexters Global generó ingresos de 403,6 millones de dólares, lo que pone de relieve su sólida trayectoria financiera y su contribución constante a la amplia cartera de videojuegos de GDEV.

Acerca de Aghanim

Aghanim es una plataforma integrada de comercio, automatización de operaciones en vivo, participación de la comunidad y pagos para videojuegos. Aghanim ayuda a los estudios a llevar sus juegos al mercado web directo al consumidor mediante el lanzamiento de plataformas de juegos basadas en navegador, la monetización de los jugadores a través de ofertas personalizadas impulsadas por IA, la realización de cientos de experimentos programáticos de operaciones en vivo y la facilitación de pagos globales sin complicaciones gracias a una infraestructura multinacional de alto rendimiento, segura, conforme a la normativa y resistente al fraude.

Fundada en California (EE. UU.) por antiguos alumnos de Harvard y exdirectivos de alto nivel con más de 40 años de experiencia conjunta en el ámbito de la tecnología financiera y los videojuegos, esta empresa está redefiniendo la forma en que se distribuyen y monetizan los videojuegos.

Para obtener más información sobre Aghanim, visite: https://aghanim.com/

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FUENTE Aghanim Inc.