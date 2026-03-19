STARTRADER تدعم المجتمعات العمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مبادرة إفطار رمضانية

قدّمت المبادرة وجبات إفطار للعمال في منطقة القوز بدبي خلال شهر رمضان المبارك.

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 18 مارس 2026 /PRNewswire/ -- جدّدت شركة STARTRADER التزامها بمسؤوليتها المجتمعية وردّ الجميل للمجتمع خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال إطلاق مبادرة لتوزيع وجبات الإفطار بالقرب من مسجد الأنبياء في منطقة القوز 4. نُظِّمت هذه المبادرة من خلال مؤسسة STAR، الذراع الخيرية لشركة STARTRADER المعنية بدعم مبادرات الرعاية المجتمعية حول العالم. وقد أسهم البرنامج في توفير وجبات إفطار للعمال في المناطق المحيطة، وذلك بدعم ومشاركة 30 متطوعًا من موظفي STARTRADER.

STARTRADER Supports UAE Labor Communities with Ramadan Iftar Initiative

أُقيمت هذه المبادرة في منطقة القوز 4، وهي منطقة سكنية يقدَّر عدد سكانها بأكثر من 23,000 نسمة، وتقع بالقرب من عدد من المناطق الصناعية التي تضم آلاف العمال والموظفين الأساسيين. ويؤدي هؤلاء دورًا محوريًا في دعم القطاعات الصناعية والخدمية في دبي. وغالبًا ما تكون مثل هذه المجتمعات محدودة الوصول إلى المبادرات المنظمة للدعم في رمضان المبارك، الأمر الذي يجعل جهود الوصول إليها وتقديم المساعدة خلال الشهر الفضيل ذات أهمية خاصة وقيمة إنسانية كبيرة.

بدأت الاستعدادات في تمام الساعة 3:00 مساءً، حيث عمل المتطوعون من موظفي الشركة على تنسيق الجوانب اللوجستية، وتجهيز منطقة مؤقتة مغطاة، إضافةً إلى تنظيم عملية توزيع الوجبات لضمان تقديم الإفطار بسلاسة وفي الوقت المناسب. ومع غروب الشمس ورفع أذان المغرب، تجمّع العمال من الأحياء المجاورة ليتشاركوا ليس فقط وجبات الإفطار، بل أيضًا أجواء الأخوّة وروح العطاء التي يجسدها الشهر الفضيل، وذلك تحت الخيمة الجميلة التي عكست الهوية البصرية الجديدة لشركة STARTRADER. وقد وفرت الخيمة مساحة مغطاة ومنظمة للحضور خلال تقديم وجبات الإفطار. واختتمت المبادرة في حوالي الساعة 6:00 مساءً، عقب الانتهاء من توزيع جميع وجبات الإفطار على الحضور. كما تم توثيق الفعالية لتخليد هذه المبادرة وإبراز أثرها الإيجابي على المجتمع.

تعكس هذه المبادرة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) قيم الرحمة والوحدة والكرم المرتبطة بشهر رمضان المبارك، وفي الوقت نفسه تؤكد التزام شركة STARTRADER المستمر بإحداث أثر اجتماعي إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها.

قال بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER: "لحظات الازدهار هي أيضًا لحظات مسؤولية. عندما تحظى المؤسسة بفرصة للنمو والنجاح، يجب أن تمتد هذه النعمة لتشمل الآخرين، لا سيما أولئك الذين يساهمون بهدوء في نسيج المجتمع. ويُعدّ شهر رمضان المبارك فرصة ثمينة ومؤثرة لتطبيق هذه المسؤولية".

نبذة عن STARTRADER

تُعدّ STARTRADER وسيطًا عالميًا يتيح لعملائه فرص تداول الأدوات المالية عبر الإنترنت. وتقدّم STARTRADER خدماتها لكلٍّ من الشركاء وعملاء التجزئة، الذين يمكنهم التداول باستخدام منصة MetaTrader، وتطبيق STAR-APP، وخدمة STAR-COPY.

وبصفتها وسيطًا عالميًا، تتبنّى STARTRADER نهج "العميل أولاً" بوصفه أحد مبادئها الأساسية. وتخضع STARTRADER للتنظيم في 5 ولايات قضائية (ASIC وFSA وFSC وFSCA وCMA)، وتلتزم بمعايير حوكمة قوية إلى جانب تحقيق نمو مستدام. ويضم فريق STARTRADER مجموعة من المحترفين المتخصّصين الذين يتعاونون لتقديم خدمة عالية الجودة لشركائها وعملائها.

