Nexters выбирает Aghanim глобальным партнером для развития DTC-направления

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 13 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Aghanim, платформа DTC-коммерции для игровых разработчиков, автоматизации платежей, управления liveops, взаимодействия с сообществами игроков, объявила о стратегическом партнерстве с Nexters Global в рамках мобильного игрового бизнеса Nexters. Nexters — международный разработчик мобильных игр, известный своими успешными live-service проектами, системным подходом к liveops и долгосрочной работе с игроками. Компания входит в GDEV — игровой и развлекательный холдинг со штаб-квартирой в Лимассоле, Кипр, акции которого торгуются на Nasdaq.

В рамках партнерства Nexters будет расширять DTC-направление для своих мобильных игр на ключевых рынках по всему миру. Инфраструктура Aghanim поможет компании выстраивать прямые отношения с игроками, эффективнее монетизировать аудиторию и создавать новые возможности для долгосрочного роста за пределами экосистемы традиционных мобильных платформ.

Aghanim обеспечит Nexters инфраструктурой для DTC-коммерции, включая поддержку глобальных платежных методов и локальных способов оплаты, игровые хабы, инструменты liveops и персонализацию на базе AI.

Все это даст Nexters единую масштабируемую инфраструктуру для развития DTC-направления, взаимодействия с игроками и долгосрочной монетизации. Компания сможет развивать DTC как полноценный канал роста — делая взаимодействие с игроками проще и удобнее, укрепляя прямые отношения с аудиторией и создавая дополнительные возможности для монетизации на глобальных рынках.

«Сильный продукт, профессиональная команда и уникальная экспертиза Aghanim на стыке финтеха и игровой индустрии уже открыли для нас новые возможности для развития бизнеса», — сказал Антон Рейнхольд, CEO Nexters.

«Мы рады работать с Nexters, одним из ведущих игроков мировой игровой индустрии. DTC-инфраструктура Aghanim объединяет глобальные платежи, взаимодействие с игроками в вебе, их удержание, liveops-инструменты и защиту от мошенничества. С ее помощью Nexters сможет получать больше от DTC-канала, повышая эффективность монетизации и маржинальность», — сказал Константин Андри, Co-CEO Aghanim.

О Nexters Global

Nexters Global — игровая студия в составе GDEV, известная во всем мире своими успешными live-service проектами. В основе подхода компании — системная работа с liveops и долгосрочное взаимодействие с игроками. В 2024 году выручка Nexters Global составила $403,6 млн, что отражает устойчивые позиции компании и ее значимый вклад в игровой бизнес GDEV.

О компании Aghanim

Aghanim — платформа для DTC-коммерции, автоматизации liveops, работы с игровыми сообществами и платежами. Aghanim помогает игровым студиям развивать собственные DTC-каналы: запускать игровые хабы, монетизировать аудиторию с помощью персонализированных предложений на базе ИИ, проводить сотни автоматизированных liveops-экспериментов и принимать платежи по всему миру через безопасную и масштабируемую инфраструктуру с поддержкой локальных способов оплаты и защитой от мошенничества.

Aghanim основана в Калифорнии выпускниками Гарварда и бывшими топ-менеджерами с более чем 40-летним совокупным опытом работы на стыке финтеха и игровой индустрии. Компания создает инфраструктуру, которая помогает игровым студиям по-новому выстраивать дистрибуцию и монетизацию своих игр.

Дополнительная информация об Aghanim: https://aghanim.com/

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